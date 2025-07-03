"Экс-мэра" Луганска Пилавова подорвали в центре оккупированного города, - росСМИ. ФОТО 18+
В центре временно оккупированного Луганска в результате взрыва автомобиля 3 июля умер бывший "мэр" Манолис Пилавов. Предатель возглавлял оккупационную администрацию города с 2014 до 2023 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут ряд росСМИ, в частности ТАСС и Baza.
Как отмечается, взрыв произошел неподалеку краеведческого музея. Там состоялось открытие выставки, посвященной операции "Поток" - проходу российских военных через газовую трубу в тыл позиций ВСУ в Курской области.
По данным российских СМИ, Пилавов погиб от самодельной взрывчатки, которую заложили за дверью дома на улице Тараса Шевченко. Взрыв прогремел, когда дверь открыли.
В результате взрыва бывший "мэр" умер, а еще три человека получили ранения.
Рух Чесно сообщает, что Пилавов с 2014 года был "главой администрации Луганска". До оккупации города он занимал должность первого заместителя городского головы.
Пилавов с 2015 года находился в розыске СБУ.
Его обвиняли по трем статьям:
- действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя (захват государственной власти).
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
- создание террористической группы или террористической организации.
В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский ввел против Пилавова санкции на три года.
В октябре 2022 года он попал в санкционный список СНБО в отношении лиц, которые прямо или косвенно поддержали военную агрессию России против Украины.
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Эйхман уже не представлял угрозы для евреев
Вы считаете ,что МОССАД зря потратил силы на Эйхмана?
А не Потужна🤮🤮🤮 звітування ніпрощо: скільки томів справ завели на недосяжних для оперів, скільки "заочних вироків" підписали...
Як він казав, а вас Шєндоровіч, попрошу остаться трудниє годи пріходят, віхрі враждебниє вєют над намі )))
👍
P.S. Будуть і часи, коли центральний проспект Луганська називатиметься на честь Степана Бандери.