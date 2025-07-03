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Новости Ситуация на оккупированной Луганщине
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"Экс-мэра" Луганска Пилавова подорвали в центре оккупированного города, - росСМИ. ФОТО 18+

В центре временно оккупированного Луганска в результате взрыва автомобиля 3 июля умер бывший "мэр" Манолис Пилавов. Предатель возглавлял оккупационную администрацию города с 2014 до 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут ряд росСМИ, в частности ТАСС и Baza.

Как отмечается, взрыв произошел неподалеку краеведческого музея. Там состоялось открытие выставки, посвященной операции "Поток" - проходу российских военных через газовую трубу в тыл позиций ВСУ в Курской области.

По данным российских СМИ, Пилавов погиб от самодельной взрывчатки, которую заложили за дверью дома на улице Тараса Шевченко. Взрыв прогремел, когда дверь открыли.

В результате взрыва бывший "мэр" умер, а еще три человека получили ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрыв прогремел во временно оккупированном Луганске. ВИДЕО

В Луганске взорвали бывшего оккупационного
В Луганске взорвали бывшего оккупационного

Рух Чесно сообщает, что Пилавов с 2014 года был "главой администрации Луганска". До оккупации города он занимал должность первого заместителя городского головы.

Пилавов с 2015 года находился в розыске СБУ.

Его обвиняли по трем статьям:

  • действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя (захват государственной власти).
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
  • создание террористической группы или террористической организации.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский ввел против Пилавова санкции на три года.

В октябре 2022 года он попал в санкционный список СНБО в отношении лиц, которые прямо или косвенно поддержали военную агрессию России против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидирован заместитель главкома ВМФ России Гудков

В Луганске взорвали бывшего оккупационного

Автор: 

взрыв (6834) ликвидация (3780) Луганск (3169) мэр (1653) Луганская область (6519) Луганский район (7)


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Топ комментарии
+18
да всем похер.... главное чтоб не кормить его за казенный счет
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03.07.2025 16:07 Ответить
+16
Оце потрібна реформа . І дуже довгоочікувана
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03.07.2025 16:13 Ответить
+13
А може, ми тут ні до чого? У колаборантів таке практикують теж нерідко... Можливо, гроші не поділили... А ле нам "на руку" - хай ходять, і озираються... І "серуть в штани", від будь-якого підозрілого звуку...
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03.07.2025 16:15 Ответить
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да всем похер.... главное чтоб не кормить его за казенный счет
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03.07.2025 16:07 Ответить
Оце потрібна реформа . І дуже довгоочікувана
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03.07.2025 16:13 Ответить
колишній "мер" помер... за 10 метрів од двері і тектонічна тріщина на східцях - добрячий пристрій був
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03.07.2025 16:34 Ответить
нікому вже не потрібну потвору нікому не жаль - але щоб повоняло? невже специ Буданова на таке тратять себе?
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03.07.2025 16:09 Ответить
А може, ми тут ні до чого? У колаборантів таке практикують теж нерідко... Можливо, гроші не поділили... А ле нам "на руку" - хай ходять, і озираються... І "серуть в штани", від будь-якого підозрілого звуку...
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03.07.2025 16:15 Ответить
Цілком вірогідно. Згідно знімку лежить копитами на схід, верхньою дупою на захід. Наразі це ритуальне вбивство. Можливо частина брачного обряду.
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03.07.2025 16:59 Ответить
Пани Наталья, когда МОССАД выкрал в Аргентине Эйхмана
Эйхман уже не представлял угрозы для евреев
Вы считаете ,что МОССАД зря потратил силы на Эйхмана?
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03.07.2025 16:15 Ответить
Це треба обов'язково робити, щоб інші потвори встікалися від переляку при очікуванні, що їх теж дістануть.
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03.07.2025 16:59 Ответить
Ну все, тепер санкції можна відмінять )
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03.07.2025 16:10 Ответить
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03.07.2025 16:17 Ответить
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03.07.2025 16:48 Ответить
Чого він розлігся? Працювати хто буде?
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03.07.2025 16:10 Ответить
приліг бо в спині щось кольнуло
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03.07.2025 17:31 Ответить
Біля такого "мера" навіть знаходитись небезпечно - токсичний
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03.07.2025 16:10 Ответить
Оце Санкції дієві!!
А не Потужна🤮🤮🤮 звітування ніпрощо: скільки томів справ завели на недосяжних для оперів, скільки "заочних вироків" підписали...
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03.07.2025 16:11 Ответить
так ета газ із труби і взарвался...
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03.07.2025 16:11 Ответить
За газ відповідає міллєр. Чи Мюллер?
Як він казав, а вас Шєндоровіч, попрошу остаться трудниє годи пріходят, віхрі враждебниє вєют над намі )))
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03.07.2025 16:15 Ответить
Вообшем, дєло труба !
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03.07.2025 16:59 Ответить
Лєз па лєстніце, а упал с драбіни
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03.07.2025 16:12 Ответить
картіна маслом
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03.07.2025 16:16 Ответить
А знаєте чого не перейменували вулицю? тому що кацапи ріально вважають, що Шевченко рузький поет та класик
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03.07.2025 16:19 Ответить
Саме так.
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03.07.2025 16:52 Ответить
Прямо шедевр, але де труба.
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03.07.2025 17:00 Ответить
"свабоду таварісчю Манолісу Глєзосу"!
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03.07.2025 16:12 Ответить
На вулиці Тараса Шевченка!!

👍

P.S. Будуть і часи, коли центральний проспект Луганська називатиметься на честь Степана Бандери.
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03.07.2025 16:17 Ответить
Загинув на вулиці Тараса Шевченко - як епічно!!
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03.07.2025 16:19 Ответить
Невдобно якось палучілось, да, кацапи ???
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03.07.2025 16:20 Ответить
ох и ФИО..это луганская национальность???
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03.07.2025 16:23 Ответить
грек мабуть якийсь.
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03.07.2025 16:30 Ответить
То нава національність - лугандонець
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03.07.2025 17:01 Ответить
Перші дві літери зайві.
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03.07.2025 17:05 Ответить
А якщо так лугандонець
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03.07.2025 17:07 Ответить
і х*й на нього...
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03.07.2025 16:27 Ответить
А правда , що мери окупованих українських міст й досі перебувають на своїх посадах і навіть з.п отримують ...?
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03.07.2025 16:49 Ответить
та шожцетакое робится?
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03.07.2025 16:54 Ответить
Manolis Pilavov - это на латыни название какой-то болячки!
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03.07.2025 16:58 Ответить
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03.07.2025 17:02 Ответить
ох и клоун. Видать стали забьівать об єксмере - вот он ничего лучше и не придумал как сдохнуть
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03.07.2025 17:14 Ответить
собаке собачья смерть!
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03.07.2025 17:18 Ответить
Досадное самоубийство!🤪😆😂🤣🥳
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03.07.2025 17:18 Ответить
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03.07.2025 17:20 Ответить
А казали, що нема національності "нарот бамбаса". А ось вам Маноліс Пілавов, чим не чисто бамбасянське ім'я?
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03.07.2025 17:43 Ответить
 
 