На фронте зафиксировано 83 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 83 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов сегодня пострадали населенные пункты Луговка, Марьино, Великая Писаревка, Сосновка, Высокое, Белая Береза, Степок, Петрушевка Сумской области; Архиповка Черниговской области. Враг нанес авиационный удар по Михальчиной Слободе на Черниговщине.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак россиян, еще два боестолкновения продолжаются. Противник нанес 6 авиационных ударов, в целом сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня противник семь раз атаковал позиции наших войск в районе Волчанска и в направлении Амбарного на Южно-Слобожанском направлении. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка и Ольховатка.

На Купянском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах Кондрашовки, Загрызово и в сторону Петропавловки, еще одно боестолкновение продолжается.

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Боевые действия на Донбассе

Агрессор 11 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении - вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязей, Зеленой Долины, Торского, Серебрянки и в направлении Дроновки.

На Северском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку противника продвинуться вблизи Выемки.

На Краматорском направлении украинские военные отбили одну атаку противника в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг трижды атаковал позиции наших войск в районах Русина Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении произошло 30 боевых столкновений в районах населенных пунктов Мирное, Новоторецкое, Миролюбовка, Малиновка, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка, Дачное и в направлении Мирнограда, Новоподгородного и Софиевки. До сих пор продолжается пять боевых столкновений. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Филиал, Дачное.

Оккупанты четыре раза пытались прорваться в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Вольное Поле и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово на Новопавловском направлении, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед в районе Новозлатополя.

Украинские защитники отбили одну атаку захватчиков в сторону Новопавловки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили одну атаку противника.