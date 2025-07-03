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Новости Бои на востоке Украины
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Враг пытался прорвать оборону на Покровском направлении, развить наступление на Новопавловском, - ОСГВ "Хортиця"

Бои на восточном направлении

За минувшие сутки на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал наши позиции в районе Волчанска, Зеленого и в направлении Липцев. Также активизировал наступательные действия в районах Мелового, Амбарного и в направлении Зарубинки. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

На Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно вели наступление на наши укрепления неподалеку Петропавловки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Петро-Ивановки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков у Чернещины, Шандриголово, Нового Мира, Торского, Тернов, Редкодуба и в Серебрянском лесничестве.

На Сиверском направлении атаки врага были сосредоточены в сторону Федоровки. Противник успеха не имел.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия россиян были направлены на наши позиции неподалеку Марково, Плещиевки, Петровки и в Часовом Яре и Торецке. Потерь наших позиций не допущено.

На Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Попов Яр, Николаевка, Владимировка, Разино и Мирное. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Удачного, Алексеевки и Дачного. Захватчики пытаются инфильтрировать личный состав в направлении Новоукраинки и Зеленого Кута. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Новопавловском направлении оккупанты концентрируют атакующие усилия в районе Ялты, Багатыря, Запорожья, Новохатского и Зирки. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

Потери врага

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" за 02.07.2025 составляют:

  • личного состава - 812;
  • танков - 2;
  • орудий и минометов - 24;
  • автомобильной техники - 64;
  • специальной техники - 32;
  • пунктов управления БпЛА - 3;
  • укрытий - 146;
  • складов боеприпасов - 7.

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ОСГВ Хортица (460) боевые действия (4464) война в Украине (5037)


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