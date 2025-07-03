Ворог намагався прорвати оборону на Покровському напрямку, розвинути наступ на Новопавлівському, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував наші позиції в районі Вовчанська, Зеленого та в напрямку Липців. Також активізував наступальні дії в районах Мілового, Амбарного та в напрямку на Зарубінку. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Куп’янському напрямку штурмові групи противника безуспішно вели наступ на наші укріплення неподалік Петропавлівки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Петро-Іванівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Чернещини, Шандриголового, Нового Миру, Торського, Тернів, Рідкодуба та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку атаки ворога були зосереджені у бік Федорівки. Противник успіху не мав.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії росіян були спрямовані на наші позиції неподалік Маркового, Плещіївки, Петрівки та у Часовому Яру та Торецьку. Втрат наших позицій не допущено.

На Покровському напрямку противник, намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Попів Яр, Миколаївка, Володимирівка, Разіне та Мирне. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Миролюбівки, Променю, Лисівки, Удачного, Олексіївки та Дачного. Загарбники намагаються інфільтрувати особовий склад в напрямку Новоукраїнки та Зеленого Кута. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Новопавлівському напрямку окупанти концентрують атакувальні зусилля в районі Ялти, Багатиря, Запоріжжя, Новохатського та Зірки. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 02.07.2025 становлять:

особового складу – 812;

танків – 2;

гармат і мінометів – 24;

автомобільної техніки – 64;

спеціальної техніки – 32;

пунктів управління БпЛА – 3;

укриттів – 146;

складів боєприпасів – 7.

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