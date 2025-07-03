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Новости Членство Украины в ЕС
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Ни одно государство не сможет остановить Украину на пути к вступлению в ЕС, - Зеленский

Зеленский о вступлении Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что нужна поддержка стран-членов Евросоюза в вопросе членства Украины в блок.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Дании, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что Украина делает все возможное со своей стороны для того, чтобы вступить в Европейский Союз. Но для того, чтобы достичь этой цели - необходима поддержка партнеров.

"Я считаю, что никто не сможет остановить Украину на этом пути, ни одна страна. Конечно, зависит от единства в решениях ЕС, а с нашей стороны мы сделаем все, что мы можем. Но нам нужна поддержка всеми членами ЕС. Вы знаете, какие это страны. Это чувствительный вопрос, но так или иначе мы сможем с этим справиться", - подчеркнул он.

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По его словам, Украина готова к открытию трех кластеров по евроинтеграции. И один готова открыть уже сейчас, добавил Зеленский.

Президент также рассказал, что вопросы обороноспособности Украины и евроинтеграции ключевые во время сегодняшнего визита в Данию.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21114) членство в ЕС (1088)


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Топ комментарии
+12
Жодна держава не зможе зупинити Україну на шляху до вступу в ЄС… це можуть зробити тільки слуги народа і квартальні мародери.
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03.07.2025 19:04 Ответить
+7
Як же гучно і потужно заявив Боневтік. Святкуйте 73%< Боневтік ще ні разу не збрехав.
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03.07.2025 19:05 Ответить
+6
Перший, хто гальмує вступ України в НАТО та в Євросоюз - саме ти, ЕрЗе.
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03.07.2025 19:20 Ответить
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Жодна держава не зможе зупинити Україну на шляху до вступу в ЄС… це можуть зробити тільки слуги народа і квартальні мародери.
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03.07.2025 19:04 Ответить
Як же гучно і потужно заявив Боневтік. Святкуйте 73%< Боневтік ще ні разу не збрехав.
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03.07.2025 19:05 Ответить
Как ви вже задовбали 2%. Навіщо підбурювати народ України в таку годину. Люди давно все зрозумили, но зараз не на часі вибори. Прийде час і спитають у всіх хто зраджував Україну і чиї дії привели до загибелі людей як військових, так і цивільних. А що до зеленого, так я не вірив що його можуть вибрати тім паче коли ху...лостан напав на Україну.
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03.07.2025 19:26 Ответить
Хто питати буде ти? Заїба.ли саме таки як ти " не на часікі", які намагаються втюхати наративи опи про вибори на руку кркмлю та іншу подібну єрісь,а ці ригозелені *****.дки, яких обрало 73% дегенератів від явки на вибори,в цей час грабують,знищюють Україну гірше москалів,і нагадувати цим 73% що вони дегенерати треба постіно,бо вони своїми руками зробили суіцид України.
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03.07.2025 19:39 Ответить
З ЄС вже розібрався - нам би кацапів зупинити
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03.07.2025 19:05 Ответить
Наявність шляху ще не гарантує досягнення кінцевої мети. Хоча, в самурая мети й нема.
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03.07.2025 19:06 Ответить
не всі самураї мають тільки шлях, таких було одиниці
більшість самураїв насправді мали саме мету, задля досягнення якої використовували спосіб та долали шлях
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03.07.2025 19:10 Ответить
вітя ************** орбан та фіца-хуйловий у куточку перераховують отримані від ***** лярди доларів та ржуть у ганчірочку
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03.07.2025 19:07 Ответить
для цього достатньо "зепоцріотів.прорашистських слуг" в Україні...Із "зеленими зрадниками"Україна дуже швидко може вступити в "рашистське лайно"
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03.07.2025 19:15 Ответить
Тому ти і втік. Скоріше ти вступиш, а не народ України. Трампанутий вам вже резервації підготував.

-"Президент США Дональд Трамп поиздевался над мигрантами и показал, как им следует бежать из нового центра содержания «Алькатрас», построенного на болотах с аллигаторами во Флориде. Об этом сообщает The Guardian.
«Не бегайте по прямой линии. Смотрите, вот так!» - сказал он журналистам в Белом доме и сделал зигзагообразное движение.
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03.07.2025 19:32 Ответить
Ще раз для таких імбецилів як ти ,народ України вступив у лайно у 2ї19 році,і Україну кинув у яму з лайном,бо голосував за Голобородька,по приколу.
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03.07.2025 19:43 Ответить
він тобі зараз заявить, що він вгівно не вступав, бо на вибори не ходив, бо не бачить, не бачив за кого слід треба голосувати, бо його самого в списках кандидатів не було
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03.07.2025 19:53 Ответить
..«Не бегайте по прямой линии. Смотрите, вот так!» - сказал он журналистам в Белом доме и сделал зигзагообразное движение.- ось Ти і петляєш "зеленозігзагами ", котрІ навішує українцям "зепоцріот" , як не про НАТО,то пр ЄС...
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03.07.2025 19:43 Ответить
Перший, хто гальмує вступ України в НАТО та в Євросоюз - саме ти, ЕрЗе.
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03.07.2025 19:20 Ответить
https://t.me/channel5UA/130752 Наприклад, вчора на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ вкотре засудили ознаки згортання демократії в Україні
Йшлося, зокрема, https://www.youtube.com/watch?v=br_wkO300F4&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB про тиск на опозицію та запровадження позасудових санкції проти лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.
На сесії виступила віце-президентка ПА ОБСЄ і голова Загального комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань Люсі Потучкова. Перед двома сотнями парламентарів вона наголосила: європейські партнери мають принципово вимагати від української влади дотримання демократичних стандартів.
"Медіа-середовище стикається з дедалі більшими обмеженнями. Підзвітність судовОї влади нерівномірна, а політичні обмеження ризикують підірвати плюралізм. Були накладені заборони на міжнародні поїздки для жінок-депутаток парламенту, державних службовців та суддів, які були різко розкритиковані організаціями громадянського суспільства як непропорційні та такі, що не мають чіткої правової основи. Дедалі більша кількість позасудових санкцій проти внутрішніх політичних діячів також викликала серйозне занепокоєння. Це не ознаки провалу, але реальної та поточної небезпеки, яку війна створює для демократії".
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03.07.2025 19:46 Ответить
Уважно до тривог: над Києвом кружляє розвідник - рф явно готується до удару.
Про що і попереджали.... Тільки боневтік з Києва, зразу обстріл....😡
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03.07.2025 19:23 Ответить
Ага, ЄС спить і бачить нас за своїм столом.
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03.07.2025 19:36 Ответить
Щось не бачу запрошення Аліева в Україну. Ердоган був , а Алієва і Пашиняна не було
Сабига , лові момент
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03.07.2025 19:45 Ответить
Вже третій записничок списую, записуючи цитати незламного лідора, а він усе фонтанує ними, не зупиняючись! Оце потужність!
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03.07.2025 19:57 Ответить
 
 