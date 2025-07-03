Ни одно государство не сможет остановить Украину на пути к вступлению в ЕС, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что нужна поддержка стран-членов Евросоюза в вопросе членства Украины в блок.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Дании, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что Украина делает все возможное со своей стороны для того, чтобы вступить в Европейский Союз. Но для того, чтобы достичь этой цели - необходима поддержка партнеров.

"Я считаю, что никто не сможет остановить Украину на этом пути, ни одна страна. Конечно, зависит от единства в решениях ЕС, а с нашей стороны мы сделаем все, что мы можем. Но нам нужна поддержка всеми членами ЕС. Вы знаете, какие это страны. Это чувствительный вопрос, но так или иначе мы сможем с этим справиться", - подчеркнул он.

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По его словам, Украина готова к открытию трех кластеров по евроинтеграции. И один готова открыть уже сейчас, добавил Зеленский.

Президент также рассказал, что вопросы обороноспособности Украины и евроинтеграции ключевые во время сегодняшнего визита в Данию.

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