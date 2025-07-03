Ни одно государство не сможет остановить Украину на пути к вступлению в ЕС, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что нужна поддержка стран-членов Евросоюза в вопросе членства Украины в блок.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Дании, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил, что Украина делает все возможное со своей стороны для того, чтобы вступить в Европейский Союз. Но для того, чтобы достичь этой цели - необходима поддержка партнеров.
"Я считаю, что никто не сможет остановить Украину на этом пути, ни одна страна. Конечно, зависит от единства в решениях ЕС, а с нашей стороны мы сделаем все, что мы можем. Но нам нужна поддержка всеми членами ЕС. Вы знаете, какие это страны. Это чувствительный вопрос, но так или иначе мы сможем с этим справиться", - подчеркнул он.
По его словам, Украина готова к открытию трех кластеров по евроинтеграции. И один готова открыть уже сейчас, добавил Зеленский.
Президент также рассказал, что вопросы обороноспособности Украины и евроинтеграции ключевые во время сегодняшнего визита в Данию.
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більшість самураїв насправді мали саме мету, задля досягнення якої використовували спосіб та долали шлях
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Йшлося, зокрема, https://www.youtube.com/watch?v=br_wkO300F4&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB про тиск на опозицію та запровадження позасудових санкції проти лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.
На сесії виступила віце-президентка ПА ОБСЄ і голова Загального комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань Люсі Потучкова. Перед двома сотнями парламентарів вона наголосила: європейські партнери мають принципово вимагати від української влади дотримання демократичних стандартів.
"Медіа-середовище стикається з дедалі більшими обмеженнями. Підзвітність судовОї влади нерівномірна, а політичні обмеження ризикують підірвати плюралізм. Були накладені заборони на міжнародні поїздки для жінок-депутаток парламенту, державних службовців та суддів, які були різко розкритиковані організаціями громадянського суспільства як непропорційні та такі, що не мають чіткої правової основи. Дедалі більша кількість позасудових санкцій проти внутрішніх політичних діячів також викликала серйозне занепокоєння. Це не ознаки провалу, але реальної та поточної небезпеки, яку війна створює для демократії".
Про що і попереджали.... Тільки боневтік з Києва, зразу обстріл....😡
Сабига , лові момент