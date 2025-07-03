Жодна держава не зможе зупинити Україну на шляху до вступу в ЄС, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що потрібна підтримка країн-членів Євросоюзу у питанні членства України в блок.
Про це він сказав на пресконференції у Данії, інформує Цензор.НЕТ.
Голова держави зазначив, що Україна робить усе можливе зі свого боку для того, аби вступити у Європейський Союз. Але для того, щоб досягти цієї мети — необхідна підтримка партнерів.
"Я вважаю, що ніхто не зможе зупинити Україну на цьому шляху, жодна країна. Звісно, залежить від єдності в рішеннях ЄС, а з нашого боку ми зробимо все, що ми можемо. Але нам потрібна підтримка всіма членами ЄС. Ви знаєте, які це країни. Це чутливе питання, але так чи інакше ми зможемо з цим впоратися", - наголосив він.
За його словами, Україна готова до відкриття трьох кластерів щодо євроінтеграції. І один готова відкрити вже зараз, додав Зеленський.
Президент також розповів, що питання обороноздатності України та євроінтеграції ключові під час сьогоднішнього візиту до Данії.
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більшість самураїв насправді мали саме мету, задля досягнення якої використовували спосіб та долали шлях
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«Не бегайте по прямой линии. Смотрите, вот так!» - сказал он журналистам в Белом доме и сделал зигзагообразное движение.
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Про що і попереджали.... Тільки боневтік з Києва, зразу обстріл....😡
Сабига , лові момент
На це здатний лише "найвеличніший" безтолковий ішак.