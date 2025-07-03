Жодна держава не зможе зупинити Україну на шляху до вступу в ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що потрібна підтримка країн-членів Євросоюзу у питанні членства України в блок.

Про це він сказав на пресконференції у Данії, інформує Цензор.НЕТ.

Голова держави зазначив, що Україна робить усе можливе зі свого боку для того, аби вступити у Європейський Союз. Але для того, щоб досягти цієї мети — необхідна підтримка партнерів.

"Я вважаю, що ніхто не зможе зупинити Україну на цьому шляху, жодна країна. Звісно, залежить від єдності в рішеннях ЄС, а з нашого боку ми зробимо все, що ми можемо. Але нам потрібна підтримка всіма членами ЄС. Ви знаєте, які це країни. Це чутливе питання, але так чи інакше ми зможемо з цим впоратися", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща є рішучим прихильником ідеї вступу Україні до ЄС, - посол Лукасевич

За його словами, Україна готова до відкриття трьох кластерів щодо євроінтеграції. І один готова відкрити вже зараз, додав Зеленський.

Президент також розповів, що питання обороноздатності України та євроінтеграції ключові під час сьогоднішнього візиту до Данії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія обіцяє тиснути на Угорщину для розблокування вступу України до ЄС, - Euractiv