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Новини Членство України в ЄС
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Жодна держава не зможе зупинити Україну на шляху до вступу в ЄС, - Зеленський

Зеленський про вступ України в ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що потрібна підтримка країн-членів Євросоюзу у питанні членства України в блок. 

Про це він сказав на пресконференції у Данії, інформує Цензор.НЕТ.

Голова держави зазначив, що Україна робить усе можливе зі свого боку для того, аби вступити у Європейський Союз. Але для того, щоб досягти цієї мети — необхідна підтримка партнерів.

"Я вважаю, що ніхто не зможе зупинити Україну на цьому шляху, жодна країна. Звісно, залежить від єдності в рішеннях ЄС, а з нашого боку ми зробимо все, що ми можемо. Але нам потрібна підтримка всіма членами ЄС. Ви знаєте, які це країни. Це чутливе питання, але так чи інакше ми зможемо з цим впоратися", - наголосив він.

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За його словами, Україна готова до відкриття трьох кластерів щодо євроінтеграції. І один готова відкрити вже зараз, додав Зеленський.

Президент також розповів, що питання обороноздатності України та євроінтеграції ключові під час сьогоднішнього візиту до Данії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24615) членство в ЄС (1323)


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Топ коментарі
+14
Жодна держава не зможе зупинити Україну на шляху до вступу в ЄС… це можуть зробити тільки слуги народа і квартальні мародери.
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03.07.2025 19:04 Відповісти
+8
Як же гучно і потужно заявив Боневтік. Святкуйте 73%< Боневтік ще ні разу не збрехав.
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03.07.2025 19:05 Відповісти
+7
Перший, хто гальмує вступ України в НАТО та в Євросоюз - саме ти, ЕрЗе.
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03.07.2025 19:20 Відповісти
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Жодна держава не зможе зупинити Україну на шляху до вступу в ЄС… це можуть зробити тільки слуги народа і квартальні мародери.
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03.07.2025 19:04 Відповісти
треба почати з того що нас туди ніхто не звав,і тема єс вилізла як чорт з табакерки для підняття народнонаціонального духу,бо Україна навіть не дотягує рівня тієї самої Румунії,Угорщини не те що Польщі,і це не тільки ВВП а все від медицини до корупції президентів
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03.07.2025 21:19 Відповісти
Як же гучно і потужно заявив Боневтік. Святкуйте 73%< Боневтік ще ні разу не збрехав.
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03.07.2025 19:05 Відповісти
Как ви вже задовбали 2%. Навіщо підбурювати народ України в таку годину. Люди давно все зрозумили, но зараз не на часі вибори. Прийде час і спитають у всіх хто зраджував Україну і чиї дії привели до загибелі людей як військових, так і цивільних. А що до зеленого, так я не вірив що його можуть вибрати тім паче коли ху...лостан напав на Україну.
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03.07.2025 19:26 Відповісти
Хто питати буде ти? Заїба.ли саме таки як ти " не на часікі", які намагаються втюхати наративи опи про вибори на руку кркмлю та іншу подібну єрісь,а ці ригозелені *****.дки, яких обрало 73% дегенератів від явки на вибори,в цей час грабують,знищюють Україну гірше москалів,і нагадувати цим 73% що вони дегенерати треба постіно,бо вони своїми руками зробили суіцид України.
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03.07.2025 19:39 Відповісти
Зараз "не на чаcі", а потім проведуть бліц-вибори за 3 місяці і буде "другий строк", а далі країна перетвориться в Рабсія 2.0. Бо можна ж буде поміняти конституцію і ще пару строків докинути.
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03.07.2025 21:39 Відповісти
З ЄС вже розібрався - нам би кацапів зупинити
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03.07.2025 19:05 Відповісти
Наявність шляху ще не гарантує досягнення кінцевої мети. Хоча, в самурая мети й нема.
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03.07.2025 19:06 Відповісти
не всі самураї мають тільки шлях, таких було одиниці
більшість самураїв насправді мали саме мету, задля досягнення якої використовували спосіб та долали шлях
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03.07.2025 19:10 Відповісти
вітя ************** орбан та фіца-хуйловий у куточку перераховують отримані від ***** лярди доларів та ржуть у ганчірочку
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03.07.2025 19:07 Відповісти
для цього достатньо "зепоцріотів.прорашистських слуг" в Україні...Із "зеленими зрадниками"Україна дуже швидко може вступити в "рашистське лайно"
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03.07.2025 19:15 Відповісти
Тому ти і втік. Скоріше ти вступиш, а не народ України. Трампанутий вам вже резервації підготував.

-"Президент США Дональд Трамп поиздевался над мигрантами и показал, как им следует бежать из нового центра содержания «Алькатрас», построенного на болотах с аллигаторами во Флориде. Об этом сообщает The Guardian.
«Не бегайте по прямой линии. Смотрите, вот так!» - сказал он журналистам в Белом доме и сделал зигзагообразное движение.
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03.07.2025 19:32 Відповісти
Ще раз для таких імбецилів як ти ,народ України вступив у лайно у 2ї19 році,і Україну кинув у яму з лайном,бо голосував за Голобородька,по приколу.
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03.07.2025 19:43 Відповісти
він тобі зараз заявить, що він вгівно не вступав, бо на вибори не ходив, бо не бачить, не бачив за кого слід треба голосувати, бо його самого в списках кандидатів не було
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03.07.2025 19:53 Відповісти
..«Не бегайте по прямой линии. Смотрите, вот так!» - сказал он журналистам в Белом доме и сделал зигзагообразное движение.- ось Ти і петляєш "зеленозігзагами ", котрІ навішує українцям "зепоцріот" , як не про НАТО,то пр ЄС...
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03.07.2025 19:43 Відповісти
Перший, хто гальмує вступ України в НАТО та в Євросоюз - саме ти, ЕрЗе.
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03.07.2025 19:20 Відповісти
https://t.me/channel5UA/130752 Наприклад, вчора на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ вкотре засудили ознаки згортання демократії в Україні
Йшлося, зокрема, https://www.youtube.com/watch?v=br_wkO300F4&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB про тиск на опозицію та запровадження позасудових санкції проти лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.
На сесії виступила віце-президентка ПА ОБСЄ і голова Загального комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань Люсі Потучкова. Перед двома сотнями парламентарів вона наголосила: європейські партнери мають принципово вимагати від української влади дотримання демократичних стандартів.
"Медіа-середовище стикається з дедалі більшими обмеженнями. Підзвітність судовОї влади нерівномірна, а політичні обмеження ризикують підірвати плюралізм. Були накладені заборони на міжнародні поїздки для жінок-депутаток парламенту, державних службовців та суддів, які були різко розкритиковані організаціями громадянського суспільства як непропорційні та такі, що не мають чіткої правової основи. Дедалі більша кількість позасудових санкцій проти внутрішніх політичних діячів також викликала серйозне занепокоєння. Це не ознаки провалу, але реальної та поточної небезпеки, яку війна створює для демократії".
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03.07.2025 19:46 Відповісти
Уважно до тривог: над Києвом кружляє розвідник - рф явно готується до удару.
Про що і попереджали.... Тільки боневтік з Києва, зразу обстріл....😡
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03.07.2025 19:23 Відповісти
Ну так путлер з Трампоном говорили. Під це діло (зустрічі, розмови, візити іноземних лідерів) завжди обстріли. пуйло старається "підписати" на свою делюгу інших світових лідерів.
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03.07.2025 21:42 Відповісти
Ага, ЄС спить і бачить нас за своїм столом.
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03.07.2025 19:36 Відповісти
Щось не бачу запрошення Аліева в Україну. Ердоган був , а Алієва і Пашиняна не було
Сабига , лові момент
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03.07.2025 19:45 Відповісти
Вже третій записничок списую, записуючи цитати незламного лідора, а він усе фонтанує ними, не зупиняючись! Оце потужність!
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03.07.2025 19:57 Відповісти
Жодна держава не зможе зупинити Україну на шляху до вступу в ЄС, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3561400

На це здатний лише "найвеличніший" безтолковий ішак.
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03.07.2025 21:16 Відповісти
Зупини то не зможе, але всерівно не приймуть
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03.07.2025 21:35 Відповісти
Не приймають і не приймуть, а я всеодно хочу.
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03.07.2025 21:38 Відповісти
 
 