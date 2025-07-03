Россия за три года утроила свой "теневой" флот танкеров, – исследование

Количество танкеров "теневого" флота России выросло с менее чем 100 танкеров в начале 2022 года до примерно 300-600 в начале 2025 года, в зависимости от метода подсчета.

Об этом свидетельствует отчет компании Dryad Global, передает Safety4Sea.

Как отмечается, примерно 40% этих танкеров поступили от продавцов из Европейского Союза, владельцев судов, находящихся на грани или за пределами среднего срока эксплуатации.

Однако из-за постоянной смены флага, смены названий и замены фиктивных компаний многие танкеры теневого флота подают свежие документы, скрывая год постройки и историю технического обслуживания.

Типичный российский танкер теневого флота имеет возраст 20-25 лет, что значительно выше среднего мирового показателя для танкеров для перевозки сырой нефти, который составляет 13 лет.

Аналитики Dryad Global отмечают, что если контрагент не проведет глубокий поиск по истории судна (сопоставление с каждым предыдущим номером ИМО), то судно может выглядеть исправным, хотя на самом деле его стали - более 20 лет, а классификация могла утратить силу.

Dryad Global подчеркивает, как танкеры, работающие в теневом флоте, полагаются на последовательный набор методов уклонения, чтобы избежать проверки и обойти санкции.

Первая тактика - манипуляции AIS. Экипажи могут изменить самостоятельно сообщенный тип судна с "нефтяной танкер" на менее регулируемую категорию или полностью отключить транспондер. В некоторых случаях суда передают ложные статические позиции, показывая, что они стоят на якоре, фактически направляясь к пункту перегрузки в море.

Частые изменения названия и флага судна также являются распространенными. Танкер может перейти с российского на либерийский реестр в течение нескольких дней, часто перекрашивая идентификаторы во время пребывания в порту.

Кроме того, структуры собственности являются гибкими. Одно судно может передаваться между несколькими подставными компаниями в течение года, часто зарегистрированными в таких юрисдикциях, как Сейшельские острова, Шарджа или Маршалловы острова. Таким образом это скрывает личность бенефициарного владельца за слоями номинальных директоров.

Сокрытие груза является последним шагом. Во время оффшорных перевозок российская, иранская и венесуэльская нефть часто смешиваются в смешанные грузы, обозначенные как обычный мазут. Это затрудняет отслеживание происхождения и препятствует обеспечению соблюдения санкций и ценовых ограничений.

Как сообщалось, в середине июня европейские страны, имеющие выход к морю, договорились принять дальнейшие меры, чтобы противодействовать "теневому" флоту России.

Перед тем стало известно, что правительство Австралии ввело целевые санкции против 60 судов, связанных с теневым флотом России, и это первый случай, когда Австралия вводит санкции против российского теневого флота.

Напомним, 10 января этого года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении новых санкций против "теневого" флота танкеров, который позволяет России экспортировать нефть в обход введенных странами "Большой семерки" ограничений.

В конце мая стало известно, что Россия начала использовать военное сопровождение своих танкеров "теневого" флота в Финском заливе.