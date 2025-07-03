Конгресс США поддержал "Великий прекрасный закон" Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила "Большой прекрасный закон" президента Дональда Трампа, определяющий будущую налоговую и миграционную политику, а также бюджетные вопросы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроект, который охватывает финансирование на сумму $3,4 триллиона, поддержали 218 законодателей, 214 выступили против.

Документ предусматривает продление налоговых льгот, установленных при первом сроке Трампа и реализацию его последних предвыборных обещаний. Кроме того, документ повышает лимит заимствований страны на $5 триллионов, предотвращая дефолт по долгу, который Минфин должен был бы нарушить через несколько недель.

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее заявлял, что хотел подписать его до 4 июля, Дня независимости страны.

Голосование в нижней палате состоялись после рекордной по времени речи лидера демократического меньшинства Гакима Джеффриса, который выступил против многотриллионной инициативы, предложенной администрацией Трампа. Он подчеркнул, что в случае принятия законопроекта о налогах и расходах, малообеспеченные слои американского населения подвергнутся удару. Это в частности напрямую будет касаться людей с низким уровнем дохода, пенсионеров, студентов, малообеспеченных семей.

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Напоминаем, 1 июля Сенат США одобрил проект "Большого прекрасного закона" администрации президента Дональда Трампа. Для принятия документа в верхней палате понадобилось участие вице-президента США Джей Ди Вэнса из-за отсутствия достаточного преимущества республиканцев.

Законодательство, в частности, предусматривает триллионы долларов налоговых льгот для бизнеса и внедряет новые предвыборные обещания Трампа, такие как отмена налога на прибыль с чаевых и заработной платы за сверхурочную работу. В то же время документ содержит сотни миллиардов долларов на правоохранительные меры и защиту в сфере иммиграции. Чтобы компенсировать эти расходы, законодательство сокращает примерно на 1 триллион долларов федеральную программу медицинского страхования Medicaid для лиц с низким уровнем дохода и людей с инвалидностью, а также другие программы здравоохранения. Кроме того, законопроект предусматривает сокращение Программы дополнительной помощи для питания (SNAP), ранее известной как продовольственные талоны для жителей США.