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Новости Законопроект Трампа о налогах
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Конгресс США поддержал "Великий прекрасный закон" Трампа

трамп

Палата представителей Конгресса США одобрила "Большой прекрасный закон" президента Дональда Трампа, определяющий будущую налоговую и миграционную политику, а также бюджетные вопросы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроект, который охватывает финансирование на сумму $3,4 триллиона, поддержали 218 законодателей, 214 выступили против.

Документ предусматривает продление налоговых льгот, установленных при первом сроке Трампа и реализацию его последних предвыборных обещаний. Кроме того, документ повышает лимит заимствований страны на $5 триллионов, предотвращая дефолт по долгу, который Минфин должен был бы нарушить через несколько недель.

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее заявлял, что хотел подписать его до 4 июля, Дня независимости страны.

Голосование в нижней палате состоялись после рекордной по времени речи лидера демократического меньшинства Гакима Джеффриса, который выступил против многотриллионной инициативы, предложенной администрацией Трампа. Он подчеркнул, что в случае принятия законопроекта о налогах и расходах, малообеспеченные слои американского населения подвергнутся удару. Это в частности напрямую будет касаться людей с низким уровнем дохода, пенсионеров, студентов, малообеспеченных семей.

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Напоминаем, 1 июля Сенат США одобрил проект "Большого прекрасного закона" администрации президента Дональда Трампа. Для принятия документа в верхней палате понадобилось участие вице-президента США Джей Ди Вэнса из-за отсутствия достаточного преимущества республиканцев.

Законодательство, в частности, предусматривает триллионы долларов налоговых льгот для бизнеса и внедряет новые предвыборные обещания Трампа, такие как отмена налога на прибыль с чаевых и заработной платы за сверхурочную работу. В то же время документ содержит сотни миллиардов долларов на правоохранительные меры и защиту в сфере иммиграции. Чтобы компенсировать эти расходы, законодательство сокращает примерно на 1 триллион долларов федеральную программу медицинского страхования Medicaid для лиц с низким уровнем дохода и людей с инвалидностью, а также другие программы здравоохранения. Кроме того, законопроект предусматривает сокращение Программы дополнительной помощи для питания (SNAP), ранее известной как продовольственные талоны для жителей США.

Автор: 

Конгресс США (1252) США (27372) Трамп Дональд (5869)


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Топ комментарии
+5
Та ні, не один агент кгб краснов будує путінську вертикаль влади...
Ви подивіться "під ноги", побачите таке ж саме будівництво...
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03.07.2025 22:42 Ответить
+5
Трамп мене вже не дивує. Він ідіот. Але куди дивляться американці?! Це ж мільйони людей з гарною освітою які розуміються у фінансових справах!
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03.07.2025 22:57 Ответить
+4
Конгрес у рудого в кишені, верховний суд теж.
Трамп будує путінську вертикаль влади, про яку завжди мріяв.
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03.07.2025 22:35 Ответить
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Конгрес у рудого в кишені, верховний суд теж.
Трамп будує путінську вертикаль влади, про яку завжди мріяв.
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03.07.2025 22:35 Ответить
Та ні, не один агент кгб краснов будує путінську вертикаль влади...
Ви подивіться "під ноги", побачите таке ж саме будівництво...
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03.07.2025 22:42 Ответить
наш Лідор святий і непорочний. Він має план стійкості
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03.07.2025 23:02 Ответить
ВЕЛИКЕ будівництво!
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03.07.2025 23:42 Ответить
"ваше слово, товаріщь маузе.. Маск !"
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03.07.2025 22:49 Ответить
Милостиво засмеявшись, эмир сказал: - Нам тоже пришли сейчас в голову стихи:

Когда мы вышли вечером в сад,

То луна, устыдившись ничтожества своего,

спряталась в тучи,

И птицы все замолкли, и ветер затих,

А мы стояли - великий, славный, непобедимый,

подобный солнцу и могучий…

Поэты все попадали на колени, крича: «О, великий! Он затмил самого Рудеги!», а некоторые лежали ничком на ковре, как бы в беспамятстве.

(Л. Соловьев, "Возмутитель спокойствия")
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03.07.2025 22:37 Ответить
То Трамп вже дивовижний чарівник прекрасноі краіни США.
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03.07.2025 22:41 Ответить
Що це значить для мене...
Щоб оплатити цей проект США будуть змушені надрукувати 4,5 трильйони доларів збільшивши свій борг на 10%, фактично вони залізуть в кишеню кожної людини у світі у кого є заощадження в $ і обкрадуть її, знецінивши ці гроші...
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03.07.2025 22:42 Ответить
Ніхто нічого не буде друкувати.
На 4,5 трильйонів доларів буде продано трежеріс.
Можете прикупити собі і отримуватимете відсотки за ними і безбідно житимете.
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03.07.2025 22:54 Ответить
Я купую лише жовтий метал... і почав його купувати з 2000 року спочатку брав по 8$ за грам, а зараз він коштує понад 100$ (тобто золото подорожчало за 25 років в 10 раз тобто на 1000%) середній прибуток від облігацій за цей період склав 2-4% в рік загалом 80% враховуючи реальну інфляцію цей прибуток не перевищив 20%. Зараз бажаючих купувати трежеріс під адекватний % майже нема, останні аукціони провальні і їх викуповує по остаточній ціні ФРС, яка просто друкує $ роздуваючи свої баланси.
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03.07.2025 23:29 Ответить
проклятий багатій!!!! ненавиджу!!!!
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03.07.2025 23:39 Ответить
проклятий багатій!!!! ненавиджу!!!!
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03.07.2025 23:38 Ответить
ЗЄльона країна-2

.
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03.07.2025 22:50 Ответить
треба писати "Великий прекрасний закон Великого Прекрасного Рудого Вождя" )
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03.07.2025 22:56 Ответить
Трамп мене вже не дивує. Він ідіот. Але куди дивляться американці?! Це ж мільйони людей з гарною освітою які розуміються у фінансових справах!
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03.07.2025 22:57 Ответить
я програв, бо ставив на "чудовий", а виявилось що закон "великий і прекрасний".
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03.07.2025 22:59 Ответить
така у вас, неворогів, важка доля, і до кінця свого жалюгідного життя ви все більше будете стикатись з нелюдями, бо для вас їх буде ставати все більше і більше. І вони будуть вас судити протягом вашого життя на Землі. А потім вас просто спалять, або зжеруть черви. У народі про таких кажуть - прожив як під пеньком висрався.
Амінь.
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03.07.2025 23:41 Ответить
Крім того, документ підвищує ліміт запозичень країни на $5 трильйонів,---"трамбон" годує американців "вже спожитим хлібом"
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03.07.2025 23:07 Ответить
Я вас здивую, але це відбувається відколи відмініли привязку до золота. А з 2009 року просто прискорили процес. Просто гляньте грошову масу М2 за останні десятиліття.
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03.07.2025 23:43 Ответить
Трамп, цим законом, УЗАКОНИВ злидні для пересічних Американців, які і так не мають, за що оплатити своє і рідним, медСтрахування, оренду житла,…. Тепер вони всі, будуть грати в гольф…
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03.07.2025 23:16 Ответить
Інфляція така ****, за неї завжди платять бідні.
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03.07.2025 23:49 Ответить
Пане Маск, тепер діло за вами!
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03.07.2025 23:23 Ответить
Там Блекрок рулить
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03.07.2025 23:40 Ответить
Просто пздц. Театр одного актора. Один дебіл грає жопою на трубі і всі йому аплодують
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03.07.2025 23:42 Ответить
 
 