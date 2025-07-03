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Новини Законопроєкт Трампа про податки
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Конгрес США підтримав "Великий прекрасний закон" Трампа

трамп

Палата представників Конгресу США схвалила "Великий прекрасний закон" президента Дональда Трампа, що визначає майбутню податкову й міграційну політику, а також бюджетні питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Законопроєкт, який охоплює фінансування на суму $3,4 трильйона, підтримали 218 законодавців, 214 виступили проти.

Документ передбачає продовження податкових пільг, встановлених за першого терміну Трампа та реалізацію його останніх передвиборчих обіцянок. Крім того, документ підвищує ліміт запозичень країни на $5 трильйонів, запобігаючи дефолту за боргом, який Мінфін мав би порушити за кілька тижнів.

Тепер закон буде відправлений на підпис президенту США Дональду Трампу, який раніше заявляв, що хотів підписати його до 4 липня, Дня незалежності країни.

Голосування в нижній палаті відбулися після рекордної за часом промови лідера демократичної меншості Гакіма Джеффріса, який виступив проти багатотрильйонної ініціативи, запропонованої адміністрацією Трампа. Він підкреслив, що в разі ухвалення законопроєкту про податки та витрати, малозабезпечені верстви американського населення зазнають удару. Це зокрема напряму стосуватиметься людей з низьким рівнем доходу, пенсіонерів, студентів, малозабезпечених сімей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп жорстко відреагував на критику Маска: Без субсидій Ілону довелося б повертатися додому до Південної Африки. Може DOGE варто розглянути це?

Нагадуємо, 1 липня Сенат США схвалив проєкт "Великого прекрасного закону" адміністрації президента Дональда Трампа. Для ухвалення документа у верхній палаті знадобилася участь віцепрезидента США Джей Ді Венса через брак достатньої переваги республіканців.

Законодавство, зокрема, передбачає трильйони доларів податкових пільг для бізнесу та впроваджує нові передвиборчі обіцянки Трампа, такі як скасування податку на прибуток з чайових та заробітної плати за понаднормову роботу. Водночас документ містить сотні мільярдів доларів на правоохоронні заходи та захист у сфері імміграції. Щоби компенсувати ці витрати, законодавство скорочує приблизно на 1 трильйон доларів федеральну програму медичного страхування Medicaid для осіб із низьким рівнем доходу та людей з інвалідністю, а також інші програми охорони здоров'я. Крім того, законопроєкт передбачає скорочення Програми додаткової допомоги для харчування (SNAP), раніше відому як продовольчі талони для жителів США.

Автор: 

Конгрес США (1245) США (23657) Трамп Дональд (6337)


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Топ коментарі
+5
Та ні, не один агент кгб краснов будує путінську вертикаль влади...
Ви подивіться "під ноги", побачите таке ж саме будівництво...
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03.07.2025 22:42 Відповісти
+4
Трамп мене вже не дивує. Він ідіот. Але куди дивляться американці?! Це ж мільйони людей з гарною освітою які розуміються у фінансових справах!
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03.07.2025 22:57 Відповісти
+3
Конгрес у рудого в кишені, верховний суд теж.
Трамп будує путінську вертикаль влади, про яку завжди мріяв.
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03.07.2025 22:35 Відповісти
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Конгрес у рудого в кишені, верховний суд теж.
Трамп будує путінську вертикаль влади, про яку завжди мріяв.
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03.07.2025 22:35 Відповісти
Та ні, не один агент кгб краснов будує путінську вертикаль влади...
Ви подивіться "під ноги", побачите таке ж саме будівництво...
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03.07.2025 22:42 Відповісти
наш Лідор святий і непорочний. Він має план стійкості
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03.07.2025 23:02 Відповісти
"ваше слово, товаріщь маузе.. Маск !"
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03.07.2025 22:49 Відповісти
Милостиво засмеявшись, эмир сказал: - Нам тоже пришли сейчас в голову стихи:

Когда мы вышли вечером в сад,

То луна, устыдившись ничтожества своего,

спряталась в тучи,

И птицы все замолкли, и ветер затих,

А мы стояли - великий, славный, непобедимый,

подобный солнцу и могучий…

Поэты все попадали на колени, крича: «О, великий! Он затмил самого Рудеги!», а некоторые лежали ничком на ковре, как бы в беспамятстве.

(Л. Соловьев, "Возмутитель спокойствия")
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03.07.2025 22:37 Відповісти
То Трамп вже дивовижний чарівник прекрасноі краіни США.
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03.07.2025 22:41 Відповісти
Що це значить для мене...
Щоб оплатити цей проект США будуть змушені надрукувати 4,5 трильйони доларів збільшивши свій борг на 10%, фактично вони залізуть в кишеню кожної людини у світі у кого є заощадження в $ і обкрадуть її, знецінивши ці гроші...
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03.07.2025 22:42 Відповісти
Ніхто нічого не буде друкувати.
На 4,5 трильйонів доларів буде продано трежеріс.
Можете прикупити собі і отримуватимете відсотки за ними і безбідно житимете.
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03.07.2025 22:54 Відповісти
Я купую лише жовтий метал... і почав його купувати з 2000 року спочатку брав по 8$ за грам, а зараз він коштує понад 100$ (тобто золото подорожчало за 25 років в 10 раз тобто на 1000%) середній прибуток від облігацій за цей період склав 2-4% в рік загалом 80% враховуючи реальну інфляцію цей прибуток не перевищив 20%. Зараз бажаючих купувати трежеріс під адекватний % майже нема, останні аукціони провальні і їх викуповує по остаточній ціні ФРС, яка просто друкує $ роздуваючи свої баланси.
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03.07.2025 23:29 Відповісти
проклятий багатій!!!! ненавиджу!!!!
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03.07.2025 23:39 Відповісти
проклятий багатій!!!! ненавиджу!!!!
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03.07.2025 23:38 Відповісти
ЗЄльона країна-2

.
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03.07.2025 22:50 Відповісти
треба писати "Великий прекрасний закон Великого Прекрасного Рудого Вождя" )
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03.07.2025 22:56 Відповісти
Трамп мене вже не дивує. Він ідіот. Але куди дивляться американці?! Це ж мільйони людей з гарною освітою які розуміються у фінансових справах!
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03.07.2025 22:57 Відповісти
я програв, бо ставив на "чудовий", а виявилось що закон "великий і прекрасний".
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03.07.2025 22:59 Відповісти
Крім того, документ підвищує ліміт запозичень країни на $5 трильйонів,---"трамбон" годує американців "вже спожитим хлібом"
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03.07.2025 23:07 Відповісти
Трамп, цим законом, УЗАКОНИВ злидні для пересічних Американців, які і так не мають, за що оплатити своє і рідним, медСтрахування, оренду житла,…. Тепер вони всі, будуть грати в гольф…
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03.07.2025 23:16 Відповісти
Пане Маск, тепер діло за вами!
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03.07.2025 23:23 Відповісти
 
 