Конгрес США підтримав "Великий прекрасний закон" Трампа

Палата представників Конгресу США схвалила "Великий прекрасний закон" президента Дональда Трампа, що визначає майбутню податкову й міграційну політику, а також бюджетні питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Законопроєкт, який охоплює фінансування на суму $3,4 трильйона, підтримали 218 законодавців, 214 виступили проти.

Документ передбачає продовження податкових пільг, встановлених за першого терміну Трампа та реалізацію його останніх передвиборчих обіцянок. Крім того, документ підвищує ліміт запозичень країни на $5 трильйонів, запобігаючи дефолту за боргом, який Мінфін мав би порушити за кілька тижнів.

Тепер закон буде відправлений на підпис президенту США Дональду Трампу, який раніше заявляв, що хотів підписати його до 4 липня, Дня незалежності країни.

Голосування в нижній палаті відбулися після рекордної за часом промови лідера демократичної меншості Гакіма Джеффріса, який виступив проти багатотрильйонної ініціативи, запропонованої адміністрацією Трампа. Він підкреслив, що в разі ухвалення законопроєкту про податки та витрати, малозабезпечені верстви американського населення зазнають удару. Це зокрема напряму стосуватиметься людей з низьким рівнем доходу, пенсіонерів, студентів, малозабезпечених сімей.

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Нагадуємо, 1 липня Сенат США схвалив проєкт "Великого прекрасного закону" адміністрації президента Дональда Трампа. Для ухвалення документа у верхній палаті знадобилася участь віцепрезидента США Джей Ді Венса через брак достатньої переваги республіканців.

Законодавство, зокрема, передбачає трильйони доларів податкових пільг для бізнесу та впроваджує нові передвиборчі обіцянки Трампа, такі як скасування податку на прибуток з чайових та заробітної плати за понаднормову роботу. Водночас документ містить сотні мільярдів доларів на правоохоронні заходи та захист у сфері імміграції. Щоби компенсувати ці витрати, законодавство скорочує приблизно на 1 трильйон доларів федеральну програму медичного страхування Medicaid для осіб із низьким рівнем доходу та людей з інвалідністю, а також інші програми охорони здоров'я. Крім того, законопроєкт передбачає скорочення Програми додаткової допомоги для харчування (SNAP), раніше відому як продовольчі талони для жителів США.