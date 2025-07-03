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Вследствие падения обломков БПЛА на Полтавщине пострадал человек, - ОВА

шахеди

Вечером 3 июля во время атаки российских беспилотников на Полтавщину вследствие падения обломков травмировался один человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Владимира Когута.

"Вследствие падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль. Травмирован человек. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - рассказал он.

Напомним вечером 3 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте: Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками: пострадали шесть человек, среди них - двое детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

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