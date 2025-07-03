Внаслідок падіння уламків БпЛА на Полтавщині постраждала людина, - ОВА

Ввечері 3 липня під час атаки російських безпілотників на Полтавщину внаслідок падіння уламків травмувалась одна людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Володимира Когута.

"Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Травмовано людину. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу", - розповів він.

Нагадаємо ввечері 3 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

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