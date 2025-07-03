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Внаслідок падіння уламків БпЛА на Полтавщині постраждала людина, - ОВА

шахеди

Ввечері 3 липня під час атаки російських безпілотників на Полтавщину внаслідок падіння уламків травмувалась одна людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Володимира Когута.

"Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Травмовано людину. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу", - розповів він.

Нагадаємо ввечері 3 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте: Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками: постраждало шестеро людей, серед них – двоє дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4457) Шахед (1255)


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