Сенаторы США инициировали расследование в отношении Трампа: пять месяцев не вводил санкции против РФ

Трое американских сенаторов-демократов Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс инициировали начало расследования причин, по которым администрация президента Дональда Трампа почти в течение 5 месяцев не вводила новых санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Вместо того чтобы использовать доступные рычаги давления на агрессора, президент Трамп не делает ничего. Мы будем расследовать эту упущенную возможность приблизить конец войны", - говорится в заявлении сенаторов.

Сенаторы утверждают, что с началом второго срока президентства Трампа в США не ввели никаких новых санкций против Кремля. Также они заявляют, что некоторые санкции против России из-за войны с Украиной наоборот были ослаблены.

Демократы считают, что бездействие администрации Трампа позволяет президенту РФ продолжать войну.

"Кроме прекращения ключевой помощи Украине, президент Трамп блокировал регулярные обновления наших санкций и экспортного контроля в течение пяти месяцев и продолжал это делать, что позволило растущей волне нарушителей в Китае и во всем мире продолжать поставлять вооружение для российской военной машины", - считают сенаторы.

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В обращении демократы призвали немедленно восстановить санкционный режим, регулярно обновлять списки лиц и компаний, связанных с Россией, а также согласовать эти шаги с европейскими союзниками.

"Единственный путь к справедливому и прочному миру - это решимость вместе с партнерами по G7 и четкий сигнал Путину, что чем дольше он продолжает нападение, тем выше будет цена", отмечают сенаторы.