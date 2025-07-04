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Новости Санкции США против России
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Сенаторы США инициировали расследование в отношении Трампа: пять месяцев не вводил санкции против РФ

Против Трампа инициировано расследование

Трое американских сенаторов-демократов Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс инициировали начало расследования причин, по которым администрация президента Дональда Трампа почти в течение 5 месяцев не вводила новых санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Вместо того чтобы использовать доступные рычаги давления на агрессора, президент Трамп не делает ничего. Мы будем расследовать эту упущенную возможность приблизить конец войны", - говорится в заявлении сенаторов.

Сенаторы утверждают, что с началом второго срока президентства Трампа в США не ввели никаких новых санкций против Кремля. Также они заявляют, что некоторые санкции против России из-за войны с Украиной наоборот были ослаблены.

Демократы считают, что бездействие администрации Трампа позволяет президенту РФ продолжать войну.

"Кроме прекращения ключевой помощи Украине, президент Трамп блокировал регулярные обновления наших санкций и экспортного контроля в течение пяти месяцев и продолжал это делать, что позволило растущей волне нарушителей в Китае и во всем мире продолжать поставлять вооружение для российской военной машины", - считают сенаторы.

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В обращении демократы призвали немедленно восстановить санкционный режим, регулярно обновлять списки лиц и компаний, связанных с Россией, а также согласовать эти шаги с европейскими союзниками.

"Единственный путь к справедливому и прочному миру - это решимость вместе с партнерами по G7 и четкий сигнал Путину, что чем дольше он продолжает нападение, тем выше будет цена", отмечают сенаторы.

Автор: 

расследование (3054) санкции (11600) США (27385) Трамп Дональд (5869)


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Топ комментарии
+11
Тампон ще до президентства мріяв закінчити війну за рахунок України,він цього і добивається сьогодні.
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04.07.2025 07:38 Ответить
+11
США не Україна. Побикував Трапм, примірявши себе до узурпаторів влади, які йому дуже подобаються і тут миттєво за нього взялися парламентарі. На цей раз імпічмент пройде. То в українському парламенті всі одіоти, а Боневтік один мушкітьор і гундосий герой. То в українському парламенті бариги, яких вибрав обдурений нварід 73% маючи монобільшість вносить законопроекти за амністію тим, хто на крові мародерив і крав мільярди. То в українському парламенті, порушуючи норми Конституції роблять множинне громадянство для бариг, які 6 років мародерили, а при шухері могли спокійно втекти на куплені по світу острови.
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04.07.2025 07:40 Ответить
+10
Дебіли протрампіський , а отже підкацапник. Треба вводити нові ,бо чим далі тим більше нових схем виникає і про це доречі і писали
Тому вийти прутень 'пудель пуйла' з рота - смердить
Цей виродок не тіки нових санкцій не ввів , але і жодного пакету озброєння не підписав , ба більше відмовляється навіть продавати Україні зброю ☝️
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04.07.2025 07:40 Ответить
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Скаже шо демократи не в темі і невігласи - на цьому все й закінчиться
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04.07.2025 07:35 Ответить
А шо значить "нові" санкції? До речі Трамп продлив санкції проти Рашки 26 числа. І де ця новина ?
Де хоч одне видання про це написало? Дермократичні помийки про це не напишуть ))) Але вони любили писати по 100 раз що там Байден продливає санкції і все таке інше...

Пишуть про якусь маячню для дегенератів від дегенератів про якесь чергове "росслідування" якому ціна 0, як і всім цим нікчемним "судовим справам", які тільки рейтинг Трампу підняли...
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04.07.2025 07:35 Ответить
Дебіли протрампіський , а отже підкацапник. Треба вводити нові ,бо чим далі тим більше нових схем виникає і про це доречі і писали
Тому вийти прутень 'пудель пуйла' з рота - смердить
Цей виродок не тіки нових санкцій не ввів , але і жодного пакету озброєння не підписав , ба більше відмовляється навіть продавати Україні зброю ☝️
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04.07.2025 07:40 Ответить
Пане Артеме, не турбуйтеся так про санкції Трампа. Ви за його дії не несете жодної відповідальності, бо Ви його не вибирали, його вибрали американці і він має діяти на користь США. Ви мабуть вибирали у 2019 році Боневтіка Позорно-Брехливого і спасаючись від його зеленої країни мрій втекли до Чехії? Запитайте краще у Боневтіка, чому він не ввів санкції проти росії, яка кожного дня на десятки мільйонів доларів США прокачує нафти через Україну? Чи Ваша задача тут і на інших ресурсах переводити стрілки за провальне положення в Україні на Трампа?
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04.07.2025 07:51 Ответить
Схоже ця "маячня для дегенератів" - то саме те, що ви читаєте? 😊 А ще слухаєте такого собі Пашу Дальнобоя? 😁 У мене тоді і запитань про сприйняття аами реальності нема. 😊
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04.07.2025 07:43 Ответить
Ціна 0 таваріщу краснову. Дивно -всі трамподрочери язики в сраку запхали і тільки ти один на зміні😁
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04.07.2025 07:44 Ответить
- Куме, а Ви знаєте - у світовій політиці вимальовується

цікавий «секс утрьох» - у Трампа, Сі Дзінь Піна, і Путіна… Трамп хоче трахнуть Сі Дзінь Піна і «пограть в любов» з Путіним… Сі Дзінь Пін хоче трахнуть Путіна і Трампа… Путін хоче, щоб Трамп і Сі Дзінь Пін трахнули один одного, а він трахне їх обох…

А насправді виходить зовсім інша картина - «хєр» Сі Дзінь Піна зустрічається з губами Трампа в одній точці - на сраці Путіна, і конкурують там… Трамп ту сраку цілує, а Сі її трахає…
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04.07.2025 07:54 Ответить
Якби він не продовжив санкції, то вони, мабуть, втратили б свою чинність. Такого "агент Трампон" (чи яке там в нього псевдо) дозволити собі не може. То було б занадто наочно. Відмінити санкції проти Сирії, то дещо інше.
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04.07.2025 07:56 Ответить
Тампон ще до президентства мріяв закінчити війну за рахунок України,він цього і добивається сьогодні.
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04.07.2025 07:38 Ответить
США не Україна. Побикував Трапм, примірявши себе до узурпаторів влади, які йому дуже подобаються і тут миттєво за нього взялися парламентарі. На цей раз імпічмент пройде. То в українському парламенті всі одіоти, а Боневтік один мушкітьор і гундосий герой. То в українському парламенті бариги, яких вибрав обдурений нварід 73% маючи монобільшість вносить законопроекти за амністію тим, хто на крові мародерив і крав мільярди. То в українському парламенті, порушуючи норми Конституції роблять множинне громадянство для бариг, які 6 років мародерили, а при шухері могли спокійно втекти на куплені по світу острови.
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04.07.2025 07:40 Ответить
Не буде імпічменту. Критична маса незадоволених ще не готова.
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04.07.2025 07:45 Ответить
Навіть якщо не буде імпічменту, то нам до США які справи? Особисто я впевнений, що їх Конгрес, Сенат, прокуратура та інші служби не дадуть тупому президенту поставити на паузу Конституцію США і не проводити там вибори, згідно Конституції та ще й замінити всі інститути(органи), які записані в Конституції США 5-ма ефективними менеджерами.
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04.07.2025 07:55 Ответить
Плки що дають усе. Ось вчора дали прийняти "великий і чудовий" законопроект про податки і щменшення витрат на соціалку. Мільйони американців залишаться беж соцдопомоги. І більшість з них нолосували саме за Трампа. Стокгольмсьвий чиндром - заручники стають на бік тих, хто власне зробив їх заручниками.
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04.07.2025 08:11 Ответить
Звичайно, звичайно, в США одні ідіоти і такий страшний прийняли закон, про які мають знати українці, яких кожного дня поливає ворог ракетами, а кожної ночі шахедами. А нічого, що там 400 мільйонний народ представляють дві палати Сенат і Конгрес? Та що там - дурні. От в нас парламент взірець мудрості і справедливості, вніс для прийняття законопроект, щоб провести амністію тим слугам і ригам, які вкрали сотні мільярдів гривень на фортифікаціях, по вині яких загинули тисячі і по п'ятсот квадратних кілометрів територій втрачаємо за цей період... не чули?
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04.07.2025 08:33 Ответить
Ні, не всі, звичайно. Просто у США зараз період активності ідіотів. Притомні сплять.
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04.07.2025 09:18 Ответить
Вони УЖЕ ЦЕ ДАЮТЬ РОБИТИ !!!
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04.07.2025 10:07 Ответить
Тупуватий
Російський
Агент
Мудак
Путіна.
Трамп.
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04.07.2025 07:54 Ответить
Дело было в Неваде, в поселке золотоискателей. Какой-то новичок наблюдал за игрой в покер. Стоя за спиной банкомета, он увидел, как тот сдал самому себе четыре туза, вытянув их из рукава. Новичок подошел к игроку, сидевшему против банкомета. «Послушайте, - шепнул он, - я видел, как банкомет вытащил из рукава четыре туза». «Ну и что?» - спросил игрок. «Я хотел вас предупредить», - ответил новичок. «Послушай-ка, парень, - сказал игрок. - Не путайся не в свое дело. Ты в этой игре ни черта не смыслишь.

(Д. Лондон, "Кража")
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04.07.2025 07:55 Ответить
А для чого рашиські чорти так сподівалися на рудого ,недарма його вербували , демократам пора зібратись вибрати лідера і почати боротись з цим нарцисом популістом.
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04.07.2025 07:55 Ответить
чудак на букву М
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04.07.2025 08:00 Ответить
Невже щось почали підозрювати? Та нє, не може бути.
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04.07.2025 08:05 Ответить
Не вводив санкції-бо сцикло!!!
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04.07.2025 08:06 Ответить
Бо його обсцикали шльондри в москвабадському готелі багато років тому під камери гебні.
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04.07.2025 08:14 Ответить
проти кумирів та сім"ї санкцій не вводять
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04.07.2025 08:10 Ответить
***, ***, ***.... ой, вибачте! Бла, бла, бла...
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04.07.2025 08:12 Ответить
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04.07.2025 08:28 Ответить
Та вже зрозуміло що Трамп на гачку у рашистов. Це не можливо приховати вже.
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04.07.2025 09:35 Ответить
Про які санкції річ, коли яйцями Чубчика Путлер в пінг-понг грає?
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04.07.2025 09:37 Ответить
 
 