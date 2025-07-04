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Новини Санкції США проти Росії
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Сенатори США ініціювали розслідування щодо Трампа: п’ять місяців не запроваджував санкції проти РФ

Проти Трампа ініційовано розслідування

Троє американських сенаторів-демократів Джин Шахін, Елізабет Воррен та Кріс Кунс іціювали початок розслідування причин, через які адміністрація президента Дональда Трампа майже упродовж 5 місяців не запроваджувала нових санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

"Замість того щоб використати доступні важелі тиску на агресора, президент Трамп не робить нічого. Ми розслідуватимемо цю змарновану можливість наблизити кінець війни", - йдеться у заяві сенаторів.

Сенатори стверджують, що з початком другого терміну президентства Трампа у США не запровадили жодних нових санкцій проти Кремля. Також вони заявляють, що деякі санкції проти Росії через війну з Україною навпаки було послаблено

Демократи вважають, що бездіяльність адміністрації Трампа дозволяє президенту РФ продовжувати війну.

"Окрім припинення ключової допомоги Україні, президент Трамп блокував регулярні оновлення наших санкцій та експортного контролю протягом п’яти місяців і продовжував це робити, що дозволило зростаючій хвилі порушників у Китаї та в усьому світі продовжувати постачати озброєння для російської військової машини", - вважають сенатори.

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У зверненні демократи закликали негайно відновити санкційний режим, регулярно оновлювати списки осіб і компаній, пов’язаних із Росією, а також узгодити ці кроки з європейськими союзниками.

"Єдиний шлях до справедливого і тривалого миру - це рішучість разом із партнерами по G7 та чіткий сигнал Путіну, що чим довше він продовжує напад, тим вищою буде ціна",  наголошують сенатори.

Автор: 

розслідування (2284) санкції (12303) США (23657) Трамп Дональд (6337)


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Топ коментарі
+8
Дебіли протрампіський , а отже підкацапник. Треба вводити нові ,бо чим далі тим більше нових схем виникає і про це доречі і писали
Тому вийти прутень 'пудель пуйла' з рота - смердить
Цей виродок не тіки нових санкцій не ввів , але і жодного пакету озброєння не підписав , ба більше відмовляється навіть продавати Україні зброю ☝️
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04.07.2025 07:40 Відповісти
+7
США не Україна. Побикував Трапм, примірявши себе до узурпаторів влади, які йому дуже подобаються і тут миттєво за нього взялися парламентарі. На цей раз імпічмент пройде. То в українському парламенті всі одіоти, а Боневтік один мушкітьор і гундосий герой. То в українському парламенті бариги, яких вибрав обдурений нварід 73% маючи монобільшість вносить законопроекти за амністію тим, хто на крові мародерив і крав мільярди. То в українському парламенті, порушуючи норми Конституції роблять множинне громадянство для бариг, які 6 років мародерили, а при шухері могли спокійно втекти на куплені по світу острови.
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04.07.2025 07:40 Відповісти
+5
Тампон ще до президентства мріяв закінчити війну за рахунок України,він цього і добивається сьогодні.
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04.07.2025 07:38 Відповісти
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Скаже шо демократи не в темі і невігласи - на цьому все й закінчиться
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04.07.2025 07:35 Відповісти
А шо значить "нові" санкції? До речі Трамп продлив санкції проти Рашки 26 числа. І де ця новина ?
Де хоч одне видання про це написало? Дермократичні помийки про це не напишуть ))) Але вони любили писати по 100 раз що там Байден продливає санкції і все таке інше...

Пишуть про якусь маячню для дегенератів від дегенератів про якесь чергове "росслідування" якому ціна 0, як і всім цим нікчемним "судовим справам", які тільки рейтинг Трампу підняли...
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04.07.2025 07:35 Відповісти
Дебіли протрампіський , а отже підкацапник. Треба вводити нові ,бо чим далі тим більше нових схем виникає і про це доречі і писали
Тому вийти прутень 'пудель пуйла' з рота - смердить
Цей виродок не тіки нових санкцій не ввів , але і жодного пакету озброєння не підписав , ба більше відмовляється навіть продавати Україні зброю ☝️
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04.07.2025 07:40 Відповісти
Пане Артеме, не турбуйтеся так про санкції Трампа. Ви за його дії не несете жодної відповідальності, бо Ви його не вибирали, його вибрали американці і він має діяти на користь США. Ви мабуть вибирали у 2019 році Боневтіка Позорно-Брехливого і спасаючись від його зеленої країни мрій втекли до Чехії? Запитайте краще у Боневтіка, чому він не ввів санкції проти росії, яка кожного дня на десятки мільйонів доларів США прокачує нафти через Україну? Чи Ваша задача тут і на інших ресурсах переводити стрілки за провальне положення в Україні на Трампа?
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04.07.2025 07:51 Відповісти
Схоже ця "маячня для дегенератів" - то саме те, що ви читаєте? 😊 А ще слухаєте такого собі Пашу Дальнобоя? 😁 У мене тоді і запитань про сприйняття аами реальності нема. 😊
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04.07.2025 07:43 Відповісти
Ціна 0 таваріщу краснову. Дивно -всі трамподрочери язики в сраку запхали і тільки ти один на зміні😁
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04.07.2025 07:44 Відповісти
- Куме, а Ви знаєте - у світовій політиці вимальовується

цікавий «секс утрьох» - у Трампа, Сі Дзінь Піна, і Путіна… Трамп хоче трахнуть Сі Дзінь Піна і «пограть в любов» з Путіним… Сі Дзінь Пін хоче трахнуть Путіна і Трампа… Путін хоче, щоб Трамп і Сі Дзінь Пін трахнули один одного, а він трахне їх обох…

А насправді виходить зовсім інша картина - «хєр» Сі Дзінь Піна зустрічається з губами Трампа в одній точці - на сраці Путіна, і конкурують там… Трамп ту сраку цілує, а Сі її трахає…
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04.07.2025 07:54 Відповісти
Якби він не продовжив санкції, то вони, мабуть, втратили б свою чинність. Такого "агент Трампон" (чи яке там в нього псевдо) дозволити собі не може. То було б занадто наочно. Відмінити санкції проти Сирії, то дещо інше.
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04.07.2025 07:56 Відповісти
Тампон ще до президентства мріяв закінчити війну за рахунок України,він цього і добивається сьогодні.
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04.07.2025 07:38 Відповісти
США не Україна. Побикував Трапм, примірявши себе до узурпаторів влади, які йому дуже подобаються і тут миттєво за нього взялися парламентарі. На цей раз імпічмент пройде. То в українському парламенті всі одіоти, а Боневтік один мушкітьор і гундосий герой. То в українському парламенті бариги, яких вибрав обдурений нварід 73% маючи монобільшість вносить законопроекти за амністію тим, хто на крові мародерив і крав мільярди. То в українському парламенті, порушуючи норми Конституції роблять множинне громадянство для бариг, які 6 років мародерили, а при шухері могли спокійно втекти на куплені по світу острови.
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04.07.2025 07:40 Відповісти
Не буде імпічменту. Критична маса незадоволених ще не готова.
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04.07.2025 07:45 Відповісти
Навіть якщо не буде імпічменту, то нам до США які справи? Особисто я впевнений, що їх Конгрес, Сенат, прокуратура та інші служби не дадуть тупому президенту поставити на паузу Конституцію США і не проводити там вибори, згідно Конституції та ще й замінити всі інститути(органи), які записані в Конституції США 5-ма ефективними менеджерами.
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04.07.2025 07:55 Відповісти
Плки що дають усе. Ось вчора дали прийняти "великий і чудовий" законопроект про податки і щменшення витрат на соціалку. Мільйони американців залишаться беж соцдопомоги. І більшість з них нолосували саме за Трампа. Стокгольмсьвий чиндром - заручники стають на бік тих, хто власне зробив їх заручниками.
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04.07.2025 08:11 Відповісти
Звичайно, звичайно, в США одні ідіоти і такий страшний прийняли закон, про які мають знати українці, яких кожного дня поливає ворог ракетами, а кожної ночі шахедами. А нічого, що там 400 мільйонний народ представляють дві палати Сенат і Конгрес? Та що там - дурні. От в нас парламент взірець мудрості і справедливості, вніс для прийняття законопроект, щоб провести амністію тим слугам і ригам, які вкрали сотні мільярдів гривень на фортифікаціях, по вині яких загинули тисячі і по п'ятсот квадратних кілометрів територій втрачаємо за цей період... не чули?
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04.07.2025 08:33 Відповісти
Тупуватий
Російський
Агент
Мудак
Путіна.
Трамп.
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04.07.2025 07:54 Відповісти
Дело было в Неваде, в поселке золотоискателей. Какой-то новичок наблюдал за игрой в покер. Стоя за спиной банкомета, он увидел, как тот сдал самому себе четыре туза, вытянув их из рукава. Новичок подошел к игроку, сидевшему против банкомета. «Послушайте, - шепнул он, - я видел, как банкомет вытащил из рукава четыре туза». «Ну и что?» - спросил игрок. «Я хотел вас предупредить», - ответил новичок. «Послушай-ка, парень, - сказал игрок. - Не путайся не в свое дело. Ты в этой игре ни черта не смыслишь.

(Д. Лондон, "Кража")
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04.07.2025 07:55 Відповісти
А для чого рашиські чорти так сподівалися на рудого ,недарма його вербували , демократам пора зібратись вибрати лідера і почати боротись з цим нарцисом популістом.
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04.07.2025 07:55 Відповісти
чудак на букву М
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04.07.2025 08:00 Відповісти
Невже щось почали підозрювати? Та нє, не може бути.
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04.07.2025 08:05 Відповісти
Не вводив санкції-бо сцикло!!!
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04.07.2025 08:06 Відповісти
Бо його обсцикали шльондри в москвабадському готелі багато років тому під камери гебні.
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04.07.2025 08:14 Відповісти
проти кумирів та сім"ї санкцій не вводять
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04.07.2025 08:10 Відповісти
***, ***, ***.... ой, вибачте! Бла, бла, бла...
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04.07.2025 08:12 Відповісти
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04.07.2025 08:28 Відповісти
 
 