Сенатори США ініціювали розслідування щодо Трампа: п’ять місяців не запроваджував санкції проти РФ

Троє американських сенаторів-демократів Джин Шахін, Елізабет Воррен та Кріс Кунс іціювали початок розслідування причин, через які адміністрація президента Дональда Трампа майже упродовж 5 місяців не запроваджувала нових санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

"Замість того щоб використати доступні важелі тиску на агресора, президент Трамп не робить нічого. Ми розслідуватимемо цю змарновану можливість наблизити кінець війни", - йдеться у заяві сенаторів.

Сенатори стверджують, що з початком другого терміну президентства Трампа у США не запровадили жодних нових санкцій проти Кремля. Також вони заявляють, що деякі санкції проти Росії через війну з Україною навпаки було послаблено

Демократи вважають, що бездіяльність адміністрації Трампа дозволяє президенту РФ продовжувати війну.

"Окрім припинення ключової допомоги Україні, президент Трамп блокував регулярні оновлення наших санкцій та експортного контролю протягом п’яти місяців і продовжував це робити, що дозволило зростаючій хвилі порушників у Китаї та в усьому світі продовжувати постачати озброєння для російської військової машини", - вважають сенатори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я не досяг прогресу щодо припинення війни під час розмови з Путіним, - Трамп

У зверненні демократи закликали негайно відновити санкційний режим, регулярно оновлювати списки осіб і компаній, пов’язаних із Росією, а також узгодити ці кроки з європейськими союзниками.

"Єдиний шлях до справедливого і тривалого миру - це рішучість разом із партнерами по G7 та чіткий сигнал Путіну, що чим довше він продовжує напад, тим вищою буде ціна", наголошують сенатори.