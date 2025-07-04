РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12306 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 729 9

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 024 210 человек (+1120 за сутки), 10 988 танков, 29 865 артсистем, 22 946 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 024 210 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1024210 (+1120) человек
  • танков - 10988 (+2) ед
  • боевых бронированных машин - 22946 (+10) ед
  • артиллерийских систем - 29 865 (+50) ед
  • РСЗО - 1428 (+1) ед
  • средства ПВО - 1191 (+0) ед
  • самолетов - 420 (+0) ед
  • вертолетов - 340 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 43303 (+205)
  • крылатые ракеты - 3436 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны - 53999 (+112)
  • специальная техника - 3925 (+3)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники дронами сожгли "Град" оккупантов. ВИДЕО

потери врага

Автор: 

армия РФ (19945) Генштаб ВС (6603) исчезновение (284) ликвидация (3780)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
04.07.2025 08:00 Ответить
Десь полізли - десяток ББМ, а так якби не логістика то на землі рахувать було б нічого.
Доречі логістика з початку року 21 324 весь 24 рік 21 345
показать весь комментарий
04.07.2025 08:11 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
04.07.2025 08:17 Ответить
Бийте москальську мерзоту! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
04.07.2025 08:34 Ответить
Танки або кінчаються, або бережуть.
Артилерію напевне толстойобік ин постачає.
показать весь комментарий
04.07.2025 08:46 Ответить
Минув 4153 день москальсько-української війни.
178! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня присутня, арта та логістика норм, спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 024 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
показать весь комментарий
04.07.2025 08:46 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2025 08:48 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2025 09:11 Ответить
О, сьогодні по техніці веселіше 👍
показать весь комментарий
04.07.2025 09:40 Ответить
 
 