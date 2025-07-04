Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 024 210 человек (+1120 за сутки), 10 988 танков, 29 865 артсистем, 22 946 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 024 210 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1024210 (+1120) человек
- танков - 10988 (+2) ед
- боевых бронированных машин - 22946 (+10) ед
- артиллерийских систем - 29 865 (+50) ед
- РСЗО - 1428 (+1) ед
- средства ПВО - 1191 (+0) ед
- самолетов - 420 (+0) ед
- вертолетов - 340 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 43303 (+205)
- крылатые ракеты - 3436 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 53999 (+112)
- специальная техника - 3925 (+3)
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Доречі логістика з початку року 21 324 весь 24 рік 21 345
Артилерію напевне толстойобік ин постачає.
178! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня присутня, арта та логістика норм, спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 024 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!