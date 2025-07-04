Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 024 210 человек (+1120 за сутки), 10 988 танков, 29 865 артсистем, 22 946 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 024 210 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1024210 (+1120) человек

танков - 10988 (+2) ед

боевых бронированных машин - 22946 (+10) ед

артиллерийских систем - 29 865 (+50) ед

РСЗО - 1428 (+1) ед

средства ПВО - 1191 (+0) ед

самолетов - 420 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 43303 (+205)

крылатые ракеты - 3436 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 53999 (+112)

специальная техника - 3925 (+3)

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