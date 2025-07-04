Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 024 210 осіб (+1120 за добу), 10 988 танків, 29 865 артсистем, 22 946 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 024 210 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 04.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1024210 (+1120) осіб
- танків - 10988 (+2) од
- бойових броньованих машин – 22946 (+10) од
- артилерійських систем – 29 865(+50) од
- РСЗВ – 1428 (+1) од
- засоби ППО – 1191 (+0) од
- літаків – 420 (+0) од
- гелікоптерів - 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205)
- крилаті ракети – 3436 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 53999 (+112)
- спеціальна техніка – 3925 (+3)
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доречі логістика з початку року 21 324 весь 24 рік 21 345