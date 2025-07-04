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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 024 210 осіб (+1120 за добу), 10 988 танків, 29 865 артсистем, 22 946 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 024 210 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 04.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1024210 (+1120) осіб
  • танків - 10988 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 22946 (+10) од
  • артилерійських систем – 29 865(+50) од
  • РСЗВ – 1428 (+1) од
  • засоби ППО – 1191 (+0) од
  • літаків – 420 (+0) од
  • гелікоптерів - 340 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 43303 (+205)
  • крилаті ракети – 3436 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 53999 (+112)
  • спеціальна техніка – 3925 (+3)

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втрати ворога

Автор: 

армія рф (18085) Генштаб ЗС (6905) зникнення (139) ліквідація (4164)


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Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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04.07.2025 08:00 Відповісти
Десь полізли - десяток ББМ, а так якби не логістика то на землі рахувать було б нічого.
Доречі логістика з початку року 21 324 весь 24 рік 21 345
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04.07.2025 08:11 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.07.2025 08:17 Відповісти
Бийте москальську мерзоту! Смерть ворогам!
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04.07.2025 08:34 Відповісти
 
 