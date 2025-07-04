Прекращение поставок оружия со стороны США поможет Путину достичь цели в войне против Украины, - WSJ

В то время как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке поставок оружия украинцам, Россия использует этот шанс для наращивания своих наземных наступлений и бомбардировки городов по всей Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с Трампом дал понять, что он не намерен прислушиваться к призывам президента США прекратить войну и что его цели остаются такими же, как и во время вторжения. Как отмечают журналисты решение США на этой неделе прекратить поставки оружия украинцам значительно поможет Путину достичь цели.

дал понять, что он не намерен прислушиваться к призывам президента США прекратить войну и что его цели остаются такими же, как и во время вторжения. Как отмечают журналисты решение США на этой неделе прекратить поставки оружия украинцам значительно поможет Путину достичь цели.

Как отмечает WSJ, стратегия Путина направлена на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военное и гражданское население. Теперь Украина сталкивается с летом беспощадных атак со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик.

Последние события укрепляют уверенность России в том, что она может пережить Украину и ее сторонников в войне на истощение. Украине придется экономить материальные средства, и этот шаг, вероятно, ускорит российские успехи на поле боя. Россия наращивает авиаудары по Киеву и другим городам, что приводит к росту жертв среди гражданского населения, повреждению зданий и истощению жителей, отмечает издание.

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"Но захват территории может быть не самой важной целью для России на этом этапе войны. Вместо этого, как говорят некоторые аналитики, Путин хочет "перемолоть" войска и технику своего меньшего соседа и подорвать поддержку со стороны гражданского населения и Запада", - подчеркивает WSJ.