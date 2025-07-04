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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Прекращение поставок оружия со стороны США поможет Путину достичь цели в войне против Украины, - WSJ

Владимир Путин

В то время как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке поставок оружия украинцам, Россия использует этот шанс для наращивания своих наземных наступлений и бомбардировки городов по всей Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с Трампом дал понять, что он не намерен прислушиваться к призывам президента США прекратить войну и что его цели остаются такими же, как и во время вторжения. Как отмечают журналисты решение США на этой неделе прекратить поставки оружия украинцам значительно поможет Путину достичь цели.

дал понять, что он не намерен прислушиваться к призывам президента США прекратить войну и что его цели остаются такими же, как и во время вторжения. Как отмечают журналисты решение США на этой неделе прекратить поставки оружия украинцам значительно поможет Путину достичь цели.

Как отмечает WSJ, стратегия Путина направлена на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военное и гражданское население. Теперь Украина сталкивается с летом беспощадных атак со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик.

Последние события укрепляют уверенность России в том, что она может пережить Украину и ее сторонников в войне на истощение. Украине придется экономить материальные средства, и этот шаг, вероятно, ускорит российские успехи на поле боя. Россия наращивает авиаудары по Киеву и другим городам, что приводит к росту жертв среди гражданского населения, повреждению зданий и истощению жителей, отмечает издание.

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"Но захват территории может быть не самой важной целью для России на этом этапе войны. Вместо этого, как говорят некоторые аналитики, Путин хочет "перемолоть" войска и технику своего меньшего соседа и подорвать поддержку со стороны гражданского населения и Запада", - подчеркивает WSJ.

Автор: 

путин владимир (31672) Трамп Дональд (5883) война в Украине (5058)


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Топ комментарии
+5
а зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут,всі зусилля американського членососа куйла спрямовані на окупацію куйлом України...
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04.07.2025 09:34 Ответить
+4
Трамп, уже відверто і відкрито, став на сторону прутіна, щоб разом з ним, Убивати Українців!! Це і є його здєлка(діл) з убивцею Українців!
Усе інше, то лише теліпання єрундою трампа, для його оточення, а не для США!!
Тримаймося разом Українці!! Слава Україні!
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04.07.2025 09:45 Ответить
+2
Кацапський виродок, геть звідси
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04.07.2025 09:43 Ответить
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Ну звісно, кацапи гарно воюють тільки з беззбройними та беззахисними.
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04.07.2025 09:32 Ответить
а зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут,всі зусилля американського членососа куйла спрямовані на окупацію куйлом України...
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04.07.2025 09:34 Ответить
Кацапський виродок, геть звідси
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04.07.2025 09:43 Ответить
Дивно, до тебе не було. 😊 Ти тут власне один набіг. Воткі шукаєш? Чи просто голодуха притисла? 🤔 Тоді вибачай, нема ні ріпи пареної, ні бражки, а від нормальної горілки і нормальної їжі тебе може знудити.
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04.07.2025 09:57 Ответить
Трамп, уже відверто і відкрито, став на сторону прутіна, щоб разом з ним, Убивати Українців!! Це і є його здєлка(діл) з убивцею Українців!
Усе інше, то лише теліпання єрундою трампа, для його оточення, а не для США!!
Тримаймося разом Українці!! Слава Україні!
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04.07.2025 09:45 Ответить
Україна виграла цю війну і доведе її до кінця звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів, ніякий диктатор ***** чи хтось інший нічого уже цьому не протиставить!
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04.07.2025 09:47 Ответить
Русня дивиться на фото і відео з Києва, на фото і відео з підмацковья і рже.
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04.07.2025 09:58 Ответить
Ну,а Україна збирається на москальське " цивільне населення посилювати тиск з метою зламати його волю та віру в перемогу",чи й далі гратиме "за правилами ведення війни"?((Втратить підтримку союзників?((Схоже й так втрачає американці,словаки,мадяри...((
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04.07.2025 10:02 Ответить
Тиск на наше населення зламав волю та віру в перемогу?
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04.07.2025 10:07 Ответить
Більшість цензорят впевнені, що, коли на расію запустити сотню ракет, вона відразу капітулює і перелякане куйло приповзе на колінах благати пощади. Не зрозуміло тільки, чому це має статись. По нас кацапи вже запустили більше 10 тисяч!!! різних ракет і ми не не капітулювали і не збираємось.
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04.07.2025 10:37 Ответить
Цензорята ≠ громадяни України.
Це ще велике питання, хто там подібні пости пише.
Як той Д. Михайловський, який з Польщі регулярно вєщаєт, що Україна вже перемогла.
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04.07.2025 10:42 Ответить
Ну,10 тисяч ракет це козир,але не для нас(
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04.07.2025 12:32 Ответить
А що це за двійник на фото: ой халтура, ой нє пахож... (с)
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04.07.2025 11:43 Ответить
 
 