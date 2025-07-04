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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
2 026 29

Припинення постачання зброї з боку США допоможе Путіну досягти мети у війні проти України, - WSJ

Володимир Путін

У той час як президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення постачання зброї українцям,  Росія використовує цей шанс для нарощування своїх наземних наступів і бомбардування міст по всій Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Російський диктатор Володимир Путін у розмові з Трампом дав зрозуміти, що він не має наміру дослухатися до закликів президента США припинити війну і що його цілі залишаються такими самими, як і під час вторгнення. Як зазначають журналісти рішення США цього тижня припинити постачання зброї українцям значно допоможе Путіну досягти мети.

дав зрозуміти, що він не має наміру дослухатися до закликів президента США припинити війну і що його цілі залишаються такими самими, як і під час вторгнення. Як зазначають журналісти рішення США цього тижня припинити постачання зброї українцям значно допоможе Путіну досягти мети.

Як зазначає WSJ, стратегія Путіна спрямована на те, щоб зламати здатність і волю України вести війну, посилюючи тиск на її військове і цивільне населення. Тепер Україна стикається з літом нещадних атак з боку РФ, а зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут.

Останні події зміцнюють упевненість Росії в тому, що вона може пережити Україну та її прихильників у війні на виснаження. Україні доведеться економити матеріальні засоби, і цей крок, імовірно, прискорить російські успіхи на полі бою. Росія нарощує авіаудари по Києву та інших містах, що призводить до зростання жертв серед цивільного населення, пошкодження будівель і виснаження мешканців, зазначає видання.

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"Але захоплення території може бути не найважливішою метою для Росії на цьому етапі війни. Натомість як кажуть деякі аналітики, Путін хоче "перемолоти" війська і техніку свого меншого сусіда і підірвати підтримку з боку цивільного населення і Заходу", – підкреслює WSJ.

Автор: 

путін володимир (24249) Трамп Дональд (6348) війна в Україні (5094)


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Топ коментарі
+3
а зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут,всі зусилля американського членососа куйла спрямовані на окупацію куйлом України...
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04.07.2025 09:34 Відповісти
+2
Кацапський виродок, геть звідси
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04.07.2025 09:43 Відповісти
+2
Трамп, уже відверто і відкрито, став на сторону прутіна, щоб разом з ним, Убивати Українців!! Це і є його здєлка(діл) з убивцею Українців!
Усе інше, то лише теліпання єрундою трампа, для його оточення, а не для США!!
Тримаймося разом Українці!! Слава Україні!
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04.07.2025 09:45 Відповісти
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Ну звісно, кацапи гарно воюють тільки з беззбройними та беззахисними.
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04.07.2025 09:32 Відповісти
а зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут,всі зусилля американського членососа куйла спрямовані на окупацію куйлом України...
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04.07.2025 09:34 Відповісти
Кацапський виродок, геть звідси
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04.07.2025 09:43 Відповісти
Дивно, до тебе не було. 😊 Ти тут власне один набіг. Воткі шукаєш? Чи просто голодуха притисла? 🤔 Тоді вибачай, нема ні ріпи пареної, ні бражки, а від нормальної горілки і нормальної їжі тебе може знудити.
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04.07.2025 09:57 Відповісти
Трамп, уже відверто і відкрито, став на сторону прутіна, щоб разом з ним, Убивати Українців!! Це і є його здєлка(діл) з убивцею Українців!
Усе інше, то лише теліпання єрундою трампа, для його оточення, а не для США!!
Тримаймося разом Українці!! Слава Україні!
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04.07.2025 09:45 Відповісти
Україна виграла цю війну і доведе її до кінця звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів, ніякий диктатор ***** чи хтось інший нічого уже цьому не протиставить!
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04.07.2025 09:47 Відповісти
Русня дивиться на фото і відео з Києва, на фото і відео з підмацковья і рже.
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04.07.2025 09:58 Відповісти
Ну,а Україна збирається на москальське " цивільне населення посилювати тиск з метою зламати його волю та віру в перемогу",чи й далі гратиме "за правилами ведення війни"?((Втратить підтримку союзників?((Схоже й так втрачає американці,словаки,мадяри...((
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04.07.2025 10:02 Відповісти
Тиск на наше населення зламав волю та віру в перемогу?
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04.07.2025 10:07 Відповісти
Більшість цензорят впевнені, що, коли на расію запустити сотню ракет, вона відразу капітулює і перелякане куйло приповзе на колінах благати пощади. Не зрозуміло тільки, чому це має статись. По нас кацапи вже запустили більше 10 тисяч!!! різних ракет і ми не не капітулювали і не збираємось.
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04.07.2025 10:37 Відповісти
Цензорята ≠ громадяни України.
Це ще велике питання, хто там подібні пости пише.
Як той Д. Михайловський, який з Польщі регулярно вєщаєт, що Україна вже перемогла.
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04.07.2025 10:42 Відповісти
 
 