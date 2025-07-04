Припинення постачання зброї з боку США допоможе Путіну досягти мети у війні проти України, - WSJ

У той час як президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення постачання зброї українцям, Росія використовує цей шанс для нарощування своїх наземних наступів і бомбардування міст по всій Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Російський диктатор Володимир Путін у розмові з Трампом дав зрозуміти, що він не має наміру дослухатися до закликів президента США припинити війну і що його цілі залишаються такими самими, як і під час вторгнення. Як зазначають журналісти рішення США цього тижня припинити постачання зброї українцям значно допоможе Путіну досягти мети.

дав зрозуміти, що він не має наміру дослухатися до закликів президента США припинити війну і що його цілі залишаються такими самими, як і під час вторгнення. Як зазначають журналісти рішення США цього тижня припинити постачання зброї українцям значно допоможе Путіну досягти мети.

Як зазначає WSJ, стратегія Путіна спрямована на те, щоб зламати здатність і волю України вести війну, посилюючи тиск на її військове і цивільне населення. Тепер Україна стикається з літом нещадних атак з боку РФ, а зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут.

Останні події зміцнюють упевненість Росії в тому, що вона може пережити Україну та її прихильників у війні на виснаження. Україні доведеться економити матеріальні засоби, і цей крок, імовірно, прискорить російські успіхи на полі бою. Росія нарощує авіаудари по Києву та інших містах, що призводить до зростання жертв серед цивільного населення, пошкодження будівель і виснаження мешканців, зазначає видання.

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"Але захоплення території може бути не найважливішою метою для Росії на цьому етапі війни. Натомість як кажуть деякі аналітики, Путін хоче "перемолоти" війська і техніку свого меншого сусіда і підірвати підтримку з боку цивільного населення і Заходу", – підкреслює WSJ.