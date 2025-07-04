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Новости Массированный ракетный обстрел
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Духовный советник Трампа Бернс о массированном обстреле Украины: Мир не должен молчать

Духовный наставник Трампа Бернс о массированной атаке РФ 4 июля

Духовный советник Дональда Трампа Марк Бернс призвал мир не молчать об агрессии РФ против Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ

"Это Киев сейчас. Я не остановлюсь, пока не прекратятся бомбардировки. Многие украинцы остаются покинутыми миром. Многие прощаются со своими семьями за пределами Украины. Это не Божья воля. Путин, ты не можешь быть христианином и поступать так с другими христианами, евреями и мусульманами. Мир не должен молчать. Речь идет о человечности, а не о политической власти", - подчеркнул он.

Духовный наставник Трампа Бернс о массированной атаке РФ 4 июля

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Более 20 пострадавших.

Читайте: Я не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с Путиным, - Трамп

Автор: 

россия (96492) Трамп Дональд (5883)


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Топ комментарии
+9
А, для чого трампону духовний наставник? Хіба в нього є душа?
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04.07.2025 09:39 Ответить
+5
Так вот и объясни это своему епнутому рыжему "прихожанину"-педофилу,что сегодняшние смерти не только на руках куйла,но и его....и твоих тоже-потому что прихожанин твой-такой же преступник и убийца из за невмешательства...может помочь ждертве-но не хочет,а заодно-спроси у своего бога,куда тот смотрит и как такое допускает.....Языком ветер гонять-никогда никому не помогало...
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04.07.2025 09:53 Ответить
+4
Марку Бернсу за здоровий глузд,позицію та підтримку України-черговий респект...
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04.07.2025 09:52 Ответить
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Це не Божа воля. Путіне, ти не можеш бути християнином і чинити так з іншими християнами, євреями та мусульманами. Світ не повинен мовчати. Йдеться про людяність, а не про політичну владу", - наголосив він. ОСЬ ХТО МАВ БУТИ ПАПОЮ У ВАТИКАНІ...ЧОГОСЬ ПОДІБНОГО ВІД "ПРОРАШИСТСЬКИХ СЛУГ З ВАТІКАНУ" НЕ ЧУТИ
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04.07.2025 09:36 Ответить
он не католик
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04.07.2025 10:28 Ответить
мова про "СЛУГУ БОГА "а не про католицьких продажних пап ,касірів грошей рашистського вбивці.тай не тільки його,,,
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04.07.2025 11:00 Ответить
Так він і не мовчить. Правда, ознаки втоми від безперервного виголошення стурбованості таки мають місце.
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04.07.2025 09:37 Ответить
А, для чого трампону духовний наставник? Хіба в нього є душа?
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04.07.2025 09:39 Ответить
і навіть у рашистського куйла- душа, правда лукавий її купив давним давно
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04.07.2025 11:01 Ответить
Трамп не ввели санкции, а будет просто звонить периодически своему *****

Обмениваться фильмами, болтать о всяком разном. Это называется имитация бурной деятельности.
Мол он пытался ну не получилось
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04.07.2025 09:46 Ответить
Кацап прийде, йому піхій на вашу наукоекость та мировознавство.
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04.07.2025 09:47 Ответить
Трам, як ХРИСТИЯНИН, убиває Українців, разом із прутіним!!!
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04.07.2025 09:47 Ответить
Юда теж був "другом"Ісуса.На смерть його здав.Так і "трамбон" із цього ж роду
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04.07.2025 11:03 Ответить
І тепер у нього є "залізобетонний аргумент"!
"«Україна заборонила церкву УПЦ МП, тому США не постачатимуть Україні зброю», - заявила конгресвумен США".
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04.07.2025 13:14 Ответить
Одна людина яка не мовчить...
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04.07.2025 09:48 Ответить
Марку Бернсу за здоровий глузд,позицію та підтримку України-черговий респект...
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04.07.2025 09:52 Ответить
Так вот и объясни это своему епнутому рыжему "прихожанину"-педофилу,что сегодняшние смерти не только на руках куйла,но и его....и твоих тоже-потому что прихожанин твой-такой же преступник и убийца из за невмешательства...может помочь ждертве-но не хочет,а заодно-спроси у своего бога,куда тот смотрит и как такое допускает.....Языком ветер гонять-никогда никому не помогало...
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04.07.2025 09:53 Ответить
Відшмагай рудого,Марк.
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04.07.2025 09:59 Ответить
Коли він свого клієнта вже відспіває?
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04.07.2025 10:01 Ответить
Заряди у вухо Трампу!
Може не чує...
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04.07.2025 10:15 Ответить
Тампон по своїй ''вірі''хабатник а насправді воно вірить тільки у ''золотого тільця'',тому всі ці ''заклинання його духівника''йому до дупи.
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04.07.2025 10:21 Ответить
Світ не повинен мичати!
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04.07.2025 10:46 Ответить
чого він ***** чехвостить, а не свого трампа?
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04.07.2025 11:38 Ответить
Схоже, у Трампа гундяєв тепер духовний наставаник.
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04.07.2025 12:53 Ответить
 
 