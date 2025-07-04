Духовный советник Трампа Бернс о массированном обстреле Украины: Мир не должен молчать

Духовный советник Дональда Трампа Марк Бернс призвал мир не молчать об агрессии РФ против Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ

"Это Киев сейчас. Я не остановлюсь, пока не прекратятся бомбардировки. Многие украинцы остаются покинутыми миром. Многие прощаются со своими семьями за пределами Украины. Это не Божья воля. Путин, ты не можешь быть христианином и поступать так с другими христианами, евреями и мусульманами. Мир не должен молчать. Речь идет о человечности, а не о политической власти", - подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Более 20 пострадавших.

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