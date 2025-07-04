Духовний радник Трампа Бернс про масований обстріл України: Світ не повинен мовчати
Духовний радник Дональда Трампа Марк Бернс закликав світ не мовчати про агресію РФ проти України.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ
"Це Київ зараз. Я не зупинюся, поки не припиняться бомбардування. Багато українців залишаються покинутими світом. Багато хто прощається зі своїми сім'ями за межами України. Це не Божа воля. Путіне, ти не можеш бути християнином і чинити так з іншими християнами, євреями та мусульманами. Світ не повинен мовчати. Йдеться про людяність, а не про політичну владу", - наголосив він.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Понад 20 постраждалих.
Топ коментарі
+7 Oxa Ogel
показати весь коментар04.07.2025 09:39 Відповісти Посилання
+3 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.07.2025 09:52 Відповісти Посилання
+3 Дмитрий Selftravel
показати весь коментар04.07.2025 09:53 Відповісти Посилання
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Обмениваться фильмами, болтать о всяком разном. Это называется имитация бурной деятельности.
Мол он пытался ну не получилось
Може не чує...