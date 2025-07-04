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Новини Масований ракетний обстріл
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Духовний радник Трампа Бернс про масований обстріл України: Світ не повинен мовчати

Духовний наставник Трампа Бернс про масовану атаку РФ 4 липня

Духовний радник Дональда Трампа Марк Бернс закликав світ не мовчати про агресію РФ проти України.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ

"Це Київ зараз. Я не зупинюся, поки не припиняться бомбардування. Багато українців залишаються покинутими світом. Багато хто прощається зі своїми сім'ями за межами України. Це не Божа воля. Путіне, ти не можеш бути християнином і чинити так з іншими християнами, євреями та мусульманами. Світ не повинен мовчати. Йдеться про людяність, а не про політичну владу", - наголосив він.

Духовний наставник Трампа Бернс про масовану атаку РФ 4 липня

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Понад 20 постраждалих.

Читайте: Я не досяг прогресу щодо припинення війни під час розмови з Путіним, - Трамп

Автор: 

росія (66545) Трамп Дональд (6348)


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Топ коментарі
+7
А, для чого трампону духовний наставник? Хіба в нього є душа?
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04.07.2025 09:39 Відповісти
+3
Марку Бернсу за здоровий глузд,позицію та підтримку України-черговий респект...
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04.07.2025 09:52 Відповісти
+3
Так вот и объясни это своему епнутому рыжему "прихожанину"-педофилу,что сегодняшние смерти не только на руках куйла,но и его....и твоих тоже-потому что прихожанин твой-такой же преступник и убийца из за невмешательства...может помочь ждертве-но не хочет,а заодно-спроси у своего бога,куда тот смотрит и как такое допускает.....Языком ветер гонять-никогда никому не помогало...
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04.07.2025 09:53 Відповісти
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Це не Божа воля. Путіне, ти не можеш бути християнином і чинити так з іншими християнами, євреями та мусульманами. Світ не повинен мовчати. Йдеться про людяність, а не про політичну владу", - наголосив він. ОСЬ ХТО МАВ БУТИ ПАПОЮ У ВАТИКАНІ...ЧОГОСЬ ПОДІБНОГО ВІД "ПРОРАШИСТСЬКИХ СЛУГ З ВАТІКАНУ" НЕ ЧУТИ
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04.07.2025 09:36 Відповісти
он не католик
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04.07.2025 10:28 Відповісти
Так він і не мовчить. Правда, ознаки втоми від безперервного виголошення стурбованості таки мають місце.
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04.07.2025 09:37 Відповісти
А, для чого трампону духовний наставник? Хіба в нього є душа?
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04.07.2025 09:39 Відповісти
Трамп не ввели санкции, а будет просто звонить периодически своему *****

Обмениваться фильмами, болтать о всяком разном. Это называется имитация бурной деятельности.
Мол он пытался ну не получилось
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04.07.2025 09:46 Відповісти
Кацап прийде, йому піхій на вашу наукоекость та мировознавство.
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04.07.2025 09:47 Відповісти
Трам, як ХРИСТИЯНИН, убиває Українців, разом із прутіним!!!
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04.07.2025 09:47 Відповісти
Одна людина яка не мовчить...
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04.07.2025 09:48 Відповісти
Марку Бернсу за здоровий глузд,позицію та підтримку України-черговий респект...
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04.07.2025 09:52 Відповісти
Так вот и объясни это своему епнутому рыжему "прихожанину"-педофилу,что сегодняшние смерти не только на руках куйла,но и его....и твоих тоже-потому что прихожанин твой-такой же преступник и убийца из за невмешательства...может помочь ждертве-но не хочет,а заодно-спроси у своего бога,куда тот смотрит и как такое допускает.....Языком ветер гонять-никогда никому не помогало...
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04.07.2025 09:53 Відповісти
Відшмагай рудого,Марк.
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04.07.2025 09:59 Відповісти
Коли він свого клієнта вже відспіває?
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04.07.2025 10:01 Відповісти
Заряди у вухо Трампу!
Може не чує...
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04.07.2025 10:15 Відповісти
Тампон по своїй ''вірі''хабатник а насправді воно вірить тільки у ''золотого тільця'',тому всі ці ''заклинання його духівника''йому до дупи.
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04.07.2025 10:21 Відповісти
Світ не повинен мичати!
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04.07.2025 10:46 Відповісти
 
 