Европа обладает достаточной финансовой и промышленной силой, чтобы перевесить Кремль, - The Telegraph
Пока мир наблюдает за Ираном и восхищается военным превосходством США, российский диктатор Владимир Путин незаметно расширил свои атаки в направлении Сум и Харькова, а также продолжает обстреливать мирные города Украины. Поэтому именно сейчас Европа должна помочь Украине достичь справедливого мирного соглашения с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
"Существовала ложная надежда, что после того, как президент США, очевидно, добился прекращения огня между Израилем и Ираном, а также предложенного прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом, мы увидим, что он вернет свои изменчивые стремления к заключению соглашений обратно в Украину. К сожалению, представляется, что это не соответствует действительности, поскольку США объявили о прекращении поставок оружия в Украину", - подчеркнул обозреватель Гэмиш де Бреттон-Гордон.
Аналитик добавил, что, возможно, противники Трампа правы, и Кремль действительно имеет определенное влияние или рычаги давления на Белый дом.
"Безусловно, Трамп ругал Путина, как вы ругаете непослушного, но любимого ребенка, а его близкие советники казались ближе и дружественнее к российскому тирану, чем украинскому президенту, который пытается спасти собственную нацию", - подчеркнул он.
Поэтому, как считают в The Telegraph, это еще раз доказывает, что именно Европа должна помочь Украине достичь справедливого мирного соглашения с РФ.
"Это не безосновательно, а совокупная военная мощь европейских стран значительно превосходит российскую. Мы должны действовать, зная, что Путин уважает силу и использует слабость. Европа имеет финансовые и промышленные мышцы, чтобы легко переиграть Кремль и дать понять, что они никогда не смогут захватить Украину", - отметил Бреттон-Гордон.
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А чому ми цього досі не побачили?
к чему твой высер? особенно про аквафреш. с таким же успехом и ты под прокси под украинца косишь и чего-то стесняешься, не? где-то в таком стиле, как у тебя, и работает зеленая "дипломатия", поэтому все лчень спешат помочь
А РФ - это угроза не только Украине, а и всей Европе. Вы же, кацапье, те же гитлеровцы с теми же амбициями и с тем же желанием захватывать чужие страны. Если бы Украина не устояла - фашистские захватчики РФ уже оккупировали бы Молдову, возможно - Эстонию и готовили бы вторжение в Польшу.
кацап, не надо косить под украинца, твоя стилистика общения "пьяные разговоры на кухне и битие в грудь" тебя выдает, ну прям совсем не палишься. научись правильно понимать написанное и будет тебе счастье.
ПыСы: в самом низу есть еще один мой комментарий, можешь и на него слюной побрызгать, а может таки дойдет
знаешь как пахнут портянки? поздравляю. и мои комментарии не на тему, а в тему. и она понятна каждому нормальному, но увы, не тебе. написал же - внизу еще один мой комментарий, пойди там поизголяйся, может это как-то выведет тебя из эмоционального запоя
Что именно ты пишешь - абсолютно не важно - важно то, с какой целью.
тебя заело, лапотный провокатор, повторяешься. цель моих комментариев одна - помогают тому, кто делает. а ты просишь, чтобы сделали вместо тебя. если и сейчас не понятно, то мои тебе соболезнования
УВАГА! Nika Niko кацап.
терміново все віддати зеленим гнидам мародерам!!!
там по вашим європам зе!найдосвідченіший вояжує.
зе!поц, приймає зі всіх сторін! бажано кешем.
по друге: що заважало пристаркуватому байдену і патужному зе!лідару три роки будувати українську ракетну програму, а не цідити піпеткою одну ракетку з забороною застосування?
Звісно що достатньо і того і іншого. Питання тільки в бажанні. А його нема.
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