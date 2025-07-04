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Новости Прекращение войны
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Европа обладает достаточной финансовой и промышленной силой, чтобы перевесить Кремль, - The Telegraph

Бои за трассу Константиновка-Бахмут

Пока мир наблюдает за Ираном и восхищается военным превосходством США, российский диктатор Владимир Путин незаметно расширил свои атаки в направлении Сум и Харькова, а также продолжает обстреливать мирные города Украины. Поэтому именно сейчас Европа должна помочь Украине достичь справедливого мирного соглашения с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Существовала ложная надежда, что после того, как президент США, очевидно, добился прекращения огня между Израилем и Ираном, а также предложенного прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом, мы увидим, что он вернет свои изменчивые стремления к заключению соглашений обратно в Украину. К сожалению, представляется, что это не соответствует действительности, поскольку США объявили о прекращении поставок оружия в Украину", - подчеркнул обозреватель Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Аналитик добавил, что, возможно, противники Трампа правы, и Кремль действительно имеет определенное влияние или рычаги давления на Белый дом.

"Безусловно, Трамп ругал Путина, как вы ругаете непослушного, но любимого ребенка, а его близкие советники казались ближе и дружественнее к российскому тирану, чем украинскому президенту, который пытается спасти собственную нацию", - подчеркнул он.

Поэтому, как считают в The Telegraph, это еще раз доказывает, что именно Европа должна помочь Украине достичь справедливого мирного соглашения с РФ.

"Это не безосновательно, а совокупная военная мощь европейских стран значительно превосходит российскую. Мы должны действовать, зная, что Путин уважает силу и использует слабость. Европа имеет финансовые и промышленные мышцы, чтобы легко переиграть Кремль и дать понять, что они никогда не смогут захватить Украину", - отметил Бреттон-Гордон.

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Автор: 

Европа (1946) США (27385) война в Украине (5058)


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Топ комментарии
+6
Європа має достатньо фінансової та промислової сили, щоб переважити Кремль

А чому ми цього досі не побачили?
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04.07.2025 13:14 Ответить
+4
Куда побежишь из Германии, когда "рассиюшка" нападет на твою новую родину? Или ты просто под прокси, под немца косишь, своего особоссанного аквафреша стесняешься?
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04.07.2025 13:20 Ответить
+2
"АРМА замовила люксовий мінівен Hyundai Staria у топовій комплектації за 2,7 мільйона"
"Дівчина заспівала російську пісню на Алеї пам'яті загиблих Героїв у Прилуках"
"За 11 тисяч доларів - відстрочка від мобілізації"
"Службова недбалість зі збитками близько 2 млрд грн: Повідомлено про підозру експосадовцю Міноборони"

новости за последние 15 минут, но не перепутайте, должна европа
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04.07.2025 14:06 Ответить
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Європа має достатньо фінансової та промислової сили, щоб переважити Кремль

А чому ми цього досі не побачили?
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04.07.2025 13:14 Ответить
снова все должны?
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04.07.2025 13:17 Ответить
Куда побежишь из Германии, когда "рассиюшка" нападет на твою новую родину? Или ты просто под прокси, под немца косишь, своего особоссанного аквафреша стесняешься?
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04.07.2025 13:20 Ответить
"Куда побежишь из Германии"

к чему твой высер? особенно про аквафреш. с таким же успехом и ты под прокси под украинца косишь и чего-то стесняешься, не? где-то в таком стиле, как у тебя, и работает зеленая "дипломатия", поэтому все лчень спешат помочь
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04.07.2025 13:28 Ответить
Высер тут именно у тебя, кацап.
А РФ - это угроза не только Украине, а и всей Европе. Вы же, кацапье, те же гитлеровцы с теми же амбициями и с тем же желанием захватывать чужие страны. Если бы Украина не устояла - фашистские захватчики РФ уже оккупировали бы Молдову, возможно - Эстонию и готовили бы вторжение в Польшу.
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04.07.2025 14:19 Ответить
"Высер тут именно у тебя, кацап"

кацап, не надо косить под украинца, твоя стилистика общения "пьяные разговоры на кухне и битие в грудь" тебя выдает, ну прям совсем не палишься. научись правильно понимать написанное и будет тебе счастье.
ПыСы: в самом низу есть еще один мой комментарий, можешь и на него слюной побрызгать, а может таки дойдет
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04.07.2025 14:27 Ответить
Все твои комментарии, кацап, это манипуляции на тему "не нужно помогать Украине защищаться от рассеюшки" под разными соусами. От тебя портянками несет, чмо фсбшное.
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04.07.2025 14:34 Ответить
"Все твои комментари"

знаешь как пахнут портянки? поздравляю. и мои комментарии не на тему, а в тему. и она понятна каждому нормальному, но увы, не тебе. написал же - внизу еще один мой комментарий, пойди там поизголяйся, может это как-то выведет тебя из эмоционального запоя
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04.07.2025 14:39 Ответить
У всех твоих комментариев цель одна, крыса фсбшная, и цель эта - "не нужно помогать Украине защищаться от рассеюшки". Все.
Что именно ты пишешь - абсолютно не важно - важно то, с какой целью.
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04.07.2025 14:43 Ответить
"У всех твоих комментариев цель одна"

тебя заело, лапотный провокатор, повторяешься. цель моих комментариев одна - помогают тому, кто делает. а ты просишь, чтобы сделали вместо тебя. если и сейчас не понятно, то мои тебе соболезнования
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04.07.2025 14:50 Ответить
Все надійно заховано за стурбованостями та занепокоєннями.
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04.07.2025 13:20 Ответить
Европа финансирует Украину. поставляет ей оружие, а свиноты недовольны.
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04.07.2025 13:44 Ответить
УВАГА! Nika Niko кацап.
УВАГА! Nika Niko кацап.
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04.07.2025 14:46 Ответить
Сила є, воля є, а сили волі нема!
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04.07.2025 13:15 Ответить
Яєць недостатньо. Не тих що по 17 гривень.
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04.07.2025 13:16 Ответить
якої такої достатньої фінансової сили?
терміново все віддати зеленим гнидам мародерам!!!
там по вашим європам зе!найдосвідченіший вояжує.
зе!поц, приймає зі всіх сторін! бажано кешем.
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04.07.2025 13:25 Ответить
ну так расскажите им об этом за сиестой!!!
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04.07.2025 13:30 Ответить
штати паздравлєнія с празднічком.
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04.07.2025 13:32 Ответить
по перше: сша завжди кинуть, коли награються, як було завжди, юагато разів.
по друге: що заважало пристаркуватому байдену і патужному зе!лідару три роки будувати українську ракетну програму, а не цідити піпеткою одну ракетку з забороною застосування?
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04.07.2025 13:38 Ответить
Це ж потрібно піднатужитись а Європа якось не дуже
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04.07.2025 13:33 Ответить
что то незаметно....всё больше сопли жуют да ***** по телефону звонят!
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04.07.2025 13:34 Ответить
Самим не стидно порівнювати сукупну економіку 27 країн і ресурсну помийку яка нічого нормального окрім продажу неякісної нафти та газу створити не здатна?
Звісно що достатньо і того і іншого. Питання тільки в бажанні. А його нема.
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04.07.2025 13:40 Ответить
Есть желание. Просто производство Европы не готово было к войне и только набирает обороты.
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04.07.2025 13:43 Ответить
все що ЄС повинно зробити надати україні далекобійні ракети що б перетворити кацапію на болото без індустрії
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04.07.2025 13:43 Ответить
"АРМА замовила люксовий мінівен Hyundai Staria у топовій комплектації за 2,7 мільйона"
"Дівчина заспівала російську пісню на Алеї пам'яті загиблих Героїв у Прилуках"
"За 11 тисяч доларів - відстрочка від мобілізації"
"Службова недбалість зі збитками близько 2 млрд грн: Повідомлено про підозру експосадовцю Міноборони"

новости за последние 15 минут, но не перепутайте, должна европа
показать весь комментарий
04.07.2025 14:06 Ответить
 
 