Пока мир наблюдает за Ираном и восхищается военным превосходством США, российский диктатор Владимир Путин незаметно расширил свои атаки в направлении Сум и Харькова, а также продолжает обстреливать мирные города Украины. Поэтому именно сейчас Европа должна помочь Украине достичь справедливого мирного соглашения с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Существовала ложная надежда, что после того, как президент США, очевидно, добился прекращения огня между Израилем и Ираном, а также предложенного прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом, мы увидим, что он вернет свои изменчивые стремления к заключению соглашений обратно в Украину. К сожалению, представляется, что это не соответствует действительности, поскольку США объявили о прекращении поставок оружия в Украину", - подчеркнул обозреватель Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Аналитик добавил, что, возможно, противники Трампа правы, и Кремль действительно имеет определенное влияние или рычаги давления на Белый дом.

"Безусловно, Трамп ругал Путина, как вы ругаете непослушного, но любимого ребенка, а его близкие советники казались ближе и дружественнее к российскому тирану, чем украинскому президенту, который пытается спасти собственную нацию", - подчеркнул он.

Поэтому, как считают в The Telegraph, это еще раз доказывает, что именно Европа должна помочь Украине достичь справедливого мирного соглашения с РФ.

"Это не безосновательно, а совокупная военная мощь европейских стран значительно превосходит российскую. Мы должны действовать, зная, что Путин уважает силу и использует слабость. Европа имеет финансовые и промышленные мышцы, чтобы легко переиграть Кремль и дать понять, что они никогда не смогут захватить Украину", - отметил Бреттон-Гордон.

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