Європа має достатньо фінансової та промислової сили, щоб переважити Кремль, - The Telegraph
Поки світ спостерігає за Іраном та захоплюється військовою перевагою США, російський диктатор Володимир Путін непомітно розширив свої атаки в напрямку Сум та Харкова, а також продовжує обстрілювати мирні міста України. Тому саме зараз Європа повинна допомогти Україні досягти справедливої мирної угоди з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
"Існувала хибна надія, що після того, як президент США, очевидно, домігся припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, а також запропонованого припинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАСом, ми побачимо, що він поверне свої мінливі прагнення до укладення угод назад до України. На жаль, видається, що це не відповідає дійсності, оскільки США оголосили про припинення постачань зброї в Україну", - підкреслив оглядач Геміш де Бреттон-Гордон.
Аналітик додав, що, можливо, противники Трампа мають рацію, і Кремль справді має певний вплив або важелі тиску на Білий дім.
"Безумовно, Трамп лаяв Путіна, як ви лаєте неслухняну, але улюблену дитину, а його близькі радники здавалися ближчими та більш дружніми до російського тирана, ніж українського президента, який намагається врятувати власну націю", - підкреслив він.
ому, як вважають у The Telegraph, це ще раз доводить, що саме Європа має допомогти Україні досягти справедливої мирної угоди з РФ.
"Це не безпідставно, а сукупна військова міць європейських країн значно переважає російську. Ми повинні діяти, знаючи, що Путін поважає силу і використовує слабкість. Європа має фінансові та промислові м'язи, щоб легко переграти Кремль і дати зрозуміти, що вони ніколи не зможуть загарбати Україну", - зазначив Бреттон-Гордон.
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А чому ми цього досі не побачили?
к чему твой высер? особенно про аквафреш. с таким же успехом и ты под прокси под украинца косишь и чего-то стесняешься, не? где-то в таком стиле, как у тебя, и работает зеленая "дипломатия", поэтому все лчень спешат помочь
А РФ - это угроза не только Украине, а и всей Европе. Вы же, кацапье, те же гитлеровцы с теми же амбициями и с тем же желанием захватывать чужие страны. Если бы Украина не устояла - фашистские захватчики РФ уже оккупировали бы Молдову, возможно - Эстонию и готовили бы вторжение в Польшу.
кацап, не надо косить под украинца, твоя стилистика общения "пьяные разговоры на кухне и битие в грудь" тебя выдает, ну прям совсем не палишься. научись правильно понимать написанное и будет тебе счастье.
ПыСы: в самом низу есть еще один мой комментарий, можешь и на него слюной побрызгать, а может таки дойдет
знаешь как пахнут портянки? поздравляю. и мои комментарии не на тему, а в тему. и она понятна каждому нормальному, но увы, не тебе. написал же - внизу еще один мой комментарий, пойди там поизголяйся, может это как-то выведет тебя из эмоционального запоя
Что именно ты пишешь - абсолютно не важно - важно то, с какой целью.
тебя заело, лапотный провокатор, повторяешься. цель моих комментариев одна - помогают тому, кто делает. а ты просишь, чтобы сделали вместо тебя. если и сейчас не понятно, то мои тебе соболезнования
УВАГА! Nika Niko кацап.
терміново все віддати зеленим гнидам мародерам!!!
там по вашим європам зе!найдосвідченіший вояжує.
зе!поц, приймає зі всіх сторін! бажано кешем.
по друге: що заважало пристаркуватому байдену і патужному зе!лідару три роки будувати українську ракетну програму, а не цідити піпеткою одну ракетку з забороною застосування?
Звісно що достатньо і того і іншого. Питання тільки в бажанні. А його нема.
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