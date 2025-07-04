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Новини Припинення війни
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Європа має достатньо фінансової та промислової сили, щоб переважити Кремль, - The Telegraph

Бої за трасу Костянтинівка-Бахмут

Поки світ спостерігає за Іраном та захоплюється військовою перевагою США, російський диктатор Володимир Путін непомітно розширив свої атаки в напрямку Сум та Харкова, а також продовжує обстрілювати мирні міста України. Тому саме зараз Європа повинна допомогти Україні досягти справедливої ​​мирної угоди з Росією.  

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Існувала хибна надія, що після того, як президент США, очевидно, домігся припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, а також запропонованого припинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАСом, ми побачимо, що він поверне свої мінливі прагнення до укладення угод назад до України. На жаль, видається, що це не відповідає дійсності, оскільки США оголосили про припинення постачань зброї в Україну", - підкреслив оглядач Геміш де Бреттон-Гордон.

Аналітик додав, що, можливо, противники Трампа мають рацію, і Кремль справді має певний вплив або важелі тиску на Білий дім.

"Безумовно, Трамп лаяв Путіна, як ви лаєте неслухняну, але улюблену дитину, а його близькі радники здавалися ближчими та більш дружніми до російського тирана, ніж українського президента, який намагається врятувати власну націю", - підкреслив він.

ому, як вважають у The Telegraph, це ще раз доводить, що саме Європа має допомогти Україні досягти справедливої мирної угоди з РФ.

"Це не безпідставно, а сукупна військова міць європейських країн значно переважає російську. Ми повинні діяти, знаючи, що Путін поважає силу і використовує слабкість. Європа має фінансові та промислові м'язи, щоб легко переграти Кремль і дати зрозуміти, що вони ніколи не зможуть загарбати Україну", - зазначив Бреттон-Гордон.

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Автор: 

Європа (1908) США (23674) війна в Україні (5094)


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Топ коментарі
+5
Європа має достатньо фінансової та промислової сили, щоб переважити Кремль

А чому ми цього досі не побачили?
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04.07.2025 13:14 Відповісти
+4
Куда побежишь из Германии, когда "рассиюшка" нападет на твою новую родину? Или ты просто под прокси, под немца косишь, своего особоссанного аквафреша стесняешься?
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04.07.2025 13:20 Відповісти
+1
Сила є, воля є, а сили волі нема!
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04.07.2025 13:15 Відповісти
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Європа має достатньо фінансової та промислової сили, щоб переважити Кремль

А чому ми цього досі не побачили?
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04.07.2025 13:14 Відповісти
снова все должны?
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04.07.2025 13:17 Відповісти
Куда побежишь из Германии, когда "рассиюшка" нападет на твою новую родину? Или ты просто под прокси, под немца косишь, своего особоссанного аквафреша стесняешься?
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04.07.2025 13:20 Відповісти
"Куда побежишь из Германии"

к чему твой высер? особенно про аквафреш. с таким же успехом и ты под прокси под украинца косишь и чего-то стесняешься, не? где-то в таком стиле, как у тебя, и работает зеленая "дипломатия", поэтому все лчень спешат помочь
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04.07.2025 13:28 Відповісти
Высер тут именно у тебя, кацап.
А РФ - это угроза не только Украине, а и всей Европе. Вы же, кацапье, те же гитлеровцы с теми же амбициями и с тем же желанием захватывать чужие страны. Если бы Украина не устояла - фашистские захватчики РФ уже оккупировали бы Молдову, возможно - Эстонию и готовили бы вторжение в Польшу.
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04.07.2025 14:19 Відповісти
"Высер тут именно у тебя, кацап"

кацап, не надо косить под украинца, твоя стилистика общения "пьяные разговоры на кухне и битие в грудь" тебя выдает, ну прям совсем не палишься. научись правильно понимать написанное и будет тебе счастье.
ПыСы: в самом низу есть еще один мой комментарий, можешь и на него слюной побрызгать, а может таки дойдет
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04.07.2025 14:27 Відповісти
Все твои комментарии, кацап, это манипуляции на тему "не нужно помогать Украине защищаться от рассеюшки" под разными соусами. От тебя портянками несет, чмо фсбшное.
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04.07.2025 14:34 Відповісти
"Все твои комментари"

знаешь как пахнут портянки? поздравляю. и мои комментарии не на тему, а в тему. и она понятна каждому нормальному, но увы, не тебе. написал же - внизу еще один мой комментарий, пойди там поизголяйся, может это как-то выведет тебя из эмоционального запоя
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04.07.2025 14:39 Відповісти
У всех твоих комментариев цель одна, крыса фсбшная, и цель эта - "не нужно помогать Украине защищаться от рассеюшки". Все.
Что именно ты пишешь - абсолютно не важно - важно то, с какой целью.
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04.07.2025 14:43 Відповісти
"У всех твоих комментариев цель одна"

тебя заело, лапотный провокатор, повторяешься. цель моих комментариев одна - помогают тому, кто делает. а ты просишь, чтобы сделали вместо тебя. если и сейчас не понятно, то мои тебе соболезнования
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04.07.2025 14:50 Відповісти
ВИПУСТІТЬ МЕНЕ ЗВІДСИ!
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04.07.2025 14:34 Відповісти
Все надійно заховано за стурбованостями та занепокоєннями.
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04.07.2025 13:20 Відповісти
Европа финансирует Украину. поставляет ей оружие, а свиноты недовольны.
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04.07.2025 13:44 Відповісти
УВАГА! Nika Niko кацап.
УВАГА! Nika Niko кацап.
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04.07.2025 14:46 Відповісти
Сила є, воля є, а сили волі нема!
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04.07.2025 13:15 Відповісти
Яєць недостатньо. Не тих що по 17 гривень.
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04.07.2025 13:16 Відповісти
якої такої достатньої фінансової сили?
терміново все віддати зеленим гнидам мародерам!!!
там по вашим європам зе!найдосвідченіший вояжує.
зе!поц, приймає зі всіх сторін! бажано кешем.
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04.07.2025 13:25 Відповісти
ну так расскажите им об этом за сиестой!!!
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04.07.2025 13:30 Відповісти
штати паздравлєнія с празднічком.
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04.07.2025 13:32 Відповісти
по перше: сша завжди кинуть, коли награються, як було завжди, юагато разів.
по друге: що заважало пристаркуватому байдену і патужному зе!лідару три роки будувати українську ракетну програму, а не цідити піпеткою одну ракетку з забороною застосування?
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04.07.2025 13:38 Відповісти
Це ж потрібно піднатужитись а Європа якось не дуже
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04.07.2025 13:33 Відповісти
что то незаметно....всё больше сопли жуют да ***** по телефону звонят!
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04.07.2025 13:34 Відповісти
Самим не стидно порівнювати сукупну економіку 27 країн і ресурсну помийку яка нічого нормального окрім продажу неякісної нафти та газу створити не здатна?
Звісно що достатньо і того і іншого. Питання тільки в бажанні. А його нема.
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04.07.2025 13:40 Відповісти
Есть желание. Просто производство Европы не готово было к войне и только набирает обороты.
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04.07.2025 13:43 Відповісти
все що ЄС повинно зробити надати україні далекобійні ракети що б перетворити кацапію на болото без індустрії
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04.07.2025 13:43 Відповісти
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новости за последние 15 минут, но не перепутайте, должна европа
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04.07.2025 14:06 Відповісти
 
 