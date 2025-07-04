Європа має достатньо фінансової та промислової сили, щоб переважити Кремль, - The Telegraph

Поки світ спостерігає за Іраном та захоплюється військовою перевагою США, російський диктатор Володимир Путін непомітно розширив свої атаки в напрямку Сум та Харкова, а також продовжує обстрілювати мирні міста України. Тому саме зараз Європа повинна допомогти Україні досягти справедливої ​​мирної угоди з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Існувала хибна надія, що після того, як президент США, очевидно, домігся припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, а також запропонованого припинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАСом, ми побачимо, що він поверне свої мінливі прагнення до укладення угод назад до України. На жаль, видається, що це не відповідає дійсності, оскільки США оголосили про припинення постачань зброї в Україну", - підкреслив оглядач Геміш де Бреттон-Гордон.

Аналітик додав, що, можливо, противники Трампа мають рацію, і Кремль справді має певний вплив або важелі тиску на Білий дім.

"Безумовно, Трамп лаяв Путіна, як ви лаєте неслухняну, але улюблену дитину, а його близькі радники здавалися ближчими та більш дружніми до російського тирана, ніж українського президента, який намагається врятувати власну націю", - підкреслив він.

ому, як вважають у The Telegraph, це ще раз доводить, що саме Європа має допомогти Україні досягти справедливої мирної угоди з РФ.

"Це не безпідставно, а сукупна військова міць європейських країн значно переважає російську. Ми повинні діяти, знаючи, що Путін поважає силу і використовує слабкість. Європа має фінансові та промислові м'язи, щоб легко переграти Кремль і дати зрозуміти, що вони ніколи не зможуть загарбати Україну", - зазначив Бреттон-Гордон.

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