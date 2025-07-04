Украина подписала соглашение о возможности экспорта оборонных технологий в Данию
Украина и Дания подписали соглашение, которое позволяет украинским производителям оборонно-промышленного комплекса экспортировать свои технологии для создания оборонных производств в Дании.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бёдсковым подписали историческое соглашение. Оно открывает путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании", - заявил он.
По словам Сметанина, Дания стала первой страной, которая начала финансировать производство оружия украинскими компаниями, а теперь - первой, куда Украина официально экспортирует свои оборонные технологии.
"Это уникальный кейс международной кооперации для украинского ОПК", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
надра піндосам.
технології європейським толєрастам.
гуляй ніщєброди.....
все вірно, торгувати будемо сировиною, а технології віддавати.
точно, як у вас на кацапії.
Якщо у вас є дві ідеї і ви поділились однією, у вас залишилось дві ідеї.
нє в попад
поцелуй блоху в кірпіч.
тобто, ви не знаєте різницю між сировиною та технологіями?
не знаєте різницю, між майновим правом та інтелектуальним?
цікаво, як цього разу будете навалювати?
Можуть же рушники русні передавати ішакєдні технології.
А Україні передавати свої дронові технології країні, яка вже вклалась в нашу оборону - зась?
вам, чисто побалакати.
беззмістовно, але типу впевнено.
ні, не цікаво.
звісно передали.
безкоштовно.
і, ой!
раптом винайшли технологію збагачення урану.
які ж, талановиті перси.
про стерененка все знаєте.
про данію все знаєте.
про технології все знаєте.
про фінансування все знаєте.
можна, я буду з вами дружити?