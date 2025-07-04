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Новости Сотрудничество в оборонной промышленности Украины и ЕС
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Украина подписала соглашение о возможности экспорта оборонных технологий в Данию

украина,дат

Украина и Дания подписали соглашение, которое позволяет украинским производителям оборонно-промышленного комплекса экспортировать свои технологии для создания оборонных производств в Дании.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бёдсковым подписали историческое соглашение. Оно открывает путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании", - заявил он.

По словам Сметанина, Дания стала первой страной, которая начала финансировать производство оружия украинскими компаниями, а теперь - первой, куда Украина официально экспортирует свои оборонные технологии.

"Это уникальный кейс международной кооперации для украинского ОПК", - добавил министр.

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Автор: 

Дания (610) оборона (5254)


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Топ комментарии
+6
Ідіот. Данія спонсорує наші розробки на мільярди євро. Це справедливо, що ми будемо ними ділитися з Данією. Тоді Данія замість спрямовувати гроші на власні розробки - буде ще більше спонсорувати наші. Це зветсья взаємовигідним співробітництвом і не потребує від нас жодних витрат.
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04.07.2025 14:48 Ответить
+2
1000 Магур - і у трампосів відпаде бажаня заволодіти Гренландією.
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04.07.2025 14:47 Ответить
+1
все вірно!
надра піндосам.
технології європейським толєрастам.
гуляй ніщєброди.....
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04.07.2025 14:45 Ответить
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Обана...
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04.07.2025 14:41 Ответить
все вірно!
надра піндосам.
технології європейським толєрастам.
гуляй ніщєброди.....
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04.07.2025 14:45 Ответить
Ідіот. Данія спонсорує наші розробки на мільярди євро. Це справедливо, що ми будемо ними ділитися з Данією. Тоді Данія замість спрямовувати гроші на власні розробки - буде ще більше спонсорувати наші. Це зветсья взаємовигідним співробітництвом і не потребує від нас жодних витрат.
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04.07.2025 14:48 Ответить
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04.07.2025 14:50 Ответить
Ніхто нічого не забирає, ідіот. Від того, що ми ділимося технологією, у нас її не стає менше.
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04.07.2025 14:54 Ответить
ой, не впізнав вас, спеціаліста у патентному праві.
все вірно, торгувати будемо сировиною, а технології віддавати.
точно, як у вас на кацапії.
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04.07.2025 14:57 Ответить
Якщо у вас є два яблука і ви поділились одним, у вас залишилось одне яблуко.
Якщо у вас є дві ідеї і ви поділились однією, у вас залишилось дві ідеї.
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04.07.2025 15:25 Ответить
не в лад
нє в попад
поцелуй блоху в кірпіч.

тобто, ви не знаєте різницю між сировиною та технологіями?
не знаєте різницю, між майновим правом та інтелектуальним?
цікаво, як цього разу будете навалювати?
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04.07.2025 15:36 Ответить
В угоді це певно прописано.
Можуть же рушники русні передавати ішакєдні технології.
А Україні передавати свої дронові технології країні, яка вже вклалась в нашу оборону - зась?
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04.07.2025 15:38 Ответить
зрозумів.
вам, чисто побалакати.
беззмістовно, але типу впевнено.
ні, не цікаво.
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04.07.2025 15:47 Ответить
Як знаєте. Рушники передали технології виготовлення ішакєдов русні.
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04.07.2025 16:08 Ответить
як же я втомився спілкуватися з імбецилами!
звісно передали.
безкоштовно.
і, ой!
раптом винайшли технологію збагачення урану.
які ж, талановиті перси.
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04.07.2025 16:11 Ответить
Перші дослідницькі реактори їм ще у минулому тисячолітті надали, за підтримки США.
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04.07.2025 16:13 Ответить
Дурненьке. ще раз нагадую, що Данія спонсорує ці розробки! Дає на них такі кошти, що жоден патент у світі стільки не вартує! Розумна людина давно б зрозуміла вже, що набагато краще, коли у тебе є гроші на розробку і впровадження необхідниз технологій і при цьому ти ділишся цими технологіями з другом, якій тобі дає на це гроші, ніж коли у тебе немає грошей на розробку і впровадження необхідних технологій, а Данія ці гроші дае не тобі, а своїм спеціалістам!
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04.07.2025 16:09 Ответить
ви, такий обізнаний практично у всьому!
про стерененка все знаєте.
про данію все знаєте.
про технології все знаєте.
про фінансування все знаєте.
можна, я буду з вами дружити?
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04.07.2025 16:13 Ответить
1000 Магур - і у трампосів відпаде бажаня заволодіти Гренландією.
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04.07.2025 14:47 Ответить
 
 