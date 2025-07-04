Украина подписала соглашение о возможности экспорта оборонных технологий в Данию

Украина и Дания подписали соглашение, которое позволяет украинским производителям оборонно-промышленного комплекса экспортировать свои технологии для создания оборонных производств в Дании.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бёдсковым подписали историческое соглашение. Оно открывает путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании", - заявил он.

По словам Сметанина, Дания стала первой страной, которая начала финансировать производство оружия украинскими компаниями, а теперь - первой, куда Украина официально экспортирует свои оборонные технологии.

"Это уникальный кейс международной кооперации для украинского ОПК", - добавил министр.

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