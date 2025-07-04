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Новини Співпраця в оборонній промисловості України та ЄС
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Україна підписала угоду про можливість експортування оборонних технологій до Данії

україна,данія

Україна та Данія підписали угоду, яка дозволяє українським виробникам оборонно-промислового комплексу експортувати свої технології для створення оборонних виробництв у Данії.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Копенгагені ми з міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим підписали історичну угоду. Вона відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії", - заявив він.

За словами Сметаніна, Данія стала першою країною, яка почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями, а тепер - першою, куди Україна офіційно експортує свої оборонні технології.

"Це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК", - додав міністр.

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Автор: 

Данія (800) оборона (4859)


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Топ коментарі
+6
Ідіот. Данія спонсорує наші розробки на мільярди євро. Це справедливо, що ми будемо ними ділитися з Данією. Тоді Данія замість спрямовувати гроші на власні розробки - буде ще більше спонсорувати наші. Це зветсья взаємовигідним співробітництвом і не потребує від нас жодних витрат.
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04.07.2025 14:48 Відповісти
+2
1000 Магур - і у трампосів відпаде бажаня заволодіти Гренландією.
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04.07.2025 14:47 Відповісти
+1
все вірно!
надра піндосам.
технології європейським толєрастам.
гуляй ніщєброди.....
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04.07.2025 14:45 Відповісти
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04.07.2025 14:41 Відповісти
все вірно!
надра піндосам.
технології європейським толєрастам.
гуляй ніщєброди.....
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04.07.2025 14:45 Відповісти
Ідіот. Данія спонсорує наші розробки на мільярди євро. Це справедливо, що ми будемо ними ділитися з Данією. Тоді Данія замість спрямовувати гроші на власні розробки - буде ще більше спонсорувати наші. Це зветсья взаємовигідним співробітництвом і не потребує від нас жодних витрат.
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04.07.2025 14:48 Відповісти
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04.07.2025 14:50 Відповісти
Ніхто нічого не забирає, ідіот. Від того, що ми ділимося технологією, у нас її не стає менше.
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04.07.2025 14:54 Відповісти
ой, не впізнав вас, спеціаліста у патентному праві.
все вірно, торгувати будемо сировиною, а технології віддавати.
точно, як у вас на кацапії.
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04.07.2025 14:57 Відповісти
Якщо у вас є два яблука і ви поділились одним, у вас залишилось одне яблуко.
Якщо у вас є дві ідеї і ви поділились однією, у вас залишилось дві ідеї.
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04.07.2025 15:25 Відповісти
не в лад
нє в попад
поцелуй блоху в кірпіч.

тобто, ви не знаєте різницю між сировиною та технологіями?
не знаєте різницю, між майновим правом та інтелектуальним?
цікаво, як цього разу будете навалювати?
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04.07.2025 15:36 Відповісти
В угоді це певно прописано.
Можуть же рушники русні передавати ішакєдні технології.
А Україні передавати свої дронові технології країні, яка вже вклалась в нашу оборону - зась?
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04.07.2025 15:38 Відповісти
зрозумів.
вам, чисто побалакати.
беззмістовно, але типу впевнено.
ні, не цікаво.
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04.07.2025 15:47 Відповісти
Як знаєте. Рушники передали технології виготовлення ішакєдов русні.
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04.07.2025 16:08 Відповісти
як же я втомився спілкуватися з імбецилами!
звісно передали.
безкоштовно.
і, ой!
раптом винайшли технологію збагачення урану.
які ж, талановиті перси.
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04.07.2025 16:11 Відповісти
Перші дослідницькі реактори їм ще у минулому тисячолітті надали, за підтримки США.
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04.07.2025 16:13 Відповісти
Дурненьке. ще раз нагадую, що Данія спонсорує ці розробки! Дає на них такі кошти, що жоден патент у світі стільки не вартує! Розумна людина давно б зрозуміла вже, що набагато краще, коли у тебе є гроші на розробку і впровадження необхідниз технологій і при цьому ти ділишся цими технологіями з другом, якій тобі дає на це гроші, ніж коли у тебе немає грошей на розробку і впровадження необхідних технологій, а Данія ці гроші дае не тобі, а своїм спеціалістам!
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04.07.2025 16:09 Відповісти
ви, такий обізнаний практично у всьому!
про стерененка все знаєте.
про данію все знаєте.
про технології все знаєте.
про фінансування все знаєте.
можна, я буду з вами дружити?
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04.07.2025 16:13 Відповісти
1000 Магур - і у трампосів відпаде бажаня заволодіти Гренландією.
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04.07.2025 14:47 Відповісти
 
 