Україна підписала угоду про можливість експортування оборонних технологій до Данії
Україна та Данія підписали угоду, яка дозволяє українським виробникам оборонно-промислового комплексу експортувати свої технології для створення оборонних виробництв у Данії.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Копенгагені ми з міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим підписали історичну угоду. Вона відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії", - заявив він.
За словами Сметаніна, Данія стала першою країною, яка почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями, а тепер - першою, куди Україна офіційно експортує свої оборонні технології.
"Це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК", - додав міністр.
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надра піндосам.
технології європейським толєрастам.
гуляй ніщєброди.....
все вірно, торгувати будемо сировиною, а технології віддавати.
точно, як у вас на кацапії.
Якщо у вас є дві ідеї і ви поділились однією, у вас залишилось дві ідеї.
нє в попад
поцелуй блоху в кірпіч.
тобто, ви не знаєте різницю між сировиною та технологіями?
не знаєте різницю, між майновим правом та інтелектуальним?
цікаво, як цього разу будете навалювати?
Можуть же рушники русні передавати ішакєдні технології.
А Україні передавати свої дронові технології країні, яка вже вклалась в нашу оборону - зась?
вам, чисто побалакати.
беззмістовно, але типу впевнено.
ні, не цікаво.
звісно передали.
безкоштовно.
і, ой!
раптом винайшли технологію збагачення урану.
які ж, талановиті перси.
про стерененка все знаєте.
про данію все знаєте.
про технології все знаєте.
про фінансування все знаєте.
можна, я буду з вами дружити?