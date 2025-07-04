Україна підписала угоду про можливість експортування оборонних технологій до Данії

Україна та Данія підписали угоду, яка дозволяє українським виробникам оборонно-промислового комплексу експортувати свої технології для створення оборонних виробництв у Данії.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Копенгагені ми з міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим підписали історичну угоду. Вона відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії", - заявив він.

За словами Сметаніна, Данія стала першою країною, яка почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями, а тепер - першою, куди Україна офіційно експортує свої оборонні технології.

"Це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК", - додав міністр.

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