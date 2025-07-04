Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком X під час візиту до Копенгагену. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 3 липня, мав аудієнцію в короля Данії Фредеріка X у межах свого візиту до Копенгагену.

Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі Зеленський подякував Данії та її народу за підтримку України від початку повномасштабної війни, зокрема за військову й гуманітарну допомогу, інвестиції в оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти в сфері виробництва озброєння.

Сторони також обговорили патронат Данії над відновленням постраждалих українських регіонів, розвиток військової медицини, підтримку ветеранів і подальшу співпрацю у сфері реабілітації. Окрему увагу приділили залученню данських компаній до проєктів з протезування та відновлення поранених українських військових.

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