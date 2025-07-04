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Новини Фото Візит Зеленського до Данії
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Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком X під час візиту до Копенгагену. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 3 липня, мав аудієнцію в короля Данії Фредеріка X у межах свого візиту до Копенгагену.

Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський провів аудієнцію з королем Данії Фредеріком X

Під час зустрічі Зеленський подякував Данії та її народу за підтримку України від початку повномасштабної війни, зокрема за військову й гуманітарну допомогу, інвестиції в оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти в сфері виробництва озброєння.

Сторони також обговорили патронат Данії над відновленням постраждалих українських регіонів, розвиток військової медицини, підтримку ветеранів і подальшу співпрацю у сфері реабілітації. Окрему увагу приділили залученню данських компаній до проєктів з протезування та відновлення поранених українських військових.

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Автор: 

Данія (800) Зеленський Володимир (24628)


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Топ коментарі
+12
дурне катається в турне ..
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04.07.2025 10:42 Відповісти
+12
в той час як ворог бомбив це відсижувалося за кордоном
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04.07.2025 10:44 Відповісти
+9
ну да ..це ж король Данії розмінував Чонгар і розгледів мир в анусі пуйла ..звісно ))
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04.07.2025 10:56 Відповісти
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дурне катається в турне ..
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04.07.2025 10:42 Відповісти
в той час як ворог бомбив це відсижувалося за кордоном
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04.07.2025 10:44 Відповісти
так в Україні він в бункері сидить - найвеличніший Боневтік ))
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04.07.2025 10:45 Відповісти
Варіант "ворог бомбив, поки це відсиджувалось за кордоном" - не розглядається?
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04.07.2025 10:52 Відповісти
Чего его туда понесло. Корону хочет купить?
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04.07.2025 10:52 Відповісти
зустріч з коронованими особами тішить самолюбство Оманської Гниди
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04.07.2025 10:54 Відповісти
Общак переправлений за кордон, тримачі общака Миндич і брати Шефіри ( такі милозвучні "слов'янські"прізвища!) переправлені за кордон, тепер задача Зєлі теж поїхати за кордон і одного разу при зручній нагоді не повернутися.
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04.07.2025 11:19 Відповісти
Які ж вони лукаві гниди ці європейські лідери...але шо від тих козлів чекати як наше таке саме .....українці для них розхідний матеріал
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04.07.2025 10:54 Відповісти
ну да ..це ж король Данії розмінував Чонгар і розгледів мир в анусі пуйла ..звісно ))
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04.07.2025 10:56 Відповісти
Та ні..король Данії приймає в себе того хто розвів небувалу корупцію...мародерство..хто жопу підтер Конституцією України... І йому не в западло йому руку пожимати
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04.07.2025 11:03 Відповісти
король Данії вимушений вітатися з вибором українського мудрого наріду

хто ж нам лікар
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04.07.2025 11:32 Відповісти
Ну українців за 30 років так деморалізували забичили різними пропагандами шо він і за коня б проголосував надіючись шо той шось виправить
А от самим згуртуватись..почати думати..робити висновки .. Тоні
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04.07.2025 11:38 Відповісти
ага ..згуртуйтесь ..саме тому мусора клименка не навчені воювати 100% заброньовані ..

країною керують фсбшний дєрьмак та татаров
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04.07.2025 11:40 Відповісти
Я знаю шо це не можливо---більшої ганьби не відчував коли в 2004році одна куча кричала "Ющенко ющенко"" а друга "янукович" ..В решті решт програли і ті і інші..
Так само як і тепер порохоботи проти зелеботів...а ні шо обєднатись
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04.07.2025 11:48 Відповісти
а так от чого обстріл був. Ясно
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04.07.2025 11:06 Відповісти
А хто він по національності?
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04.07.2025 11:21 Відповісти
як тільки Боневтік втік то кацапи починають потужні обстріли..співпадіння??? не думаю
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04.07.2025 11:53 Відповісти
а в цього манкрута весєлуха і поїздочки
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04.07.2025 11:57 Відповісти
Цікаво, а чого оцей ;%:? йзавжди тікає від обстрілів, в нього ж наче бункер є...

Боїться тактичної ядерки, забруднення? Протибункерної ракети? Що влуплять по залізниці, аеродрому, і перекриють йому шлях швидкої втечі до Польщі?

В будь якому випадку, ця сутність інородна і чужа нам."
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04.07.2025 12:09 Відповісти
 
 