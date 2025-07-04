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Новости Фото Визит Зеленского в Данию
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Зеленский встретился с королем Дании Фредериком X во время визита в Копенгаген. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 июля, был на аудиенции у короля Дании Фредерика X в рамках своего визита в Копенгаген.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский провел аудиенцию с королем Дании Фредериком X

Во время встречи Зеленский поблагодарил Данию и ее народ за поддержку Украины с начала полномасштабной войны, в частности за военную и гуманитарную помощь, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты в сфере производства вооружения.

Стороны также обсудили патронат Дании над восстановлением пострадавших украинских регионов, развитие военной медицины, поддержку ветеранов и дальнейшее сотрудничество в сфере реабилитации. Отдельное внимание уделили привлечению датских компаний к проектам по протезированию и восстановлению раненых украинских военных.

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Автор: 

Дания (606) Зеленский Владимир (21126)


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Топ комментарии
+14
в той час як ворог бомбив це відсижувалося за кордоном
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04.07.2025 10:44 Ответить
+13
дурне катається в турне ..
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04.07.2025 10:42 Ответить
+9
ну да ..це ж король Данії розмінував Чонгар і розгледів мир в анусі пуйла ..звісно ))
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04.07.2025 10:56 Ответить
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дурне катається в турне ..
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04.07.2025 10:42 Ответить
в той час як ворог бомбив це відсижувалося за кордоном
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04.07.2025 10:44 Ответить
так в Україні він в бункері сидить - найвеличніший Боневтік ))
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04.07.2025 10:45 Ответить
Варіант "ворог бомбив, поки це відсиджувалось за кордоном" - не розглядається?
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04.07.2025 10:52 Ответить
Чего его туда понесло. Корону хочет купить?
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04.07.2025 10:52 Ответить
зустріч з коронованими особами тішить самолюбство Оманської Гниди
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04.07.2025 10:54 Ответить
Общак переправлений за кордон, тримачі общака Миндич і брати Шефіри ( такі милозвучні "слов'янські"прізвища!) переправлені за кордон, тепер задача Зєлі теж поїхати за кордон і одного разу при зручній нагоді не повернутися.
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04.07.2025 11:19 Ответить
Які ж вони лукаві гниди ці європейські лідери...але шо від тих козлів чекати як наше таке саме .....українці для них розхідний матеріал
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04.07.2025 10:54 Ответить
ну да ..це ж король Данії розмінував Чонгар і розгледів мир в анусі пуйла ..звісно ))
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04.07.2025 10:56 Ответить
Та ні..король Данії приймає в себе того хто розвів небувалу корупцію...мародерство..хто жопу підтер Конституцією України... І йому не в западло йому руку пожимати
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04.07.2025 11:03 Ответить
король Данії вимушений вітатися з вибором українського мудрого наріду

хто ж нам лікар
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04.07.2025 11:32 Ответить
Ну українців за 30 років так деморалізували забичили різними пропагандами шо він і за коня б проголосував надіючись шо той шось виправить
А от самим згуртуватись..почати думати..робити висновки .. Тоні
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04.07.2025 11:38 Ответить
ага ..згуртуйтесь ..саме тому мусора клименка не навчені воювати 100% заброньовані ..

країною керують фсбшний дєрьмак та татаров
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04.07.2025 11:40 Ответить
Я знаю шо це не можливо---більшої ганьби не відчував коли в 2004році одна куча кричала "Ющенко ющенко"" а друга "янукович" ..В решті решт програли і ті і інші..
Так само як і тепер порохоботи проти зелеботів...а ні шо обєднатись
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04.07.2025 11:48 Ответить
а так от чого обстріл був. Ясно
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04.07.2025 11:06 Ответить
А хто він по національності?
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04.07.2025 11:21 Ответить
як тільки Боневтік втік то кацапи починають потужні обстріли..співпадіння??? не думаю
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04.07.2025 11:53 Ответить
а в цього манкрута весєлуха і поїздочки
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04.07.2025 11:57 Ответить
Цікаво, а чого оцей ;%:? йзавжди тікає від обстрілів, в нього ж наче бункер є...

Боїться тактичної ядерки, забруднення? Протибункерної ракети? Що влуплять по залізниці, аеродрому, і перекриють йому шлях швидкої втечі до Польщі?

В будь якому випадку, ця сутність інородна і чужа нам."
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04.07.2025 12:09 Ответить
Шут приїхав до короля.... В цей же час Україну ********!!!!! Де відосики, віслюк?
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04.07.2025 13:24 Ответить
 
 