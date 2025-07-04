Зеленский встретился с королем Дании Фредериком X во время визита в Копенгаген. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 июля, был на аудиенции у короля Дании Фредерика X в рамках своего визита в Копенгаген.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Во время встречи Зеленский поблагодарил Данию и ее народ за поддержку Украины с начала полномасштабной войны, в частности за военную и гуманитарную помощь, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты в сфере производства вооружения.

Стороны также обсудили патронат Дании над восстановлением пострадавших украинских регионов, развитие военной медицины, поддержку ветеранов и дальнейшее сотрудничество в сфере реабилитации. Отдельное внимание уделили привлечению датских компаний к проектам по протезированию и восстановлению раненых украинских военных.

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