Зеленский встретился с королем Дании Фредериком X во время визита в Копенгаген. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 июля, был на аудиенции у короля Дании Фредерика X в рамках своего визита в Копенгаген.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Во время встречи Зеленский поблагодарил Данию и ее народ за поддержку Украины с начала полномасштабной войны, в частности за военную и гуманитарную помощь, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты в сфере производства вооружения.
Стороны также обсудили патронат Дании над восстановлением пострадавших украинских регионов, развитие военной медицины, поддержку ветеранов и дальнейшее сотрудничество в сфере реабилитации. Отдельное внимание уделили привлечению датских компаний к проектам по протезированию и восстановлению раненых украинских военных.
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хто ж нам лікар
А от самим згуртуватись..почати думати..робити висновки .. Тоні
країною керують фсбшний дєрьмак та татаров
Так само як і тепер порохоботи проти зелеботів...а ні шо обєднатись
Боїться тактичної ядерки, забруднення? Протибункерної ракети? Що влуплять по залізниці, аеродрому, і перекриють йому шлях швидкої втечі до Польщі?
В будь якому випадку, ця сутність інородна і чужа нам."