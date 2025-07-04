Бойцы ГУР, подорвали автомобиль, ликвидировали трех оккупантов-операторов БПЛА на Херсонщине

На окраине временно оккупированного населенного пункта Стрелковое Херсонской области бойцы ГУР подорвали авто, вследствие чего были ликвидированы 3 оккупантов центра "Барс-Сармат".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Ликвидация оккупантов-операторов БпЛА

"4 июля 2025 года на окраине временно оккупированного населенного пункта Стрелковое Херсонской области взорвался Chevrolet Aveo - внутри автомобиля находились трое захватчиков, операторов БПЛА так называемого центра спецназначения беспилотных систем российской оккупационной армии "Барс-Сармат", - говорится в сообщении.

Все трое захватчиков, включая старшего вражеской группы, которая представляла угрозу для Сил безопасности и обороны Украины и терроризировала гражданское население Херсонщины, отправились на концерт Иосифа Кобзона.

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Центр "Барс-Сармат"

Так называемый центр "Барс-Сармат" сформировали в 2024 году на временно оккупированной территории Запорожской области. Он специализируется на испытании и боевом применении новых роботизированных и электронных систем, в частности БпЛА, робототехнических комплексов, систем радиоэлектронной разведки и борьбы, а также средств управления и связи.

Так называемый командир указанного подразделения - экс-руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В структуру российского центра "Барс-Сармат" входят несколько отрядов. Ликвидированная группа входила в группу "Барс-1", которая дислоцируется в оккупированном Геническе. Главарь "Барс-1" с позывным "Корсар" - на иллюстративном фото рядом с Рогозиным.

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"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - напомнили в ГУР МО Украины.