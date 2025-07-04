Бійці ГУР, підірвавши авто, ліквідували трьох окупантів-операторів БпЛА на Херсонщині

На околиці тимчасово поневоленого населеного пункту Стрілкове Херсонської області бійці ГУР підірвали авто, унаслідок чого було ліквідовано 3 окупантів центру "Барс-Сармат".

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Ліквідація окупантів-операторів БпЛА

"4 липня 2025 року на околиці тимчасово поневоленого населеного пункту Стрілкове Херсонської області вибухнув Chevrolet Aveo ― всередині автомобіля перебувало троє загарбників, операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії "Барс-Сармат"", - ідеться в повідомленні.

Усі троє загарбників включно зі старшим ворожої групи, що становила загрозу для Сил безпеки і оборони України та тероризувала цивільне населення Херсонщини, відправились на концерт Іосіфа Кобзона.

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Центр "Барс-Сармат"

Так званий центр "Барс-Сармат" сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку.

Так званий командир вказаного підрозділу ― екскерівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

До структури російського центру "Барс-Сармат" належать декілька загонів. Ліквідована група входила до групи "Барс-1", що дислокується в окупованому Генічеську. Ватажок "Барс-1" з позивним "Корсар" ― на ілюстративному фото поруч з Рогозіним.

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"За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - нагадали в ГУР МО України.