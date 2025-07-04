Зеленский о соглашении с Данией о совместном производстве оружия: Важно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения инвестиций

Соглашение Украины и Дании по совместному производству оружия является важным и с точки зрения безопасности, и с точки зрения инвестиций.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня же есть важное решение в Европе, в Дании, - наше первое соглашение о производстве оружия в Европе для нас, совместное производство Украины и Дании. Это важно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения инвестиций", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина и Дания подписали соглашение, которое позволяет украинским производителям оборонно-промышленного комплекса экспортировать свои технологии для создания оборонных производств в Дании.

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