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Новости Сотрудничество в оборонной промышленности Украины и ЕС
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Зеленский о соглашении с Данией о совместном производстве оружия: Важно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения инвестиций

Владимир Зеленский

Соглашение Украины и Дании по совместному производству оружия является важным и с точки зрения безопасности, и с точки зрения инвестиций.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня же есть важное решение в Европе, в Дании, - наше первое соглашение о производстве оружия в Европе для нас, совместное производство Украины и Дании. Это важно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения инвестиций", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина и Дания подписали соглашение, которое позволяет украинским производителям оборонно-промышленного комплекса экспортировать свои технологии для создания оборонных производств в Дании.

Читайте также: Украина подписала соглашение о возможности экспорта оборонных технологий в Данию

Автор: 

Дания (610) Зеленский Владимир (21126) оборона (5255) сотрудничество (756)


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Лише кацап може в цьому мати сумнів.
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04.07.2025 20:38 Ответить
Потужна куйня! Балабол.
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04.07.2025 21:08 Ответить
Перепрошую, та ви мені поставили лайк, а далі пишете повністю протилежне.
Будьте ласкаві пояснити мені ваш дуалізм?
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04.07.2025 21:50 Ответить
Дания не США, там к власти приходят порядочные люди ,
а контроль со стороны королевского двора.
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04.07.2025 21:12 Ответить
 
 