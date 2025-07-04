Зеленський про угоду з Данією щодо спільного виробництва зброї: Важливо і з погляду безпеки, і з погляду інвестицій

Угода України та Данії щодо спільного виробництва зброї є важливою і з погляду безпеки, і з погляду інвестицій.

Про це у вечірньому звернені сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ж є важливе рішення у Європі, у Данії, – наша перша угода про виробництво зброї в Європі для нас, спільне виробництво України та Данії. Це важливо і з погляду безпеки, і з погляду інвестицій", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна та Данія підписали угоду, яка дозволяє українським виробникам оборонно-промислового комплексу експортувати свої технології для створення оборонних виробництв у Данії.

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