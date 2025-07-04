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Новини Співпраця в оборонній промисловості України та ЄС
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Зеленський про угоду з Данією щодо спільного виробництва зброї: Важливо і з погляду безпеки, і з погляду інвестицій

Володимир Зеленський

Угода України та Данії щодо спільного виробництва зброї є важливою і з погляду безпеки, і з погляду інвестицій.

Про це у вечірньому звернені сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ж є важливе рішення у Європі, у Данії, – наша перша угода про виробництво зброї в Європі для нас, спільне виробництво України та Данії. Це важливо і з погляду безпеки, і з погляду інвестицій", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна та Данія підписали угоду, яка дозволяє українським виробникам оборонно-промислового комплексу експортувати свої технології для створення оборонних виробництв у Данії.

Читайте також: Україна підписала угоду про можливість експортування оборонних технологій до Данії

Автор: 

Данія (800) Зеленський Володимир (24628) оборона (4860) співпраця (1069)


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Лише кацап може в цьому мати сумнів.
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04.07.2025 20:38 Відповісти
Потужна куйня! Балабол.
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04.07.2025 21:08 Відповісти
Перепрошую, та ви мені поставили лайк, а далі пишете повністю протилежне.
Будьте ласкаві пояснити мені ваш дуалізм?
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04.07.2025 21:50 Відповісти
Дания не США, там к власти приходят порядочные люди ,
а контроль со стороны королевского двора.
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04.07.2025 21:12 Відповісти
 
 