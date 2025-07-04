ВСУ второй раз за неделю поразили командные пункты армии РФ на ВОТ Донетчины, - Генштаб

3 июля Силы обороны Украины второй раз за текущую неделю успешно нанесли удар по командному пункту армии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что наши защитники успешно ударили по командному пункту 8-й общевойсковой армии ВС РФ, а также поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Потери противника уточняются.

"Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе. Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены точным возмездием и дорого будут стоить врагу. Силы обороны Украины будут продолжать последовательно разрушать систему управления ВС агрессора", - добавили в командовании.

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