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ВСУ второй раз за неделю поразили командные пункты армии РФ на ВОТ Донетчины, - Генштаб

Силы обороны во второй раз поразили командный пункт армии РФ

3 июля Силы обороны Украины второй раз за текущую неделю успешно нанесли удар по командному пункту армии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что наши защитники успешно ударили по командному пункту 8-й общевойсковой армии ВС РФ, а также поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Потери противника уточняются.

"Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе. Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены точным возмездием и дорого будут стоить врагу. Силы обороны Украины будут продолжать последовательно разрушать систему управления ВС агрессора", - добавили в командовании.

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Автор: 

армия РФ (19945) Генштаб ВС (6608) Донецкая область (10173) война в Украине (5058)


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Так тримати! 👍
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04.07.2025 21:06 Ответить
🤟👌
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04.07.2025 21:26 Ответить
З Богом, Козаченьки!! Кари, московським зайдам, страшної кари, за їх злочини в Україні, з 2014 року!
Слава Україні!
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04.07.2025 21:49 Ответить
 
 