ЗСУ вдруге за тиждень уразили командні пункти армії РФ на ТОТ Донеччини, - Генштаб

3 липня Сили оборони України вдруге за поточний тиждень успішно завдали удару по командному пункту армії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наші захисники успішно вдарили по командному пункту 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ, а також уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Втрати противника уточнюються.

"Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу. Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора", - додали у командуванні.

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