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Новини Удари ЗСУ по позиціях РФ Ситуація на Донеччині й Луганщині
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ЗСУ вдруге за тиждень уразили командні пункти армії РФ на ТОТ Донеччини, - Генштаб

Сили оборони уразили вдруге командний пункт армії РФ

3 липня Сили оборони України вдруге за поточний тиждень успішно завдали удару по командному пункту армії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наші захисники успішно вдарили по командному пункту 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ, а також уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Втрати противника уточнюються.

"Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу. Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора", - додали у командуванні.

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Автор: 

армія рф (18096) Генштаб ЗС (6910) Донецька область (8989) війна в Україні (5094)


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04.07.2025 21:06 Відповісти
🤟👌
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04.07.2025 21:26 Відповісти
З Богом, Козаченьки!! Кари, московським зайдам, страшної кари, за їх злочини в Україні, з 2014 року!
Слава Україні!
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04.07.2025 21:49 Відповісти
 
 