Необходимо усилить давление на РФ для достижения настоящего мира, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

На фоне массированной атаки РФ на Киев в ночь на 4 июля министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер призвала усилить давление на Россию.

Об этом дипломат написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"С тех пор как Украина согласилась на настоящие мирные переговоры и прекращение огня, Россия каждую ночь бомбит Украину, осуществляя все более жестокие атаки. Количество погибших мирных жителей неуклонно растет в течение последних нескольких недель", - заявила Майнль-Райзингер.

Она также напомнила, что прошлой ночью из-за атак РФ было серьезно повреждено польское консульство в Киеве.

"Необходимо усилить давление на Россию с целью достижения настоящего мира и прекращения убийств",- призвала глава МИД Австрии.

Напомним, что в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Погиб человек, есть пострадавшие.

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