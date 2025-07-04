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Новости Давление на Россию
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Необходимо усилить давление на РФ для достижения настоящего мира, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

Майнль-Райзингер призвала усилить давление на РФ

На фоне массированной атаки РФ на Киев в ночь на 4 июля министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер призвала усилить давление на Россию.

Об этом дипломат написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"С тех пор как Украина согласилась на настоящие мирные переговоры и прекращение огня, Россия каждую ночь бомбит Украину, осуществляя все более жестокие атаки. Количество погибших мирных жителей неуклонно растет в течение последних нескольких недель", - заявила Майнль-Райзингер.

Она также напомнила, что прошлой ночью из-за атак РФ было серьезно повреждено польское консульство в Киеве.

"Необходимо усилить давление на Россию с целью достижения настоящего мира и прекращения убийств",- призвала глава МИД Австрии.

Напомним, что в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Погиб человек, есть пострадавшие.

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Австрия (832) обстрел (28318) россия (96492)


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Потужно натиснути треба
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04.07.2025 21:42 Ответить
Австрийцы наконец отозвались..
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04.07.2025 21:44 Ответить
Зяіпали вже кожного дня, закликами словесними тиснути. Хоть би один сказав - придушити.
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04.07.2025 21:48 Ответить
Так ви вже 2 місяца збираєтеся тиснути та виражаєте ВЕЛИКЕ ЗАНЕБОКОЕННЯ кожнодневного руйнування українських міст на тлі блокування штатів засобів ППО..
ТИСНУЛКИ вас немає на рашку з троянськими рашисткими коштами циган-угорців (гітлеровців) та словаків (гітлероців) та рудого з відсутностью свідомості.
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04.07.2025 21:50 Ответить
чергове стурбоване вилізло
дайте зброю!
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04.07.2025 21:52 Ответить
Тиском вже можна обмащуватись.

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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04.07.2025 22:06 Ответить
А шо означає поняття "справжнього миру" для західних політиків? Безкарність пуйла та його генералітету? "Панять і прастіть"? Просто забути про геноцид?
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04.07.2025 22:35 Ответить
Покажіть її нижче пояса. Чи там хоч є чим тиснути.
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04.07.2025 22:42 Ответить
 
 