Необхідно посилити тиск на РФ задля досягнення справжнього миру, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер
На тлі масованої атаки РФ на Київ у ніч на 4 липня міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала посилити тиск на Росію.
Про це дипломатка написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Відколи Україна погодилася на справжні мирні переговори та припинення вогню, Росія щоночі бомбардує Україну, здійснюючи дедалі жорстокіші атаки. Кількість загиблих мирних жителів неухильно зростає впродовж останніх кількох тижнів", - заявила Майнль-Райзінгер.
Вона також нагадала, що минулої ночі через атаки РФ було серйозно пошкоджено польське консульство в Києві.
"Необхідно посилити тиск на Росію з метою досягнення справжнього миру і припинення вбивств",- закликала глава МЗС Австрії.
Нагадаємо, що у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Загинула людина, є постраждалі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Логічно прийняти самим потужні санкції щодо росії і потім сказати : робіть як ми.
А так всі один одного закликають, а потім виставляють дурня фіцо.аби він сказав, що все блокуватиме.
ТИСНУЛКИ вас немає на рашку з троянськими рашисткими коштами циган-угорців (гітлеровців) та словаків (гітлероців) та рудого з відсутностью свідомості.
дайте зброю!
Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193
Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661
За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738