Необхідно посилити тиск на РФ задля досягнення справжнього миру, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

На тлі масованої атаки РФ на Київ у ніч на 4 липня міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала посилити тиск на Росію.

Про це дипломатка написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відколи Україна погодилася на справжні мирні переговори та припинення вогню, Росія щоночі бомбардує Україну, здійснюючи дедалі жорстокіші атаки. Кількість загиблих мирних жителів неухильно зростає впродовж останніх кількох тижнів", - заявила Майнль-Райзінгер.

Вона також нагадала, що минулої ночі через атаки РФ було серйозно пошкоджено польське консульство в Києві.

"Необхідно посилити тиск на Росію з метою досягнення справжнього миру і припинення вбивств",- закликала глава МЗС Австрії.

Нагадаємо, що у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Загинула людина, є постраждалі.

Читайте також: Макрон: Тиск на Путіна мають посилити всі - від Бразилії до Китаю