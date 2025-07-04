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Новини Тиск на Росію
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Необхідно посилити тиск на РФ задля досягнення справжнього миру, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Майнль-Райзінгер закликала посилити тиск на РФ

На тлі масованої атаки РФ на Київ у ніч на 4 липня міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала посилити тиск на Росію.

Про це дипломатка написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відколи Україна погодилася на справжні мирні переговори та припинення вогню, Росія щоночі бомбардує Україну, здійснюючи дедалі жорстокіші атаки. Кількість загиблих мирних жителів неухильно зростає впродовж останніх кількох тижнів", - заявила Майнль-Райзінгер.

Вона також нагадала, що минулої ночі через атаки РФ було серйозно пошкоджено польське консульство в Києві.

"Необхідно посилити тиск на Росію з метою досягнення справжнього миру і припинення вбивств",- закликала глава МЗС Австрії.

Нагадаємо, що у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Загинула людина, є постраждалі.

Читайте також: Макрон: Тиск на Путіна мають посилити всі - від Бразилії до Китаю

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Австрія (986) обстріл (29640) росія (66545)


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04.07.2025 21:42 Відповісти
Австрийцы наконец отозвались..
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04.07.2025 21:44 Відповісти
мені дивно, кого вона закликає це зробити?
Логічно прийняти самим потужні санкції щодо росії і потім сказати : робіть як ми.
А так всі один одного закликають, а потім виставляють дурня фіцо.аби він сказав, що все блокуватиме.
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04.07.2025 22:49 Відповісти
Зяіпали вже кожного дня, закликами словесними тиснути. Хоть би один сказав - придушити.
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04.07.2025 21:48 Відповісти
Так ви вже 2 місяца збираєтеся тиснути та виражаєте ВЕЛИКЕ ЗАНЕБОКОЕННЯ кожнодневного руйнування українських міст на тлі блокування штатів засобів ППО..
ТИСНУЛКИ вас немає на рашку з троянськими рашисткими коштами циган-угорців (гітлеровців) та словаків (гітлероців) та рудого з відсутностью свідомості.
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04.07.2025 21:50 Відповісти
чергове стурбоване вилізло
дайте зброю!
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04.07.2025 21:52 Відповісти
Тиском вже можна обмащуватись.

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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04.07.2025 22:06 Відповісти
А шо означає поняття "справжнього миру" для західних політиків? Безкарність пуйла та його генералітету? "Панять і прастіть"? Просто забути про геноцид?
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04.07.2025 22:35 Відповісти
Покажіть її нижче пояса. Чи там хоч є чим тиснути.
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04.07.2025 22:42 Відповісти
 
 