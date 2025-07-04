На Покровском направлении враг атаковал 42 раза, уничтожены 162 оккупанта, - Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 136 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Сегодня российские войска нанесли четыре ракетных и 55 авиационных ударов, применив 15 ракет и сбросив 74 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1436 дронов-камикадзе и осуществили 4496 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 12 штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые бомбы, а также совершил 205 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки. Четыре боестолкновения не утихают до сих пор.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в сторону Григорьевки.
Четыре вражеских штурма отразили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Выемки.
На Торецком направлении россияне шесть раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районе Дилиевки и в сторону населенных пунктов Романовка, Русин Яр и Яблоновка. Силы обороны остановили все вражеские атаки. Авиация оккупанта ударила бомбами по Константиновке.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Алексеевка. До сих пор пять боев продолжаются. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 162 оккупанта, из них 96 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили боевые четыре автомобиля, три мотоцикла, пять БпЛА, два терминала спутниковой связи, четыре укрытия для личного состава, две антенны связи и генератор; также повреждены три автомобиля и четыре артиллерийских средства врага.
На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удар по населенному пункту Андреевка-Клевцово.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки. Авиаудару подвергся населенный пункт Приморское.
На Приднепровском направлении украинские воины отразили три атаки оккупантов в районе Антоновского моста.
На остальных направлениях - без особых изменений.
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