На Покровском направлении враг атаковал 42 раза, уничтожены 162 оккупанта, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 136 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли четыре ракетных и 55 авиационных ударов, применив 15 ракет и сбросив 74 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1436 дронов-камикадзе и осуществили 4496 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 12 штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые бомбы, а также совершил 205 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки. Четыре боестолкновения не утихают до сих пор.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак.

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Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в сторону Григорьевки.

Четыре вражеских штурма отразили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Торецком направлении россияне шесть раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районе Дилиевки и в сторону населенных пунктов Романовка, Русин Яр и Яблоновка. Силы обороны остановили все вражеские атаки. Авиация оккупанта ударила бомбами по Константиновке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Алексеевка. До сих пор пять боев продолжаются. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 162 оккупанта, из них 96 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили боевые четыре автомобиля, три мотоцикла, пять БпЛА, два терминала спутниковой связи, четыре укрытия для личного состава, две антенны связи и генератор; также повреждены три автомобиля и четыре артиллерийских средства врага.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удар по населенному пункту Андреевка-Клевцово.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки. Авиаудару подвергся населенный пункт Приморское.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили три атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях - без особых изменений.