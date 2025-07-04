Движение вражеских дронов зафиксировано на Киевщине: работает ПВО

Вечером 4 июля российские захватчики атакуют Киевскую область ударными дронами. В области работают Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером 4 июля российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

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