Рух ворожих дронів зафіксовано на Київщині: працює ППО
Ввечері 4 липня російські загарбники атакують Київщину ударними дронами. В області працюють Сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.
Мешканців області закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що ввечері 4 липня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.
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"Уламки" вже летять.
нашим Воїнам
сьогодні в Чернігові !!
Таке враження , що Зе і його команда пакують речі ,
а на Україну ім насрати !!
Петро Олексійович?))) поржала
але те що зелені паскудять Україні там де тільки можуть - факт.
ну як да то може і не буде 550 кацапцявив мусоршмітів, але не факт...
🧱 1. Цілі для захисту
Тип об'єктаРозмірЙмовірна висота польоту дронаПріоритетТЕЦ, підстанції100×100 м50-200 мВисокийСкладами БК, ПММ50×50 м50-150 мВисокийМости, шлюзидо 300 м50-100 мСереднійАеродроми, бази>500 м100-200 мВисокий
🎈 2. Типи аеростатів, що можуть застосовуватись
ВаріантОбʼємВисота утриманняПідйомне навантаженняПриміткиМалий5-10 м³30-80 м1-3 кгПереносний, автономнийСередній15-30 м³80-150 м5-10 кгМоже тримати пастку з нитокВеликий50+ м³150-300 м10-30 кгДля спостереження і навісної пастки
🧵 3. Типи синтетичних пасток
Тип системиМатеріалДіаметр ниткиМаса / мЕфектВертикальні ниткиКапрон 1 мм~1 мм~0.7 гЗаплутування пропелераСітка із стрічок/мотузокПоліестер3-5 мм3-5 гПерешкода та обрив гвинтаНитки з гачками/заплутуваннямКевлар1.5 мм~1.2 гМожуть зривати гвинти, блокувати привід
📌 Примітка: капронові/поліестерові нитки не видно вночі, легкі, дешево виготовляються, витримують понад 50-80 кг на розрив.
🔧 4. Основні конфігурації захисту 🔹 ВАРІАНТ А: Вертикальна завіса з ниток (на аеростаті)
1 аеростат середнього типу (20 м³)
20-50 вертикальних ниток (довжина 80-120 м)
Покриття: 30-50 м фронту
Ціль: зупинка дронів, що летять на висоті 50-150 м
✅ Плюси:
Просто, дешево, ефективно
Можна встановити за 1 день
⚠ Мінуси:
Слабкий контроль над напрямком вітру
Нитки треба періодично замінювати
🔹 ВАРІАНТ B: Парашутна сітка
Сітка 10×10 м з тонких нейлонових ниток, що розгортається в повітрі
Закріплюється на 4-5 аеростатах
Висота: 100-150 м
✅ Плюси:
Створює площинну перешкоду
Підходить для стратегічного обʼєкта
⚠ Мінуси:
Важче закріпити
Дорожча логістика
🔹 ВАРІАНТ C: Повітряна пастка з гачками/кільцями
Комбінація синтетичних ниток з дрібними кільцями, гачками або навіть мідним дротом
Гвинт дрона зачіпає - миттєво блокується
✅ Плюси:
100% знищення при контакті
Мінімальні витрати
⚠ Мінуси:
Трохи більша маса, потребує більшого аеростату
💰 5. Орієнтовні витрати (на одну установку)
ЕлементКількістьВартість / од.РазомАеростат 20 м³1$300-800$500Гелій (на 20 м³)~3 балони$150-200$500Синтетичні нитки (1 км)~1 кг$5-15$10Кріплення, каркас--$50
👉 Загалом: ≈ $1000-1200 за постійно діючу установку, яка:
Працює до 7-10 днів без обслуговування
Може зупинити 1-3 дрони за один нічний наліт
Повторне оснащення - ≈ $50-100
🛡 Як інтегрувати з іншими системами:
КомбінаціяЕфектАеростат + РЕБВиведений з ладу дрон одразу потрапляє у сіткуАеростат + прожекториПідсвітка дронів і тросів уночі для ППО і своїхАеростат + система виявленняАвтоматичне виявлення та реакція на загрозу
🔚 Висновок
Аеростати з інтегрованими синтетичними пастками - це практичне, дешеве і перспективне рішення для захисту важливих об'єктів.
Можуть використовуватись масово, особливо у прифронтових і критичних зонах.
Підходять для України, особливо в умовах обмеженого ресурсу ППО.
За потреби - легко маскуються, евакуюються або переносяться.
📌 Хочеш - можу зробити візуальну схему або прорахунок на конкретний обʼєкт: ТЕЦ, елеватор, залізничний вузол тощо.
Вы сказали:
а якщо більш заглибленно поміркувати в плані використання металу для створення перешкод для радарів ворога,чи воно буде заважати нашій ППО?
ChatGPT сказал:
Це надзвичайно глибоке і важливе питання - і ось відповідь із максимально технічною точністю і стратегічним мисленням:
🔎 ПИТАННЯ:
Чи можна використовувати металеві елементи (стрічки, сітки, нитки) в повітряних загородженнях для створення перешкод для радарів ворога, і чи не завадить це роботі нашої ППО?
🧠 ЩО ТАКЕ "МЕТАЛІЗОВАНІ ПЕРЕШКОДИ":
Це можуть бути:
Фольговані стрічки, як пасивні засоби РЕБ (аналог "пасток" типу дипольних відбивачів)
Дроти або сітки з алюмінію/міді/сталі
Нитки з металевим серцевинням, вбудовані в аеростатні загороди
Ціль: створити хаотичне радарне відбиття, збити точність координат, або відволікти на себе дрони, які орієнтуються за радарними мітками.
📡 ЯК ЦЕ ВПЛИВАЄ НА РАДАРИ 📍 Ворог:
Якщо використовує радарне наведення (наприклад, в Shahed чи "Герань" з апгрейдом) - металеві пастки можуть створювати фантомні цілі або відбивати сигнали.
У випадку з РЛС-наведенням дронів (менш ймовірно для шахедів, але можливо для китайських баражуючих БПЛА) - це може вивести з ладу алгоритми наведення.
✅ Отже, металеві сітки та фольговані стрічки - потенційно ефективні для дезорієнтації дронів або відволікання їх.
📍 Наша ППО:
Оце найцікавіше. Розглянемо дві категорії:
1. Активна ППО з радарами (NASAMS, IRIS-T, С-300, ППО ближньої дії)
Вони покладаються на радарне виявлення, радіолокаційне трасування цілі.
Металеві об'єкти, які постійно в повітрі (аеростат, фольга) - створюють "загрозу хибних цілей".
Результат: перенавантаження РЛС,