Рух ворожих дронів зафіксовано на Київщині: працює ППО

Ввечері 4 липня російські загарбники атакують Київщину ударними дронами. В області працюють Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що ввечері 4 липня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

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