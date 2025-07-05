Трамп подписал "великий и прекрасный" закон о налогах
В пятницу, 4 июля, президент США Дональд Трамп подписал закон о сокращении налогов и государственных расходов, который он назвал "великим и прекрасным законом".
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Вышеупомянутый закон американский лидер подписал во время церемонии в Белом доме по случаю Дня Независимости США.
Законопроект объемом 3,4 трлн долларов предусматривает продление налоговых льгот, временные новые налоговые послабления для работников, получающих "чаевые", а также финансирование мер борьбы с нелегальной миграцией.
Отмечается, что закон усиливает влияние Трампа на Республиканскую партию, лидеры которой на Капитолийском холме обеспечили прохождение законопроекта через Палату представителей и Сенат на этой неделе.
Bloomberg пишет, что Трамп лично проводил телефонные переговоры и приглашал некоторых законодателей в Белый дом, оказывая давление на ключевых сомнительных членов Конгресса для того, чтобы успеть подписать закон до установленной им даты - 4 июля.
Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила "великий прекрасный закон" президента Дональда Трампа, определяющий будущую налоговую и миграционную политику, а также бюджетные вопросы.
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Маск ще на чемоданах?
Вирвалася жінка "бальзаківського віку", на курорт, сама. Ходить на пляжі, і почало її тягти на роздивляння чоловіків у плавках. І більше всього - на мускулистих, та з великим наповненням пахової області плавок... Якось рішилася, і "підбила клинці" до такого власника "великооб"ємних" плавок. Туди, сюди... Дійшло діло до постелі. Вона і так, і сяк - а у нього не "фуричить"!... Вона каже: "Що це в тебе таке? Таке прекрасне "дишло" в 25 см - а "лежить"!" Чоловік і каже: "Дишло" прекрасне, не заперечую... Якби ще й стояло - йому-б ціни не було!"...
Дегенерат при владі завжди оточує себе дегенератими.
Дегенерати обирають собі вожаком дегенерата.
Вибори у нас в 2019 році це яскравий тому приклад.
Вибори у сша в 2025 році тому підтвержження.
Економісти, політичні опоненти і навіть соратники Трампа попереджають, що його "великий і прекрасний закон" ще більше роздує гігантський державний борг і дефіцит бюджету США, скоротить доходи населення і бізнесу, курс долара впаде і підірве вплив Америки у світі.
Головна тема суперечки - величезний дефіцит американського бюджету і те, як його може змінити закон Трампа.
Білий дім заявив, що закон "зменшує дефіцит на понад 2 трильйони доларів", але його опоненти наполягають, що він насправді додасть трильйони до бюджетної діри.
А крім нього на економіку впливають дві інші масштабні ініціативи другого терміну Трампа - торгівельна війна з усім світом та масштабна депортація мігрантів із Америки.
Державний борг США наразі становить близько 36 трлн доларів, з яких близько 29 трлн доларів - це гроші, які уряд заборгував інвесторам по всьому світу.
Зокрема, для 10% низькооплачуваних працівників доходи після податків впадуть на 6,5%, для найбільш оплачуваних - на 1,5%.
А це призведе до ще більшого розшарування і напруження в американському суспільстві, відзначають оглядачі.
Цей додатковий податок розганяє інфляцію, підриває експорт і "американську винятковість", оскільки позбавляє фінансові ринки віри в здатність Америки заробляти більше за інших в умовах дикого капіталізму, а не тепличного протекціонізму.
Більший дефіцит та більший борг теоретично можуть призвести до вищої облікової ставки. А це, своєю чергою, призведе до вищих процентних ставок для споживачів, що зробить такі речі, як житло та автомобілі менш доступними, а також обмежить інвестиції в бізнес, а отже, і продуктивність праці та робочі місця.
У п'ятницю, 4 липня, Трамп підписав закон.
Подивимось, що зробить Маск завтра 5 липня.
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8:19 p.m.
Friday, July 4, 2025
і доллар опустится до 50 центів то я вжє не $100 долларів винен,
а як би $50?
а чому би тому доллару опускатися при низькій інфляції?
спочятку падіння доллара, а вже потім інфляція,
чи спочятку інфляція і як наслідок падіння доллара.
яка ваша думка?
Це, як жити за рахунок заможного дядечки, а як він захворів, щиро бажати йому смерті...
1. Америка не облагает налогами корпорации. Оттого у них куча кеша.
2. Корпорации идут в Европу и покупают её стартапы, так как в Европе налоги.
3. В Европе нет передовых технологий.
Работает уже которое десятилетие. Европейским чиновникам надо думать как это избежать.
Щоб ЄС це вирішив їм треба перше вигнати всіх мігрантів і перестати їм платити допомогу, не субсидіювати фермерів, зменшити соціалку, на це ніхто з політиків не піде, просто на вила візьмуть.
Друге в ЄС є деяка політична конкуренція, в штатах її немає там просто гра в доброго і поганого поліцейського, фактично всі корпорації спонсорують на виборах обидві партії, і яка виграє для них особливо не важлива. Тому там більше уваги до них чим до соціалки.
а тут раз гупнуло і все, а щє був Christmas in July.
чи то діти повиростали, чи то ентузіазму поменшало,
а жалко на самому ділі...
"Великий і прекрасний" нарцис, фанфарон, хлєстаков ХХІ століття, "господар свого слова" і т.д. т.п. ...
Кожний день творить чудеса не тільки для США і планеті, а і для всього всесвіту.
А ще строгий і принциповий ворог жертви агресії України, адвокат агресора і активний Путінфер штеєр/ Putinversteher «той, хто розуміє Путіна». Трамп розуміє Путіну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F співпереживає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимиру і намагається переконати світ, що всі теж мають розуміти позицію Путіна. Поділяє право Путіна на реалізацію «законних інтересів Росії» в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8 пострадянських державах, не вірить типову рису путінферштеєрів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC антиамериканізм. (У РФ є компанія «Putinversteher» яка продає сувеніри із зображеннями Путіна. (короткий переказ з W про Putinversteher)