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Новости Законопроект Трампа о налогах
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Трамп подписал "великий и прекрасный" закон о налогах

подписание закона о налогах Трампом

В пятницу, 4 июля, президент США Дональд Трамп подписал закон о сокращении налогов и государственных расходов, который он назвал "великим и прекрасным законом".

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Вышеупомянутый закон американский лидер подписал во время церемонии в Белом доме по случаю Дня Независимости США.

Законопроект объемом 3,4 трлн долларов предусматривает продление налоговых льгот, временные новые налоговые послабления для работников, получающих "чаевые", а также финансирование мер борьбы с нелегальной миграцией.

Отмечается, что закон усиливает влияние Трампа на Республиканскую партию, лидеры которой на Капитолийском холме обеспечили прохождение законопроекта через Палату представителей и Сенат на этой неделе.

Читайте также: Конгресс США поддержал "Великий прекрасный закон" Трампа

Bloomberg пишет, что Трамп лично проводил телефонные переговоры и приглашал некоторых законодателей в Белый дом, оказывая давление на ключевых сомнительных членов Конгресса для того, чтобы успеть подписать закон до установленной им даты - 4 июля.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила "великий прекрасный закон" президента Дональда Трампа, определяющий будущую налоговую и миграционную политику, а также бюджетные вопросы.

Читайте также: Сенат США принял "великий, замечательный" законопроект Трампа о налогах: голос Вэнса стал решающим

Автор: 

закон (3180) налоги (3246) Трамп Дональд (5883)


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Топ комментарии
+16
Воно то так, але яке моральне право мають українці 73% висміювати дії президента США, коли самі вибрали керувати країною та ще й під час війни: портнова, єрмака, татарова, Зе, арахамію, стефанчука...? Куди їм братия до Маска, чи іншого оточення Трампа - Чунга, Валса, Скабіно, Харба, Міллера...? Серед оточення Зе найяскривіша фігура Бур'яна. Навіть в Трампа такої немає! А чого тільки варті Колян Котлєта чи Абдристович?
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05.07.2025 07:43 Ответить
+11
Скільки дегенератів коло нього...
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05.07.2025 02:18 Ответить
+7
Чудовий чарівник в в краіні мрій Мерлін затвердив великий і прекрасний Закон.
Маск ще на чемоданах?
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05.07.2025 02:06 Ответить
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Чудовий чарівник в в краіні мрій Мерлін затвердив великий і прекрасний Закон.
Маск ще на чемоданах?
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05.07.2025 02:06 Ответить
Надаль не всі зрозуміли аферу NWO - трамп посварився з маском узурпувавши владу а тепер маск створює однопартійну систему за яку тупі амери проголосують бо маск деж проти трампа. Задорнов був правий.. вони тупі.
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05.07.2025 02:48 Ответить
Воно то так, але яке моральне право мають українці 73% висміювати дії президента США, коли самі вибрали керувати країною та ще й під час війни: портнова, єрмака, татарова, Зе, арахамію, стефанчука...? Куди їм братия до Маска, чи іншого оточення Трампа - Чунга, Валса, Скабіно, Харба, Міллера...? Серед оточення Зе найяскривіша фігура Бур'яна. Навіть в Трампа такої немає! А чого тільки варті Колян Котлєта чи Абдристович?
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05.07.2025 07:43 Ответить
Шо його казать, якщо воно конешно)))
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05.07.2025 10:01 Ответить
Великий, прекрасний, 25 см!
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05.07.2025 02:08 Ответить
Є старий, потертий анекдот на цю тему:
Вирвалася жінка "бальзаківського віку", на курорт, сама. Ходить на пляжі, і почало її тягти на роздивляння чоловіків у плавках. І більше всього - на мускулистих, та з великим наповненням пахової області плавок... Якось рішилася, і "підбила клинці" до такого власника "великооб"ємних" плавок. Туди, сюди... Дійшло діло до постелі. Вона і так, і сяк - а у нього не "фуричить"!... Вона каже: "Що це в тебе таке? Таке прекрасне "дишло" в 25 см - а "лежить"!" Чоловік і каже: "Дишло" прекрасне, не заперечую... Якби ще й стояло - йому-б ціни не було!"...
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05.07.2025 04:29 Ответить
Який Трамп, такий і закон
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05.07.2025 02:13 Ответить
Скільки дегенератів коло нього...
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05.07.2025 02:18 Ответить
А вони думають, що аристократи.
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05.07.2025 04:42 Ответить
Дегенерати завжди тягнутся до дегенератів.
Дегенерат при владі завжди оточує себе дегенератими.
Дегенерати обирають собі вожаком дегенерата.
Вибори у нас в 2019 році це яскравий тому приклад.
Вибори у сша в 2025 році тому підтвержження.
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05.07.2025 06:19 Ответить
BBC

Економісти, політичні опоненти і навіть соратники Трампа попереджають, що його "великий і прекрасний закон" ще більше роздує гігантський державний борг і дефіцит бюджету США, скоротить доходи населення і бізнесу, курс долара впаде і підірве вплив Америки у світі.

Головна тема суперечки - величезний дефіцит американського бюджету і те, як його може змінити закон Трампа.

Білий дім заявив, що закон "зменшує дефіцит на понад 2 трильйони доларів", але його опоненти наполягають, що він насправді додасть трильйони до бюджетної діри.
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05.07.2025 02:29 Ответить
За розрахунками бюджетного офісу Конгресу, "великий і прекрасний закон" за 10 років збільшить дірку в бюджеті США на 3,4 трильйона доларів, а державний борг зросте до 124% ВВП із нинішніх з 97%. І це при тому, що офіс оцінює наслідки тільки цього закону.

А крім нього на економіку впливають дві інші масштабні ініціативи другого терміну Трампа - торгівельна війна з усім світом та масштабна депортація мігрантів із Америки.

Державний борг США наразі становить близько 36 трлн доларів, з яких близько 29 трлн доларів - це гроші, які уряд заборгував інвесторам по всьому світу.
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05.07.2025 02:31 Ответить
Пільги стосуються тільки великого бізнесу і 20% найбагатших американців. Для решти 80% податки виростуть, підрахувала Бюджетна лабораторія при Єльському університеті.

Зокрема, для 10% низькооплачуваних працівників доходи після податків впадуть на 6,5%, для найбільш оплачуваних - на 1,5%.

А це призведе до ще більшого розшарування і напруження в американському суспільстві, відзначають оглядачі.
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05.07.2025 02:32 Ответить
Hаразі торгівельна війна приносить невеликі додаткові доходи в бюджет, оскільки Трамп обклав податком в 10% весь імпорт в США.
Цей додатковий податок розганяє інфляцію, підриває експорт і "американську винятковість", оскільки позбавляє фінансові ринки віри в здатність Америки заробляти більше за інших в умовах дикого капіталізму, а не тепличного протекціонізму.
Більший дефіцит та більший борг теоретично можуть призвести до вищої облікової ставки. А це, своєю чергою, призведе до вищих процентних ставок для споживачів, що зробить такі речі, як житло та автомобілі менш доступними, а також обмежить інвестиції в бізнес, а отже, і продуктивність праці та робочі місця.
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05.07.2025 02:34 Ответить
«Якщо цей божевільний законопроєкт про витрати буде прийнято, Америка Партія буде створена на наступний день», - сказав Маск у пості в X в понеділок.
У п'ятницю, 4 липня, Трамп підписав закон.
Подивимось, що зробить Маск завтра 5 липня.

Current time in Washington, District of Columbia, United States
8:19 p.m.
Friday, July 4, 2025
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05.07.2025 03:19 Ответить
Чемодани пакує. Мерлін йому чітко сказав: або не пісци, або накуй.
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05.07.2025 04:49 Ответить
Якщо Маск перекинеться на бік Китаю, то в Америці будуть проблеми.
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05.07.2025 09:23 Ответить
Низький курс долара, по ідеі", це добре для економіки США в перспективі.
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05.07.2025 04:46 Ответить
як не економіст питаю, чим добре?
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05.07.2025 05:28 Ответить
Для державного боргу. Правда при низькій інфляціі.
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05.07.2025 07:37 Ответить
розумію, тобто коли в мене борг $100
і доллар опустится до 50 центів то я вжє не $100 долларів винен,
а як би $50?
а чому би тому доллару опускатися при низькій інфляції?
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05.07.2025 07:44 Ответить
соррі, і правда хочю зрозуміти, що за чим...
спочятку падіння доллара, а вже потім інфляція,
чи спочятку інфляція і як наслідок падіння доллара.
яка ваша думка?
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05.07.2025 07:56 Ответить
от і у вас відповіді нема...
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05.07.2025 08:19 Ответить
RIP USA. Горіть в пеклі.
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05.07.2025 02:46 Ответить
А що вам USA так на п'яти наступав? Чиє кіно дивитесь? Чиїми комп'ютерами та смартфонами-айфонами користуєтеся? Біг-Маки істе? Кока-колу п'єте? Чи скучили за столовськими каклетами з сухарів та сітро?! Чи за куркулятором "Електроніка-31"? Чи за п'ятою перезйомкою "Іронії судьби" та розмальованою "Волґой-Волґой"?

Це, як жити за рахунок заможного дядечки, а як він захворів, щиро бажати йому смерті...
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05.07.2025 09:36 Ответить
Схема.
1. Америка не облагает налогами корпорации. Оттого у них куча кеша.
2. Корпорации идут в Европу и покупают её стартапы, так как в Европе налоги.
3. В Европе нет передовых технологий.

Работает уже которое десятилетие. Европейским чиновникам надо думать как это избежать.
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05.07.2025 03:53 Ответить
В ЄС багато соціалки на ті податки, в штатах менше а ту що є закривали друком доллара. ЄС не хоче все покривати друкарським станком тому і така ситуація.

Щоб ЄС це вирішив їм треба перше вигнати всіх мігрантів і перестати їм платити допомогу, не субсидіювати фермерів, зменшити соціалку, на це ніхто з політиків не піде, просто на вила візьмуть.
Друге в ЄС є деяка політична конкуренція, в штатах її немає там просто гра в доброго і поганого поліцейського, фактично всі корпорації спонсорують на виборах обидві партії, і яка виграє для них особливо не важлива. Тому там більше уваги до них чим до соціалки.
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05.07.2025 09:09 Ответить
І головне в ЄС сильні незалежні профсоюзи, і вони реально можуть вивести людей на вулиці, в штатах цього немає, там профсоюзи часто криміналізовані і вони ніколи не підуть на організацію протестів, та і самі протести можуть бути розігнані а організатори заарештовані за замах на державність.
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05.07.2025 09:14 Ответить
Ото відпустка, мені та дружині, ЛА то супер, пляжі ґалереі музеі.Латінос чемні люди, а от мусора то непонятно шо.Будемо якос' локально.
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05.07.2025 04:03 Ответить
Мекси реально по менталітету до нас схожі, але там багато криміналітету серед бідних, тому і поліція така жорстка, також через це копи часто корумповані і краще до них не бикувати. На пляжах обережно з гаманцями і вечером обережно в East LA, а все решта реально гарно.
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05.07.2025 09:33 Ответить
вже стільки великого і прекрасного навкруги, шо може варто і призупинитися?
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05.07.2025 05:21 Ответить
якось раніше і жвавіше і гучніше був салют на 4th of July
а тут раз гупнуло і все, а щє був Christmas in July.
чи то діти повиростали, чи то ентузіазму поменшало,
а жалко на самому ділі...
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05.07.2025 06:08 Ответить
Безвідповідальний самозакоханий м*дак
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05.07.2025 07:38 Ответить
рудий стає більше схожим на Ина
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05.07.2025 07:39 Ответить
зграя винищювачів.
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05.07.2025 07:50 Ответить
Снижение налогов и бюджетных расходов - это для агентуры сивковича в Украине красная тряпка,поэтому столько дерьма здесь выливается на этот закон.
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05.07.2025 07:47 Ответить
Поховання Трампа повинно бути дійсно великим і прекрасним! Боже,допоможі!
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05.07.2025 07:59 Ответить
Трамп підписав "великий і прекрасний" закон про податки...

"Великий і прекрасний" нарцис, фанфарон, хлєстаков ХХІ століття, "господар свого слова" і т.д. т.п. ...
Кожний день творить чудеса не тільки для США і планеті, а і для всього всесвіту.

А ще строгий і принциповий ворог жертви агресії України, адвокат агресора і активний Путінфер штеєр/ Putinversteher «той, хто розуміє Путіна». Трамп розуміє Путіну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F співпереживає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимиру і намагається переконати світ, що всі теж мають розуміти позицію Путіна. Поділяє право Путіна на реалізацію «законних інтересів Росії» в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8 пострадянських державах, не вірить типову рису путінферштеєрів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC антиамериканізм. (У РФ є компанія «Putinversteher» яка продає сувеніри із зображеннями Путіна. (короткий переказ з W про Putinversteher)
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05.07.2025 08:39 Ответить
 
 