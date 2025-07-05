Трамп подписал "великий и прекрасный" закон о налогах

В пятницу, 4 июля, президент США Дональд Трамп подписал закон о сокращении налогов и государственных расходов, который он назвал "великим и прекрасным законом".

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Вышеупомянутый закон американский лидер подписал во время церемонии в Белом доме по случаю Дня Независимости США.

Законопроект объемом 3,4 трлн долларов предусматривает продление налоговых льгот, временные новые налоговые послабления для работников, получающих "чаевые", а также финансирование мер борьбы с нелегальной миграцией.

Отмечается, что закон усиливает влияние Трампа на Республиканскую партию, лидеры которой на Капитолийском холме обеспечили прохождение законопроекта через Палату представителей и Сенат на этой неделе.

Читайте также: Конгресс США поддержал "Великий прекрасный закон" Трампа

Bloomberg пишет, что Трамп лично проводил телефонные переговоры и приглашал некоторых законодателей в Белый дом, оказывая давление на ключевых сомнительных членов Конгресса для того, чтобы успеть подписать закон до установленной им даты - 4 июля.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила "великий прекрасный закон" президента Дональда Трампа, определяющий будущую налоговую и миграционную политику, а также бюджетные вопросы.

Читайте также: Сенат США принял "великий, замечательный" законопроект Трампа о налогах: голос Вэнса стал решающим