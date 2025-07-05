Трамп підписав "великий і прекрасний" закон про податки

У п'ятницю, 4 липня, президент США Дональд Трамп підписав закон про скорочення податків і державних витрат, який він назвав "великим і прекрасним законом".

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Вищезгаданий закон американський лідер підписав під час церемонії в Білому домі з нагоди Дня Незалежності США.

Законопроєкт обсягом 3,4 трлн доларів, передбачає продовження податкових пільг, тимчасові нові податкові послаблення для працівників, які отримують "чайові", а також фінансування заходів боротьби з нелегальною міграцією.

Зазначається, що закон посилює вплив Трампа на Республіканську партію, лідери якої на Капітолійському пагорбі забезпечили проходження законопроєкту через Палату представників і Сенат цього тижня.

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Bloomberg пише, що Трамп особисто проводив телефонні переговори та запрошував деяких законодавців до Білого дому, чинячи тиск на ключових сумнівних членів Конгресу для того, щоб встигнути підписати закон до встановленої ним дати - 4 липня.

Республіканські лідери в Конгресі подолали мінімальні переваги в голосах, єдиний спротив з боку демократів та заперечення з боку фіскальних консерваторів і поміркованих, щоб ухвалити законопроект до встановленого президентом строку, який збігся зі святкуванням Дня незалежності США.

Раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США схвалила "Великий прекрасний закон" президента Дональда Трампа, що визначає майбутню податкову й міграційну політику, а також бюджетні питання.

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