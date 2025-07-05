Трамп підписав "великий і прекрасний" закон про податки
У п'ятницю, 4 липня, президент США Дональд Трамп підписав закон про скорочення податків і державних витрат, який він назвав "великим і прекрасним законом".
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Вищезгаданий закон американський лідер підписав під час церемонії в Білому домі з нагоди Дня Незалежності США.
Законопроєкт обсягом 3,4 трлн доларів, передбачає продовження податкових пільг, тимчасові нові податкові послаблення для працівників, які отримують "чайові", а також фінансування заходів боротьби з нелегальною міграцією.
Зазначається, що закон посилює вплив Трампа на Республіканську партію, лідери якої на Капітолійському пагорбі забезпечили проходження законопроєкту через Палату представників і Сенат цього тижня.
Bloomberg пише, що Трамп особисто проводив телефонні переговори та запрошував деяких законодавців до Білого дому, чинячи тиск на ключових сумнівних членів Конгресу для того, щоб встигнути підписати закон до встановленої ним дати - 4 липня.
Республіканські лідери в Конгресі подолали мінімальні переваги в голосах, єдиний спротив з боку демократів та заперечення з боку фіскальних консерваторів і поміркованих, щоб ухвалити законопроект до встановленого президентом строку, який збігся зі святкуванням Дня незалежності США.
Раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США схвалила "Великий прекрасний закон" президента Дональда Трампа, що визначає майбутню податкову й міграційну політику, а також бюджетні питання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Маск ще на чемоданах?
Економісти, політичні опоненти і навіть соратники Трампа попереджають, що його "великий і прекрасний закон" ще більше роздує гігантський державний борг і дефіцит бюджету США, скоротить доходи населення і бізнесу, курс долара впаде і підірве вплив Америки у світі.
Головна тема суперечки - величезний дефіцит американського бюджету і те, як його може змінити закон Трампа.
Білий дім заявив, що закон "зменшує дефіцит на понад 2 трильйони доларів", але його опоненти наполягають, що він насправді додасть трильйони до бюджетної діри.
А крім нього на економіку впливають дві інші масштабні ініціативи другого терміну Трампа - торгівельна війна з усім світом та масштабна депортація мігрантів із Америки.
Державний борг США наразі становить близько 36 трлн доларів, з яких близько 29 трлн доларів - це гроші, які уряд заборгував інвесторам по всьому світу.
Зокрема, для 10% низькооплачуваних працівників доходи після податків впадуть на 6,5%, для найбільш оплачуваних - на 1,5%.
А це призведе до ще більшого розшарування і напруження в американському суспільстві, відзначають оглядачі.
Цей додатковий податок розганяє інфляцію, підриває експорт і "американську винятковість", оскільки позбавляє фінансові ринки віри в здатність Америки заробляти більше за інших в умовах дикого капіталізму, а не тепличного протекціонізму.
Більший дефіцит та більший борг теоретично можуть призвести до вищої облікової ставки. А це, своєю чергою, призведе до вищих процентних ставок для споживачів, що зробить такі речі, як житло та автомобілі менш доступними, а також обмежить інвестиції в бізнес, а отже, і продуктивність праці та робочі місця.