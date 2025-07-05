Более 700 человек остаются в пятикилометровой зоне на приграничье Черниговщины, враг увеличил количество обстрелов, - ОВА

Более 700 человек сейчас остаются в Черниговской области в пятикилометровой зоне, которую россияне больше всего обстреливают. По сравнению с прошлым годом враг увеличил количество обстрелов.

Об этом рассказал журналистам глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"С приграничья выехало пять с половиной тысяч человек гражданского населения. В пятикилометровой зоне - самой опасной - на сегодня остается чуть более 700 человек, с которыми постоянно работают органы местного самоуправления, ОВА. Мы фактически уговариваем людей выехать из мест постоянного проживания туда, где более безопасно",- рассказал чиновник.

По его словам, в первую очередь работают с семьями с детьми. Как рассказал руководитель ОВА, есть населенные пункты, где остается до 20 детей.

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Также Чаус отметил, что по сравнению с прошлым годом оккупанты увеличили количество обстрелов приграничья области из всех видов вооружения. Чаще всего враг применяет FPV-дроны.

Кроме этого, чиновник рассказал, что начиная с момента деоккупации Черниговщины, Силы обороны, местные громады, областная военная администрация наращивают фортификационные укрепления в целом в области и вокруг городов.

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