Более 700 человек остаются в пятикилометровой зоне на приграничье Черниговщины, враг увеличил количество обстрелов, - ОВА
Более 700 человек сейчас остаются в Черниговской области в пятикилометровой зоне, которую россияне больше всего обстреливают. По сравнению с прошлым годом враг увеличил количество обстрелов.
Об этом рассказал журналистам глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"С приграничья выехало пять с половиной тысяч человек гражданского населения. В пятикилометровой зоне - самой опасной - на сегодня остается чуть более 700 человек, с которыми постоянно работают органы местного самоуправления, ОВА. Мы фактически уговариваем людей выехать из мест постоянного проживания туда, где более безопасно",- рассказал чиновник.
По его словам, в первую очередь работают с семьями с детьми. Как рассказал руководитель ОВА, есть населенные пункты, где остается до 20 детей.
Также Чаус отметил, что по сравнению с прошлым годом оккупанты увеличили количество обстрелов приграничья области из всех видов вооружения. Чаще всего враг применяет FPV-дроны.
Кроме этого, чиновник рассказал, что начиная с момента деоккупации Черниговщины, Силы обороны, местные громады, областная военная администрация наращивают фортификационные укрепления в целом в области и вокруг городов.
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