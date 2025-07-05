РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10626 посетителей онлайн
Новости Ситуация на приграничье Черниговщины
555 1

Более 700 человек остаются в пятикилометровой зоне на приграничье Черниговщины, враг увеличил количество обстрелов, - ОВА

Черниговщина

Более 700 человек сейчас остаются в Черниговской области в пятикилометровой зоне, которую россияне больше всего обстреливают. По сравнению с прошлым годом враг увеличил количество обстрелов.

Об этом рассказал журналистам глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"С приграничья выехало пять с половиной тысяч человек гражданского населения. В пятикилометровой зоне - самой опасной - на сегодня остается чуть более 700 человек, с которыми постоянно работают органы местного самоуправления, ОВА. Мы фактически уговариваем людей выехать из мест постоянного проживания туда, где более безопасно",- рассказал чиновник.

По его словам, в первую очередь работают с семьями с детьми. Как рассказал руководитель ОВА, есть населенные пункты, где остается до 20 детей.

Читайте также: На границе с Черниговской областью не фиксируется скопления вражеских сил, - ГПСУ

Также Чаус отметил, что по сравнению с прошлым годом оккупанты увеличили количество обстрелов приграничья области из всех видов вооружения. Чаще всего враг применяет FPV-дроны.

Кроме этого, чиновник рассказал, что начиная с момента деоккупации Черниговщины, Силы обороны, местные громады, областная военная администрация наращивают фортификационные укрепления в целом в области и вокруг городов.

Читайте также: Существенного скопления вражеских войск для наступления на Черниговщине не фиксируется, - Госпогранслужба

Автор: 

обстрел (28352) эвакуация (2121) Черниговская область (1192)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в якій кілометровій зоні знаходяться ****** котрі розмінували Кримський перешийок? Відвели танкову бригаду з Житомира? Вивели НГУ з Гостомеля? Чому ці зелені ужбани до сих пір крадуть бюджет? Хоча мають дригати ногами на шибеницях.
показать весь комментарий
05.07.2025 02:54 Ответить
 
 