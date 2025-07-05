Понад 700 людей залишаються у п’ятикілометровій зоні на прикордонні Чернігівщини, ворог збільшив кількість обстрілів,- ОВА

Понад 700 людей наразі залишаються у Чернігівській області у п'ятикілометровій зоні, яку росіяни найбільше обстрілюють. Порівняно з минулим роком ворог збільшив кількість обстрілів.

Про це розповів журналістам очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Із прикордоння виїхало п'ять із половиною тисяч осіб цивільного населення. У п'ятикілометровій зоні - найнебезпечнішій - на сьогодні лишається трохи більше 700 людей, з якими постійно працюють органи місцевого самоврядування, ОВА. Ми, фактично, вмовляємо людей виїхати з місць постійного проживання туди, де більш безпечно",- розповів посадовець.

За його словами, в першу чергу працюють із родинами з дітьми. Як розповів керівник ОВА, є населені пункти, де залишається до 20 дітей.

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Також Чаус зазначив, що порівняно з минулим роком окупанти збільшили кількість обстрілів прикордоння області з усіх видів озброєння. Найчастіше ворог застосовує FPV-дрони.

Окрім цього, посадовець розповів, що починаючи з моменту деокупації Чернігівщини, Сили оборони, місцеві громади, обласна військова адміністрація нарощують фортифікаційні укріплення в цілому в області та навколо міст.

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