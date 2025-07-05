Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 025 260 человек (+1050 за сутки), 10 990 танков, 29 921 артсистема, 22 953 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 025 260 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1025260 (+1050) человек
танков - 10990 (+2) ед
боевых бронированных машин - 22953 (+7) ед
артиллерийских систем - 29921 (+56) ед
РСЗО - 1428 (+0) ед
средства ПВО - 1191 (+0) ед
самолетов - 420 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня - 43609 (+306)
крылатые ракеты - 3439 (+3)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 54148 (+149)
специальная техника - 3925 (+0)
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214!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Броня присутня, арта та логістика файно. Відбито чергову масовану повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 025 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!