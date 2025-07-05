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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 025 260 человек (+1050 за сутки), 10 990 танков, 29 921 артсистема, 22 953 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 025 260 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1025260 (+1050) человек

танков - 10990 (+2) ед

боевых бронированных машин - 22953 (+7) ед

артиллерийских систем - 29921 (+56) ед

РСЗО - 1428 (+0) ед

средства ПВО - 1191 (+0) ед

самолетов - 420 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 43609 (+306)

крылатые ракеты - 3439 (+3)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 54148 (+149)

специальная техника - 3925 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили российский триколор, который оккупанты установили на границе с Черниговщиной. ВИДЕО

Инфографика

Автор: 

армия РФ (19953) Генштаб ВС (6608) ликвидация (3785) уничтожение (7432)


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Минув 4154 день москальсько-української війни.
214!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Броня присутня, арта та логістика файно. Відбито чергову масовану повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 025 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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05.07.2025 07:51 Ответить
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05.07.2025 07:53 Ответить
На тисячу москворотих кондомів менше - більше гармонії в світі. Дяка ЗСУ!
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05.07.2025 08:17 Ответить
Танки і ББМ підповзають до чергової тисячі, а арта до ювілею, це очевидні данні. З не очевидного для більшості, до цієї трійці можна доєднати цьогорічні БпЛА, з початку року 22 478 од. (більше 500 за останні дві доби), те що безпілотники тільки за цей рік випередять ББМ за всю війну, не викликає сумніву, цікаво хто ж таки буде першим.
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05.07.2025 09:34 Ответить
 
 