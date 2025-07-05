Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 025 260 человек (+1050 за сутки), 10 990 танков, 29 921 артсистема, 22 953 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 025 260 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1025260 (+1050) человек

танков - 10990 (+2) ед

боевых бронированных машин - 22953 (+7) ед

артиллерийских систем - 29921 (+56) ед

РСЗО - 1428 (+0) ед

средства ПВО - 1191 (+0) ед

самолетов - 420 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 43609 (+306)

крылатые ракеты - 3439 (+3)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 54148 (+149)

специальная техника - 3925 (+0)

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