Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 025 260 осіб (+1050 за добу), 10 990 танків, 29 921 артсистема, 22 953 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 025 260 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1025260 (+1050) осіб
танків – 10990 (+2) од
бойових броньованих машин – 22953 (+7) од
артилерійських систем – 29921 (+56) од
РСЗВ – 1428 (+0) од
засоби ППО – 1191 (+0) од
літаків – 420 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306)
крилаті ракети – 3439 (+3)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 54148 (+149)
спеціальна техніка – 3925 (+0)
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214!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Броня присутня, арта та логістика файно. Відбито чергову масовану повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 025 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
Щира дяка Воїнам за тяжкий труд 24/7/365×11!!!!