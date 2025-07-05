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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 025 260 осіб (+1050 за добу), 10 990 танків, 29 921 артсистема, 22 953 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 025 260 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1025260 (+1050) осіб

танків – 10990 (+2) од

бойових броньованих машин – 22953 (+7) од

артилерійських систем – 29921 (+56) од

РСЗВ – 1428 (+0) од

засоби ППО – 1191 (+0) од

літаків – 420 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306)

крилаті ракети – 3439 (+3)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 54148 (+149)

спеціальна техніка – 3925 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили російський триколор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18119) Генштаб ЗС (6923) ліквідація (4181) знищення (7753)


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Минув 4154 день москальсько-української війни.
214!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Броня присутня, арта та логістика файно. Відбито чергову масовану повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 025 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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05.07.2025 07:51 Відповісти
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05.07.2025 07:53 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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05.07.2025 11:06 Відповісти
На тисячу москворотих кондомів менше - більше гармонії в світі. Дяка ЗСУ!
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05.07.2025 08:17 Відповісти
Танки і ББМ підповзають до чергової тисячі, а арта до ювілею, це очевидні данні. З не очевидного для більшості, до цієї трійці можна доєднати цьогорічні БпЛА, з початку року 22 478 од. (більше 500 за останні дві доби), те що безпілотники тільки за цей рік випередять ББМ за всю війну, не викликає сумніву, цікаво хто ж таки буде першим.
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05.07.2025 09:34 Відповісти
Царіцєнскіє бурлакі тіки арту справно тягнуть на 0... Крохи та ББМи утилізують економно, але щодня... Ну а тушки лемінгів стабільно та безлімітно шпацірен до накабздона. Паскуда країна, паскудний улус...
Щира дяка Воїнам за тяжкий труд 24/7/365×11!!!!
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05.07.2025 17:04 Відповісти
 
 