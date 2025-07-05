Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 025 260 осіб (+1050 за добу), 10 990 танків, 29 921 артсистема, 22 953 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 025 260 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1025260 (+1050) осіб

танків – 10990 (+2) од

бойових броньованих машин – 22953 (+7) од

артилерійських систем – 29921 (+56) од

РСЗВ – 1428 (+0) од

засоби ППО – 1191 (+0) од

літаків – 420 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306)

крилаті ракети – 3439 (+3)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 54148 (+149)

спеціальна техніка – 3925 (+0)

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