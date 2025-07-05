За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боестолкновения, более трети из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес четыре ракетных и 74 авиационных ударов, применил 14 ракет и сбросил 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6312 обстрелов, в том числе 118 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5250 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Середина-Буда Сумской области; Ольховатка Харьковской области; Новопавловка, Кривой Рог Днепропетровской области; Константиновка, Андреевка-Клевцово Донецкой области; Каменское, Веселянка, Приморское, Малая Токмачка, Степногорск, Белогорье Запорожской области; Отрадокаменка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак захватнических войск. Также враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемые авиабомбы, и совершил 290 обстрелов, девять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера состоялось восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в сторону Григорьевки.

На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Торецком направлении российский агрессор совершил 11 атак в районах Романовки и в сторону Русина Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко.

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды пытались идти вперед на позиции наших защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил три тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений в районе Антоновского моста.

На Краматорском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские средства, средство противовоздушной обороны противника, пункт управления БпЛА, склад боеприпасов и пять других важных объектов оккупанта.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1050 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 306 беспилотных летательных аппаратов, три ракеты и 149 единиц автомобильной техники оккупантов.

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