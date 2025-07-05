РФ уже запускает по 500 дронов за ночь. Минобороны провалило разработку антишахедной защиты, - исполнительный директор ЦПК Каленюк. ВИДЕО
Пока Россия масштабирует производство ударных дронов и применяет новые тактики их запуска, что значительно усложняет процесс сбивания, Минобороны Украины тормозит с принятием решения для противодействия российским дронам.
Об этом рассказывает исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Министр обороны Рустем Умеров сделал закрытую встречу с медиа, и рассказал, что уже три года, как они прорабатывают антишахедные решения и уже все в процессе, и уже все вот-вот скоро будет, нельзя ничего разглашать", - отметила она.
По словам Каленюк, позже эти же месседжи озвучил в интервью зам Умерова Валерий Чуркин. Он убеждает, что решения в Минобороны есть, но о них открыто не могут рассказать.
"Под вуалью секретности может скрываться некомпетентность или вообще отсутствие и способности и желания искать решения. Тот факт, что у нас каждые две недели по стране ночью запускается по 500 дронов - уже означает, что провалена работа. О том, что дронов будет больше, мы знали еще год назад", - говорит Каленюк.
Попутно она также напомнила, что вся семья министра Умерова сейчас живет в США и никто из близких министра не сталкивается с необходимостью защищать своих детей от воздушных ударов России.
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По-перше, їх треба штампувати у величезних кількостях, по друге, відсоток збиття все одно буде низьким, можливо навіть гірше ніж у мобільних груп.
Ракети ППО дорогі для шахедів, польоти літаків Ф16 також, причому вони вже трохи у віці і необхідно берегти їх ресурс.
Тобто збивати їх економічно вигідно тільки швидкісними дронами з швидкістю більше 300 км. Таких готових рішень є вже багато як закордоном, так і у нас є декілька експерементальних моделей.
Або оперативно запускати на конвеєр аналог Ігли, щоб ПЗРК було в кожній МВГ. Та це рішення небезпечне для нашої авіації у випадку комбінованої атаки сумісно з крилатими ракетами. Тобто альтернативи дрони проти дронів немає.
бо так як вони нагло здали Південь Украіни в перший день війни ,
так само вони хочуть здати всю краіну !
Гнати і негайно потрібно цю непотріб з нашої країни , допоки є
Україна !!
ЗІ маленька совкова армія ніколи не переможе велику, а тому я вже майже впевнений що війну ми програли. Нажаль. Ви (ми) зробили це разом (((
А із захисту одні відосики-гундосики про потужну потужність.
"...вся родина міністра Умєрова наразі мешкає в США" - всім держчиновникам (і найближчим родичам) слід на законодавчому рівні заборонити мати рахунки та майно поза межами України! Не подобається - звільни посаду для патріота власної країни. Такі знайдуться.
Резніков, так той хоч мав звання - сержант запасу! )))
"Багато разів Умерова критикували за помітну відсутність у будь-яких справах, пов'язаних із війною. Враховуючи, що Рустем Умеров обіймає посаду міністра оборони країни, яка перебуває у стані війни, його відстороненість від питань, пов'язаних із військовими діями, зокрема нездатність забезпечити належне зведення фортифікаційних споруд, проблеми з виробництвом якісних мін та впровадженням військових реформ, принесла йому прізвисько «Міністр Целофан» серед багатьох журналістів та військовослужбовців." (с) Вікіпедія
А про "ця влада виконує завдання *****-здати Україну кацапам", так то вже давно зрозуміло всім притомним людям. Навіть деякі зелебобіки вже починають це зрозуміти.
І таку профілактику проводити щомісяця.
Бо він знайшов собі подругу...
..............https://focus.ua/uk/*******-novosti/713099-dim-umerova-sim-ya-ministra-oboroni-zhive-u-ssha Сім'я міністра оборони Рустема Умєрова проживає в курортному містечку Бока-Ратон у США. Дружина і троє дітей українського міністра, а також його батько і брат живуть на південно-східному узбережжі Флориди. Принаймні, там зареєстровані бізнеси сім'ї Умєрових, - заявила керівниця "Центру по боротьбі з корупцією" Дар'я Каленюк.
хто конкретно саботував коли буде рохстріляний по законам воєнного часу