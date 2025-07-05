РФ уже запускает по 500 дронов за ночь. Минобороны провалило разработку антишахедной защиты, - исполнительный директор ЦПК Каленюк. ВИДЕО

Пока Россия масштабирует производство ударных дронов и применяет новые тактики их запуска, что значительно усложняет процесс сбивания, Минобороны Украины тормозит с принятием решения для противодействия российским дронам.

Об этом рассказывает исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр обороны Рустем Умеров сделал закрытую встречу с медиа, и рассказал, что уже три года, как они прорабатывают антишахедные решения и уже все в процессе, и уже все вот-вот скоро будет, нельзя ничего разглашать", - отметила она.

По словам Каленюк, позже эти же месседжи озвучил в интервью зам Умерова Валерий Чуркин. Он убеждает, что решения в Минобороны есть, но о них открыто не могут рассказать.

Также читайте: Россия будет запускать 1000 и более "Шахедов" в сутки. Анализ разведданных, - Мадяр

"Под вуалью секретности может скрываться некомпетентность или вообще отсутствие и способности и желания искать решения. Тот факт, что у нас каждые две недели по стране ночью запускается по 500 дронов - уже означает, что провалена работа. О том, что дронов будет больше, мы знали еще год назад", - говорит Каленюк.

Попутно она также напомнила, что вся семья министра Умерова сейчас живет в США и никто из близких министра не сталкивается с необходимостью защищать своих детей от воздушных ударов России.