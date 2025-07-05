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Новости ПВО Украины
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РФ уже запускает по 500 дронов за ночь. Минобороны провалило разработку антишахедной защиты, - исполнительный директор ЦПК Каленюк. ВИДЕО

Умеров рассказал, сколько военнослужащих КНДР воюют на войне в Украине

Пока Россия масштабирует производство ударных дронов и применяет новые тактики их запуска, что значительно усложняет процесс сбивания, Минобороны Украины тормозит с принятием решения для противодействия российским дронам.

Об этом рассказывает исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр обороны Рустем Умеров сделал закрытую встречу с медиа, и рассказал, что уже три года, как они прорабатывают антишахедные решения и уже все в процессе, и уже все вот-вот скоро будет, нельзя ничего разглашать", - отметила она.

По словам Каленюк, позже эти же месседжи озвучил в интервью зам Умерова Валерий Чуркин. Он убеждает, что решения в Минобороны есть, но о них открыто не могут рассказать.

Также читайте: Россия будет запускать 1000 и более "Шахедов" в сутки. Анализ разведданных, - Мадяр

"Под вуалью секретности может скрываться некомпетентность или вообще отсутствие и способности и желания искать решения. Тот факт, что у нас каждые две недели по стране ночью запускается по 500 дронов - уже означает, что провалена работа. О том, что дронов будет больше, мы знали еще год назад", - говорит Каленюк.

Попутно она также напомнила, что вся семья министра Умерова сейчас живет в США и никто из близких министра не сталкивается с необходимостью защищать своих детей от воздушных ударов России.

Автор: 

Центр противодействия коррупции (250) Каленюк Дарья (17) Умеров Рустем (602) Шахед (1256)


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Топ комментарии
+25
Друзі і родичі Зеленського почали визнавати, що вони провалили все що тільки можна було в обороні і навіть чого не можна було зробити. А що далі? Є тільки один спосіб налагодити оборону міст від ППО і ракет, це коли військові ППО будуть бачити рух шахедів і ракет на якесь місто, то відразу мають бути готові діти Боневтіка, садити їх в гелікоптер, яким Боневтік і Єлдак літали на днюху і вести в те місто на площу, де вони разом з усіма громадянами будуть перекікувати збиття шахедів і ракет. А їм порстійно скидати на "телеграм" інформацію, щоб вони були обежежні та йшли в укриття, які віртуально зробив за мільярди їх татко та його друзі.
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05.07.2025 12:52 Ответить
+24
умєров така сама куйня, як і рєзніков! бо ставив їх ще більша куйня - зеленський. це не провалений захист, це саботаж!
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05.07.2025 13:05 Ответить
+23
С такою продажною владою і ворогів не треба, розвалили все що тільки можна, зате сім'я прилаштована в Америці.
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05.07.2025 12:57 Ответить
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05.07.2025 12:51 Ответить
https://ibb.co/C3fLNtng
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05.07.2025 13:09 Ответить
Трамп теж в Міноборони працює ? Круто, не знав
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05.07.2025 13:36 Ответить
Товарищ Путин - задание выполнено.
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05.07.2025 12:51 Ответить
Друзі і родичі Зеленського почали визнавати, що вони провалили все що тільки можна було в обороні і навіть чого не можна було зробити. А що далі? Є тільки один спосіб налагодити оборону міст від ППО і ракет, це коли військові ППО будуть бачити рух шахедів і ракет на якесь місто, то відразу мають бути готові діти Боневтіка, садити їх в гелікоптер, яким Боневтік і Єлдак літали на днюху і вести в те місто на площу, де вони разом з усіма громадянами будуть перекікувати збиття шахедів і ракет. А їм порстійно скидати на "телеграм" інформацію, щоб вони були обежежні та йшли в укриття, які віртуально зробив за мільярди їх татко та його друзі.
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05.07.2025 12:52 Ответить
Вони інакше і не можуть(((!
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05.07.2025 12:52 Ответить
10 мільйонів дронів..киздабол
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05.07.2025 12:52 Ответить
Гадила жирная шаурму продавала, какие дроны вы от него хотите???
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05.07.2025 12:54 Ответить
С такою продажною владою і ворогів не треба, розвалили все що тільки можна, зате сім'я прилаштована в Америці.
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05.07.2025 12:57 Ответить
Так дрони-перехоплювачі і не вирішать проблему, хайп на них зараз створено більше для відмивання коштів.
По-перше, їх треба штампувати у величезних кількостях, по друге, відсоток збиття все одно буде низьким, можливо навіть гірше ніж у мобільних груп.
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05.07.2025 12:58 Ответить
Ви говорите дурницю, нові моделі шахедів літають на висоті недосяжній для МВГ.

Ракети ППО дорогі для шахедів, польоти літаків Ф16 також, причому вони вже трохи у віці і необхідно берегти їх ресурс.

Тобто збивати їх економічно вигідно тільки швидкісними дронами з швидкістю більше 300 км. Таких готових рішень є вже багато як закордоном, так і у нас є декілька експерементальних моделей.

Або оперативно запускати на конвеєр аналог Ігли, щоб ПЗРК було в кожній МВГ. Та це рішення небезпечне для нашої авіації у випадку комбінованої атаки сумісно з крилатими ракетами. Тобто альтернативи дрони проти дронів немає.
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05.07.2025 13:06 Ответить
випробування вітчизняного ПЗРК «Колібрі» мали початися в 2019 році - вгадай з трьох раз де зараз той ПЗРК
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05.07.2025 14:08 Ответить
в асфальті
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05.07.2025 14:17 Ответить
А штампувати невеликі дрони у великих кількостях, це потрібно 4 чпу та 3 термопластавтомати і зборочна із жінок що працювали на дротах у іноземців.
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05.07.2025 13:09 Ответить
Так треба в величезних кількостях, треба додаткові сотні тисяч перехоплювачів і тисячі операторів, якщо хочемо вижити -мусимо. Бо росія розгортає випуск шахедів до 1000 штук на день...
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05.07.2025 13:10 Ответить
Та ви що,кримли ж не крадуть і хабарів не беруть. Взагалі в уряді не повинно бути не етнічних українців.
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05.07.2025 12:59 Ответить
а там як раз навпаки..
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05.07.2025 13:08 Ответить
Правильно, всю сімью Гринкевичей в уряд на ключові посади!
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05.07.2025 13:21 Ответить
******** житлові квартали всіх районів Києва - ******** переважно саме житло. Чи на сьогодні є якась інформація про хоча б один приліт в Конче Заспу і тому подібні царські локації?
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05.07.2025 12:59 Ответить
Вам і мені просто не повідомляють про уражені об'єкти. Хоча секрет полішинеля і так відомий
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05.07.2025 13:23 Ответить
******** військові об'єкти, в Конче Заспі таких не має.
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05.07.2025 14:23 Ответить
Безугла ж сказала шо Умєрова пора дубасити
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05.07.2025 13:03 Ответить
Це все Трамп. Або Байден. Або Меркель
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05.07.2025 13:04 Ответить
умєров така сама куйня, як і рєзніков! бо ставив їх ще більша куйня - зеленський. це не провалений захист, це саботаж!
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05.07.2025 13:05 Ответить
Вже не просто стісняюсь, а навіть боюся спитать: а хто ж поставив... зеленського?
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05.07.2025 13:57 Ответить
Умєрова на смереку.
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05.07.2025 13:05 Ответить
Немає жодної довіри до влади зеленоі пошесті ,
бо так як вони нагло здали Південь Украіни в перший день війни ,
так само вони хочуть здати всю краіну !
Гнати і негайно потрібно цю непотріб з нашої країни , допоки є
Україна !!
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05.07.2025 13:06 Ответить
Гнати не можна, розстріляти покидьків поки не втікли з награбованим
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05.07.2025 14:09 Ответить
Ета патамушо військові недопрацьовують. Треба ще більше совка, колєктіаной бєзотаєтствєності і прочей армєйщини, гайки закрутити рабам повністю, вплоть щоб до кожного озброєного охоронця приставити і тоді зольдатени точно стануть прохвєсіаналами і будуть старатися. Звичайно кожен місяць переводити ппошників в піхоту , а піхотинців в ппо. А, і конєшно ніякого військового виробництва, збивати раби будуть палками і камінням. А хто хорошо себе веде тому навіть можна видати калаш.
ЗІ маленька совкова армія ніколи не переможе велику, а тому я вже майже впевнений що війну ми програли. Нажаль. Ви (ми) зробили це разом (((
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05.07.2025 13:07 Ответить
міністр Рустам Фігаро - слуга двох господарів. - кремлівського і капітолійського, - обидва кажуть нічого не робити і все валити, тому антидронів немає, а сім'я у Флориді... Зато нині ДеБеРи взялися рєзнікова підвішувати за яйця "за яйця по 17". Резніков просто ангел білокрилий порівняно з цим подвійним агентом...
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05.07.2025 13:10 Ответить
Поки на ключових посадах в уряді не опиняться люди, які не мислять категоріями "накрасти і втекти", нічого не зміниться. На моє глибоке переконання баригам, які себе називають "бізнесменами", там робити нема чого. Ну бо вони тупо на війні заробляють гроші. Тому все так повільно і робиться (або не робиться). Як же ж можуть оперативно впроваджуватися нові рішення, якщо кожен хоче отримати на лапу? Як це не банально прозвучить, але всім мають займатися патріоти, а не схематозники...
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05.07.2025 13:10 Ответить
Окрім того, всім мають займатися спеціалісти, компетентні і з досвідом в своїй галузі, натомість у нас жодного міністра-спеціаліста, одні "юристи" і "економісти".
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05.07.2025 13:27 Ответить
Ніхрена,зе заявив що десятками збиваємо.Не брешіть
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05.07.2025 13:13 Ответить
в Києві ось вже знаходять свіженькі китайські шахеди, тож 1000 шахедів не в два тижні, а кожної ночі - це найближча перспектива.
А із захисту одні відосики-гундосики про потужну потужність.
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05.07.2025 13:24 Ответить
А може краще згадаємо, що МО під керівництвом спочатку Рєзнікова а тепер Умєрова, ще не провалило?
"...вся родина міністра Умєрова наразі мешкає в США" - всім держчиновникам (і найближчим родичам) слід на законодавчому рівні заборонити мати рахунки та майно поза межами України! Не подобається - звільни посаду для патріота власної країни. Такі знайдуться.
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05.07.2025 13:28 Ответить
Мені одному здається, що під час воєнного стану, міністром оборони повинен бути військовий, який розуміється на потребах армії, а не будь хто, аби цивільний? Умеров хоч армії служив? Схоже, що ні, бо інформації про це не знайшов
Резніков, так той хоч мав звання - сержант запасу! )))

"Багато разів Умерова критикували за помітну відсутність у будь-яких справах, пов'язаних із війною. Враховуючи, що Рустем Умеров обіймає посаду міністра оборони країни, яка перебуває у стані війни, його відстороненість від питань, пов'язаних із військовими діями, зокрема нездатність забезпечити належне зведення фортифікаційних споруд, проблеми з виробництвом якісних мін та впровадженням військових реформ, принесла йому прізвисько «Міністр Целофан» серед багатьох журналістів та військовослужбовців." (с) Вікіпедія
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05.07.2025 13:32 Ответить
при чому тут розуміється? ця влада виконує завдання *****-здати Україну кацапам.
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05.07.2025 13:46 Ответить
При тому, що цивільний міністр оборони, взагалі дупля не відбиває, що таке армія, які її потреби та проблеми, як вона функціонує і що їй потрібно для того, що вона працювала максимально ефективно. Згадаємо думку сержанта запасу Резнікова про "весільні дрони". Стара, розслаблена Европа, поки що, може собі дозволяти таку розкіш - мати цивільного міністра оборони, але то все, як на мене, тимчасова забавка.
А про "ця влада виконує завдання *****-здати Україну кацапам", так то вже давно зрозуміло всім притомним людям. Навіть деякі зелебобіки вже починають це зрозуміти.
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05.07.2025 14:22 Ответить
Умер и нари? Хоча є пряма лінія допомоги.
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05.07.2025 13:36 Ответить
а скажіть ,шо не провалила ця 🤡 в Україні ? привела мир ,чи дала добробут , свободу пересування ? !!! ...ця ОПа ,це ворожа влада , і в неї є ті хто закоханні в 🤡...це їм личіть ...
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05.07.2025 13:38 Ответить
Все було ясно ще. в 2019 - вони уже ліквідували етнос нація і державу. Питання чи посремо ми всі чи хтось ще зможе вижити.
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05.07.2025 13:46 Ответить
Пані Калинюк забула, як тішилася призначенням Умєрова? Чи тоді розраховувала на якісь преференції від нього, не вийшло... Хоча Умєрова давно треба гнати. Звільнивши з посади - мобілізувати, щоб не втік у Флориду
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05.07.2025 13:57 Ответить
Чого втік? Воседнание...
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05.07.2025 14:25 Ответить
Про**али все, что могли, теперь только весь упор на видосики, да зелень.?
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05.07.2025 14:07 Ответить
а ЩО вони "про***ли" якщо у тебе є можливість (поки що) безкарно хезати в інтернеті?!
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05.07.2025 14:14 Ответить
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05.07.2025 14:22 Ответить
Очі свої з дупи янелоха вийми,може тоді і побачиш що вони проїбали,тоді мо і ти не будеш хезать ротом в інтернеті.
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05.07.2025 14:38 Ответить
ПНХ мичаще непорозуміння!
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05.07.2025 14:52 Ответить
"росія моштабує"... покажіть цій "борцуніхі" бойові зведення нальотів українських безпілотників на об'єкти у тилу ворога за місяць!
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05.07.2025 14:09 Ответить
Так покажи,тиж все бачиш,знаєш,і наслідки ци " нальотів" покажи,чи ти про " нальоти" сам тільки з бидломарафону знаєш?
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05.07.2025 14:39 Ответить
Гантеля не бідує. 🤣
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05.07.2025 14:14 Ответить
Але ось ще трохи і ОПЕК знизиць ціни на нафту. Чарівник Мерлін натиснув. І не словами.
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05.07.2025 14:18 Ответить
Кращий захист від шахедів, це в робочий день, коли начинка на місці, ******* 10 балістичних ракет і 20-30 крилатих по заводах які виготовляють ці шахеди і комплектуючи до них. А не 2 пердольота на місяць з 10 кг вибухівки.
І таку профілактику проводити щомісяця.
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05.07.2025 14:17 Ответить
Де ж вони журавлі у полі кря, кря?
Бо він знайшов собі подругу...
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05.07.2025 14:21 Ответить
Так. Як хтось (здається чув це від Ігоря Лапіна) сказав: "Треба бити не по стрілах, та навіть не по луку, а по лучнику!"
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05.07.2025 14:28 Ответить
Міністр оборони Рустем Умєров зробив закриту зустріч із медіа, та розповів, що..................

..............https://focus.ua/uk/*******-novosti/713099-dim-umerova-sim-ya-ministra-oboroni-zhive-u-ssha Сім'я міністра оборони Рустема Умєрова проживає в курортному містечку Бока-Ратон у США. Дружина і троє дітей українського міністра, а також його батько і брат живуть на південно-східному узбережжі Флориди. Принаймні, там зареєстровані бізнеси сім'ї Умєрових, - заявила керівниця "Центру по боротьбі з корупцією" Дар'я Каленюк.
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05.07.2025 14:19 Ответить
умєрав, чуркін. Хто завгодно, аби не українець.
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05.07.2025 14:21 Ответить
А хіба в нас є міністр оборони ? головне що призначили друга єрмака ,цей неук жодного разу не був на фронті ,всі провали з постачанням він ні до чого ,то навіщо ти треба ?
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05.07.2025 14:35 Ответить
А навіщо тоді було потрібно Оман ?
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05.07.2025 14:44 Ответить
Чому родина міністра оборони не в Україні? Він не впевнений в обороні України? Якщо не впевнений, то що він робить на посаді? І чому мова не йде про розгром заводів, які збирають деталі до шахедів, самі шахеди? Навіщо допускати взагалі до пусків шахедів, а потім за ними ганяються льотчики на F-16. Навіщо ризикувати життям льотчика? Таких людей взагалі одиниці. Якщо вилетить одразу до 1000 наших легких дронів, то їх і перехопити важко, і побачать не відразу. Якась частина долетить точно. Завдання: пошкодити обладнання, цехи. на колінах багато не збереш.
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05.07.2025 14:48 Ответить
А для чого умєрОВим, чуркІНим, чернишОВим думати про захист України і українців. Вони бабло рублять.
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05.07.2025 14:48 Ответить
що за патякання провалили поставку курятини чи шо
хто конкретно саботував коли буде рохстріляний по законам воєнного часу
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05.07.2025 14:52 Ответить
 
 