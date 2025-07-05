РФ вже запускає по 500 дронів за ніч. Міноборони провалило розробку антишахедного захисту, - виконавча директорка ЦПК Каленюк. ВIДЕО

Доки Росія масштабує виробництво ударних дронів та застосовує нові тактики їх запуску, що значно ускладнює процес збиття, Міноборони України гальмує з ухваленням рішення для протидії російським дронам.

Про це розповідає виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони Рустем Умєров зробив закриту зустріч із медіа, та розповів, що вже три роки, як вони опрацьовують антишахедні рішення і вже все в процесі, і вже все от-от скоро буде, не можна нічого розголошувати", - зазначила вона.

За словами Каленюк, згодом ці ж самі меседжі озвучив в інтервʼю зам Умєрова Валерій Чуркін. Він переконує, що рішення в Міноборони є, але про них відкрито не можуть розповісти.

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"Під вуаллю секретності може ховатися некомпетенція або взагалі відсутність і спроможності і бажання шукати рішення. Той факт, що у нас щодва тижні по країні вночі запускається по 500 дронів - вже означає, що провалено роботу. Про те, що дронів буде більше, ми знали ще рік тому", - каже Каленюк.

Принагідно вона також нагадала, що вся родина міністра Умєрова наразі мешкає в США і ніхто з близьких міністра не зіштовхується з необхідністю захищати своїх дітей від повітряних ударів Росії.