РФ вже запускає по 500 дронів за ніч. Міноборони провалило розробку антишахедного захисту, - виконавча директорка ЦПК Каленюк. ВIДЕО
Доки Росія масштабує виробництво ударних дронів та застосовує нові тактики їх запуску, що значно ускладнює процес збиття, Міноборони України гальмує з ухваленням рішення для протидії російським дронам.
Про це розповідає виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністр оборони Рустем Умєров зробив закриту зустріч із медіа, та розповів, що вже три роки, як вони опрацьовують антишахедні рішення і вже все в процесі, і вже все от-от скоро буде, не можна нічого розголошувати", - зазначила вона.
За словами Каленюк, згодом ці ж самі меседжі озвучив в інтервʼю зам Умєрова Валерій Чуркін. Він переконує, що рішення в Міноборони є, але про них відкрито не можуть розповісти.
"Під вуаллю секретності може ховатися некомпетенція або взагалі відсутність і спроможності і бажання шукати рішення. Той факт, що у нас щодва тижні по країні вночі запускається по 500 дронів - вже означає, що провалено роботу. Про те, що дронів буде більше, ми знали ще рік тому", - каже Каленюк.
Принагідно вона також нагадала, що вся родина міністра Умєрова наразі мешкає в США і ніхто з близьких міністра не зіштовхується з необхідністю захищати своїх дітей від повітряних ударів Росії.
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По-перше, їх треба штампувати у величезних кількостях, по друге, відсоток збиття все одно буде низьким, можливо навіть гірше ніж у мобільних груп.
Ракети ППО дорогі для шахедів, польоти літаків Ф16 також, причому вони вже трохи у віці і необхідно берегти їх ресурс.
Тобто збивати їх економічно вигідно тільки швидкісними дронами з швидкістю більше 300 км. Таких готових рішень є вже багато як закордоном, так і у нас є декілька експерементальних моделей.
Або оперативно запускати на конвеєр аналог Ігли, щоб ПЗРК було в кожній МВГ. Та це рішення небезпечне для нашої авіації у випадку комбінованої атаки сумісно з крилатими ракетами. Тобто альтернативи дрони проти дронів немає.
бо так як вони нагло здали Південь Украіни в перший день війни ,
так само вони хочуть здати всю краіну !
Гнати і негайно потрібно цю непотріб з нашої країни , допоки є
Україна !!
ЗІ маленька совкова армія ніколи не переможе велику, а тому я вже майже впевнений що війну ми програли. Нажаль. Ви (ми) зробили це разом (((
А із захисту одні відосики-гундосики про потужну потужність.
"...вся родина міністра Умєрова наразі мешкає в США" - всім держчиновникам (і найближчим родичам) слід на законодавчому рівні заборонити мати рахунки та майно поза межами України! Не подобається - звільни посаду для патріота власної країни. Такі знайдуться.
Резніков, так той хоч мав звання - сержант запасу! )))
"Багато разів Умерова критикували за помітну відсутність у будь-яких справах, пов'язаних із війною. Враховуючи, що Рустем Умеров обіймає посаду міністра оборони країни, яка перебуває у стані війни, його відстороненість від питань, пов'язаних із військовими діями, зокрема нездатність забезпечити належне зведення фортифікаційних споруд, проблеми з виробництвом якісних мін та впровадженням військових реформ, принесла йому прізвисько «Міністр Целофан» серед багатьох журналістів та військовослужбовців." (с) Вікіпедія
А про "ця влада виконує завдання *****-здати Україну кацапам", так то вже давно зрозуміло всім притомним людям. Навіть деякі зелебобіки вже починають це зрозуміти.
І таку профілактику проводити щомісяця.
Бо він знайшов собі подругу...
..............https://focus.ua/uk/*******-novosti/713099-dim-umerova-sim-ya-ministra-oboroni-zhive-u-ssha Сім'я міністра оборони Рустема Умєрова проживає в курортному містечку Бока-Ратон у США. Дружина і троє дітей українського міністра, а також його батько і брат живуть на південно-східному узбережжі Флориди. Принаймні, там зареєстровані бізнеси сім'ї Умєрових, - заявила керівниця "Центру по боротьбі з корупцією" Дар'я Каленюк.