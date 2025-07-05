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Новини ППО України
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РФ вже запускає по 500 дронів за ніч. Міноборони провалило розробку антишахедного захисту, - виконавча директорка ЦПК Каленюк. ВIДЕО

Умеров розповів скільки військовослужбовців КНДР воюють на війні в Україні

Доки Росія масштабує виробництво ударних дронів та застосовує нові тактики їх запуску, що значно ускладнює процес збиття, Міноборони України гальмує з ухваленням рішення для протидії російським дронам.

Про це розповідає виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони Рустем Умєров зробив закриту зустріч із медіа, та розповів, що вже три роки, як вони опрацьовують антишахедні рішення і вже все в процесі, і вже все от-от скоро буде, не можна нічого розголошувати", - зазначила вона.

За словами Каленюк, згодом ці ж самі меседжі озвучив в інтервʼю зам Умєрова Валерій Чуркін. Він переконує, що рішення в Міноборони є, але про них відкрито не можуть розповісти.

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"Під вуаллю секретності може ховатися некомпетенція або взагалі відсутність і спроможності і бажання шукати рішення. Той факт, що у нас щодва тижні по країні вночі запускається по 500 дронів - вже означає, що провалено роботу. Про те, що дронів буде більше, ми знали ще рік тому", - каже Каленюк.

Принагідно вона також нагадала, що вся родина міністра Умєрова наразі мешкає в США і ніхто з близьких міністра не зіштовхується з необхідністю захищати своїх дітей від повітряних ударів Росії.

Автор: 

Центр протидії корупції (268) Каленюк Дар’я (20) Умєров Рустем (686) Шахед (1261)


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Топ коментарі
+24
Друзі і родичі Зеленського почали визнавати, що вони провалили все що тільки можна було в обороні і навіть чого не можна було зробити. А що далі? Є тільки один спосіб налагодити оборону міст від ППО і ракет, це коли військові ППО будуть бачити рух шахедів і ракет на якесь місто, то відразу мають бути готові діти Боневтіка, садити їх в гелікоптер, яким Боневтік і Єлдак літали на днюху і вести в те місто на площу, де вони разом з усіма громадянами будуть перекікувати збиття шахедів і ракет. А їм порстійно скидати на "телеграм" інформацію, щоб вони були обежежні та йшли в укриття, які віртуально зробив за мільярди їх татко та його друзі.
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05.07.2025 12:52 Відповісти
+23
умєров така сама куйня, як і рєзніков! бо ставив їх ще більша куйня - зеленський. це не провалений захист, це саботаж!
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05.07.2025 13:05 Відповісти
+21
С такою продажною владою і ворогів не треба, розвалили все що тільки можна, зате сім'я прилаштована в Америці.
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05.07.2025 12:57 Відповісти
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05.07.2025 12:51 Відповісти
https://ibb.co/C3fLNtng
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05.07.2025 13:09 Відповісти
Трамп теж в Міноборони працює ? Круто, не знав
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05.07.2025 13:36 Відповісти
Товарищ Путин - задание выполнено.
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05.07.2025 12:51 Відповісти
Друзі і родичі Зеленського почали визнавати, що вони провалили все що тільки можна було в обороні і навіть чого не можна було зробити. А що далі? Є тільки один спосіб налагодити оборону міст від ППО і ракет, це коли військові ППО будуть бачити рух шахедів і ракет на якесь місто, то відразу мають бути готові діти Боневтіка, садити їх в гелікоптер, яким Боневтік і Єлдак літали на днюху і вести в те місто на площу, де вони разом з усіма громадянами будуть перекікувати збиття шахедів і ракет. А їм порстійно скидати на "телеграм" інформацію, щоб вони були обежежні та йшли в укриття, які віртуально зробив за мільярди їх татко та його друзі.
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05.07.2025 12:52 Відповісти
Вони інакше і не можуть(((!
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05.07.2025 12:52 Відповісти
10 мільйонів дронів..киздабол
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05.07.2025 12:52 Відповісти
Гадила жирная шаурму продавала, какие дроны вы от него хотите???
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05.07.2025 12:54 Відповісти
С такою продажною владою і ворогів не треба, розвалили все що тільки можна, зате сім'я прилаштована в Америці.
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05.07.2025 12:57 Відповісти
Так дрони-перехоплювачі і не вирішать проблему, хайп на них зараз створено більше для відмивання коштів.
По-перше, їх треба штампувати у величезних кількостях, по друге, відсоток збиття все одно буде низьким, можливо навіть гірше ніж у мобільних груп.
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05.07.2025 12:58 Відповісти
Ви говорите дурницю, нові моделі шахедів літають на висоті недосяжній для МВГ.

Ракети ППО дорогі для шахедів, польоти літаків Ф16 також, причому вони вже трохи у віці і необхідно берегти їх ресурс.

Тобто збивати їх економічно вигідно тільки швидкісними дронами з швидкістю більше 300 км. Таких готових рішень є вже багато як закордоном, так і у нас є декілька експерементальних моделей.

Або оперативно запускати на конвеєр аналог Ігли, щоб ПЗРК було в кожній МВГ. Та це рішення небезпечне для нашої авіації у випадку комбінованої атаки сумісно з крилатими ракетами. Тобто альтернативи дрони проти дронів немає.
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05.07.2025 13:06 Відповісти
випробування вітчизняного ПЗРК «Колібрі» мали початися в 2019 році - вгадай з трьох раз де зараз той ПЗРК
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05.07.2025 14:08 Відповісти
в асфальті
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05.07.2025 14:17 Відповісти
А штампувати невеликі дрони у великих кількостях, це потрібно 4 чпу та 3 термопластавтомати і зборочна із жінок що працювали на дротах у іноземців.
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05.07.2025 13:09 Відповісти
Так треба в величезних кількостях, треба додаткові сотні тисяч перехоплювачів і тисячі операторів, якщо хочемо вижити -мусимо. Бо росія розгортає випуск шахедів до 1000 штук на день...
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05.07.2025 13:10 Відповісти
Та ви що,кримли ж не крадуть і хабарів не беруть. Взагалі в уряді не повинно бути не етнічних українців.
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05.07.2025 12:59 Відповісти
а там як раз навпаки..
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05.07.2025 13:08 Відповісти
Правильно, всю сімью Гринкевичей в уряд на ключові посади!
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05.07.2025 13:21 Відповісти
******** житлові квартали всіх районів Києва - ******** переважно саме житло. Чи на сьогодні є якась інформація про хоча б один приліт в Конче Заспу і тому подібні царські локації?
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05.07.2025 12:59 Відповісти
Вам і мені просто не повідомляють про уражені об'єкти. Хоча секрет полішинеля і так відомий
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05.07.2025 13:23 Відповісти
******** військові об'єкти, в Конче Заспі таких не має.
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05.07.2025 14:23 Відповісти
Безугла ж сказала шо Умєрова пора дубасити
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05.07.2025 13:03 Відповісти
Це все Трамп. Або Байден. Або Меркель
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05.07.2025 13:04 Відповісти
умєров така сама куйня, як і рєзніков! бо ставив їх ще більша куйня - зеленський. це не провалений захист, це саботаж!
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05.07.2025 13:05 Відповісти
Вже не просто стісняюсь, а навіть боюся спитать: а хто ж поставив... зеленського?
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05.07.2025 13:57 Відповісти
Умєрова на смереку.
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05.07.2025 13:05 Відповісти
Немає жодної довіри до влади зеленоі пошесті ,
бо так як вони нагло здали Південь Украіни в перший день війни ,
так само вони хочуть здати всю краіну !
Гнати і негайно потрібно цю непотріб з нашої країни , допоки є
Україна !!
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05.07.2025 13:06 Відповісти
Гнати не можна, розстріляти покидьків поки не втікли з награбованим
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05.07.2025 14:09 Відповісти
Ета патамушо військові недопрацьовують. Треба ще більше совка, колєктіаной бєзотаєтствєності і прочей армєйщини, гайки закрутити рабам повністю, вплоть щоб до кожного озброєного охоронця приставити і тоді зольдатени точно стануть прохвєсіаналами і будуть старатися. Звичайно кожен місяць переводити ппошників в піхоту , а піхотинців в ппо. А, і конєшно ніякого військового виробництва, збивати раби будуть палками і камінням. А хто хорошо себе веде тому навіть можна видати калаш.
ЗІ маленька совкова армія ніколи не переможе велику, а тому я вже майже впевнений що війну ми програли. Нажаль. Ви (ми) зробили це разом (((
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05.07.2025 13:07 Відповісти
міністр Рустам Фігаро - слуга двох господарів. - кремлівського і капітолійського, - обидва кажуть нічого не робити і все валити, тому антидронів немає, а сім'я у Флориді... Зато нині ДеБеРи взялися рєзнікова підвішувати за яйця "за яйця по 17". Резніков просто ангел білокрилий порівняно з цим подвійним агентом...
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05.07.2025 13:10 Відповісти
Поки на ключових посадах в уряді не опиняться люди, які не мислять категоріями "накрасти і втекти", нічого не зміниться. На моє глибоке переконання баригам, які себе називають "бізнесменами", там робити нема чого. Ну бо вони тупо на війні заробляють гроші. Тому все так повільно і робиться (або не робиться). Як же ж можуть оперативно впроваджуватися нові рішення, якщо кожен хоче отримати на лапу? Як це не банально прозвучить, але всім мають займатися патріоти, а не схематозники...
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05.07.2025 13:10 Відповісти
Окрім того, всім мають займатися спеціалісти, компетентні і з досвідом в своїй галузі, натомість у нас жодного міністра-спеціаліста, одні "юристи" і "економісти".
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05.07.2025 13:27 Відповісти
Ніхрена,зе заявив що десятками збиваємо.Не брешіть
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05.07.2025 13:13 Відповісти
в Києві ось вже знаходять свіженькі китайські шахеди, тож 1000 шахедів не в два тижні, а кожної ночі - це найближча перспектива.
А із захисту одні відосики-гундосики про потужну потужність.
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05.07.2025 13:24 Відповісти
А може краще згадаємо, що МО під керівництвом спочатку Рєзнікова а тепер Умєрова, ще не провалило?
"...вся родина міністра Умєрова наразі мешкає в США" - всім держчиновникам (і найближчим родичам) слід на законодавчому рівні заборонити мати рахунки та майно поза межами України! Не подобається - звільни посаду для патріота власної країни. Такі знайдуться.
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05.07.2025 13:28 Відповісти
Мені одному здається, що під час воєнного стану, міністром оборони повинен бути військовий, який розуміється на потребах армії, а не будь хто, аби цивільний? Умеров хоч армії служив? Схоже, що ні, бо інформації про це не знайшов
Резніков, так той хоч мав звання - сержант запасу! )))

"Багато разів Умерова критикували за помітну відсутність у будь-яких справах, пов'язаних із війною. Враховуючи, що Рустем Умеров обіймає посаду міністра оборони країни, яка перебуває у стані війни, його відстороненість від питань, пов'язаних із військовими діями, зокрема нездатність забезпечити належне зведення фортифікаційних споруд, проблеми з виробництвом якісних мін та впровадженням військових реформ, принесла йому прізвисько «Міністр Целофан» серед багатьох журналістів та військовослужбовців." (с) Вікіпедія
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05.07.2025 13:32 Відповісти
при чому тут розуміється? ця влада виконує завдання *****-здати Україну кацапам.
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05.07.2025 13:46 Відповісти
При тому, що цивільний міністр оборони, взагалі дупля не відбиває, що таке армія, які її потреби та проблеми, як вона функціонує і що їй потрібно для того, що вона працювала максимально ефективно. Згадаємо думку сержанта запасу Резнікова про "весільні дрони". Стара, розслаблена Европа, поки що, може собі дозволяти таку розкіш - мати цивільного міністра оборони, але то все, як на мене, тимчасова забавка.
А про "ця влада виконує завдання *****-здати Україну кацапам", так то вже давно зрозуміло всім притомним людям. Навіть деякі зелебобіки вже починають це зрозуміти.
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05.07.2025 14:22 Відповісти
Умер и нари? Хоча є пряма лінія допомоги.
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05.07.2025 13:36 Відповісти
а скажіть ,шо не провалила ця 🤡 в Україні ? привела мир ,чи дала добробут , свободу пересування ? !!! ...ця ОПа ,це ворожа влада , і в неї є ті хто закоханні в 🤡...це їм личіть ...
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05.07.2025 13:38 Відповісти
Все було ясно ще. в 2019 - вони уже ліквідували етнос нація і державу. Питання чи посремо ми всі чи хтось ще зможе вижити.
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05.07.2025 13:46 Відповісти
Пані Калинюк забула, як тішилася призначенням Умєрова? Чи тоді розраховувала на якісь преференції від нього, не вийшло... Хоча Умєрова давно треба гнати. Звільнивши з посади - мобілізувати, щоб не втік у Флориду
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05.07.2025 13:57 Відповісти
Чого втік? Воседнание...
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05.07.2025 14:25 Відповісти
Про**али все, что могли, теперь только весь упор на видосики, да зелень.?
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05.07.2025 14:07 Відповісти
а ЩО вони "про***ли" якщо у тебе є можливість (поки що) безкарно хезати в інтернеті?!
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05.07.2025 14:14 Відповісти
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05.07.2025 14:22 Відповісти
"росія моштабує"... покажіть цій "борцуніхі" бойові зведення нальотів українських безпілотників на об'єкти у тилу ворога за місяць!
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05.07.2025 14:09 Відповісти
Гантеля не бідує. 🤣
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05.07.2025 14:14 Відповісти
Але ось ще трохи і ОПЕК знизиць ціни на нафту. Чарівник Мерлін натиснув. І не словами.
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05.07.2025 14:18 Відповісти
Кращий захист від шахедів, це в робочий день, коли начинка на місці, ******* 10 балістичних ракет і 20-30 крилатих по заводах які виготовляють ці шахеди і комплектуючи до них. А не 2 пердольота на місяць з 10 кг вибухівки.
І таку профілактику проводити щомісяця.
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05.07.2025 14:17 Відповісти
Де ж вони журавлі у полі кря, кря?
Бо він знайшов собі подругу...
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05.07.2025 14:21 Відповісти
Так. Як хтось (здається чув це від Ігоря Лапіна) сказав: "Треба бити не по стрілах, та навіть не по луку, а по лучнику!"
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05.07.2025 14:28 Відповісти
Міністр оборони Рустем Умєров зробив закриту зустріч із медіа, та розповів, що..................

..............https://focus.ua/uk/*******-novosti/713099-dim-umerova-sim-ya-ministra-oboroni-zhive-u-ssha Сім'я міністра оборони Рустема Умєрова проживає в курортному містечку Бока-Ратон у США. Дружина і троє дітей українського міністра, а також його батько і брат живуть на південно-східному узбережжі Флориди. Принаймні, там зареєстровані бізнеси сім'ї Умєрових, - заявила керівниця "Центру по боротьбі з корупцією" Дар'я Каленюк.
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05.07.2025 14:19 Відповісти
умєрав, чуркін. Хто завгодно, аби не українець.
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05.07.2025 14:21 Відповісти
 
 