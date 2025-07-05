На фронте произошло 91 боевое столкновение, 30 из них - на Покровском направлении, на пяти направлениях бои продолжаются, - Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло 91 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ относительно ситуации на фронте по состоянию на 16:00 5 июня, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Семеновка Черниговской области; Барановка, Марьино, Угроиды, Ровное Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 15 боестолкновений. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив 10 управляемых авиабомб, а также совершил 121 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Голубовка и Колодязи.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 15 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Мирное, Торское, Григорьевка, три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Одну вражескую атаку отразили наши защитники в районе Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг совершил два штурмовых действия в районах населенных пунктов Торецк и Русин Яр. Один бой продолжается до сих пор.

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На Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Новопавловка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Сергеевки и Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 25 атак, пять боестолкновений продолжаются. Авиация противника сбросила авиабомбы на Покровск.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Звезда, Толстой, Воскресенка, Шевченко, Новополье. Силы обороны отразили четыре вражеских штурма, еще пять атак продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник семь раз шел в атаку на позиции наших защитников в районе Малиновки. Пять боестолкновений еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили одну атаку оккупантов. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе Ольговки.

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Как добавили в генштабе, на остальных направлениях - без особых изменений.