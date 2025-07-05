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Новости Результаты работы подразделений СБС
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Подразделения Сил беспилотных систем поразили 750 вражеских целей за сутки. ИНФОГРАФИКА

Работа Сил беспилотных систем

В течение суток 04.07-05.07 подразделения группировки Сил беспилотных систем (СБС) поразили 750 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сил беспилотных систем.

Как отмечается, уничтожено в частности:

  • 126 единиц личного состава, из которых 65 - ликвидировано;
  • 61 единицу автомобильной техники и 18 мотоциклов;
  • 18 артиллерийских систем, 4 единицы бронетехники и 5 танков.

Работа Сил беспилотных систем за сутки

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Кроме того, уничтожено 52 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражена 21 точка вылета операторов БПЛА.

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Гк мав би давати доручення-накази знищувати логістику ворога.
Це ж очевидно,не буде достатньої логістики,касапи відійдуть-побіжуть і в повному складі.
А знищення окремих і малозахищених цілей мало що дає,бо касапи вспівають поновлюватись і весь час атакувати.
Найбільш їх значуща логістика: залізниця Ростов-Крим,хтось чув,щоби її знищили,чи намагались знищити? Ніби договірняк: не чіпати її.
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05.07.2025 20:23 Ответить
уразили 750 ворожі цілі

За нормами української мови - " 750 ворожих цілей"

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05.07.2025 20:24 Ответить
Уразили і знищили це одне і теж?
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05.07.2025 21:27 Ответить
 
 