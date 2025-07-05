Подразделения Сил беспилотных систем поразили 750 вражеских целей за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 04.07-05.07 подразделения группировки Сил беспилотных систем (СБС) поразили 750 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сил беспилотных систем.

Как отмечается, уничтожено в частности:

126 единиц личного состава, из которых 65 - ликвидировано;

61 единицу автомобильной техники и 18 мотоциклов;

18 артиллерийских систем, 4 единицы бронетехники и 5 танков.

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Кроме того, уничтожено 52 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражена 21 точка вылета операторов БПЛА.