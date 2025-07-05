Подразделения Сил беспилотных систем поразили 750 вражеских целей за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 04.07-05.07 подразделения группировки Сил беспилотных систем (СБС) поразили 750 уникальных целей противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сил беспилотных систем.
Как отмечается, уничтожено в частности:
- 126 единиц личного состава, из которых 65 - ликвидировано;
- 61 единицу автомобильной техники и 18 мотоциклов;
- 18 артиллерийских систем, 4 единицы бронетехники и 5 танков.
Кроме того, уничтожено 52 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражена 21 точка вылета операторов БПЛА.
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Це ж очевидно,не буде достатньої логістики,касапи відійдуть-побіжуть і в повному складі.
А знищення окремих і малозахищених цілей мало що дає,бо касапи вспівають поновлюватись і весь час атакувати.
Найбільш їх значуща логістика: залізниця Ростов-Крим,хтось чув,щоби її знищили,чи намагались знищити? Ніби договірняк: не чіпати її.
За нормами української мови - " 750 ворожих цілей"