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Новини Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 750 ворожі цілі за добу. ІНФОГРАФІКА

Робота Сил безпілотних систем

Упродовж доби 04.07–05.07 підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 750 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сил безпілотних систем.

Як зазначається, знищено зокрема:

  • 126 одиниць особового складу, з яких 65 – ліквідовано;
  • 61 одиницю автомобільної техніки та 18 мотоциклів;
  • 18 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та 5 танків.

Робота Сил безпілотних систем за добу

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Крім того, знищено 52 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 21 точку вильоту операторів БПЛА.

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знищення (7745) Сили безпілотних систем (134)


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Гк мав би давати доручення-накази знищувати логістику ворога.
Це ж очевидно,не буде достатньої логістики,касапи відійдуть-побіжуть і в повному складі.
А знищення окремих і малозахищених цілей мало що дає,бо касапи вспівають поновлюватись і весь час атакувати.
Найбільш їх значуща логістика: залізниця Ростов-Крим,хтось чув,щоби її знищили,чи намагались знищити? Ніби договірняк: не чіпати її.
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05.07.2025 20:23 Відповісти
уразили 750 ворожі цілі

За нормами української мови - " 750 ворожих цілей"

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05.07.2025 20:24 Відповісти
Уразили і знищили це одне і теж?
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05.07.2025 21:27 Відповісти
 
 