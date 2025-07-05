Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 750 ворожі цілі за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 04.07–05.07 підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 750 унікальних цілей противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сил безпілотних систем.
Як зазначається, знищено зокрема:
- 126 одиниць особового складу, з яких 65 – ліквідовано;
- 61 одиницю автомобільної техніки та 18 мотоциклів;
- 18 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та 5 танків.
Крім того, знищено 52 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 21 точку вильоту операторів БПЛА.
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Це ж очевидно,не буде достатньої логістики,касапи відійдуть-побіжуть і в повному складі.
А знищення окремих і малозахищених цілей мало що дає,бо касапи вспівають поновлюватись і весь час атакувати.
Найбільш їх значуща логістика: залізниця Ростов-Крим,хтось чув,щоби її знищили,чи намагались знищити? Ніби договірняк: не чіпати її.
За нормами української мови - " 750 ворожих цілей"