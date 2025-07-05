Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 750 ворожі цілі за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 04.07–05.07 підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 750 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сил безпілотних систем.

Як зазначається, знищено зокрема:

126 одиниць особового складу, з яких 65 – ліквідовано;

61 одиницю автомобільної техніки та 18 мотоциклів;

18 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та 5 танків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС показали ураження потужностей з виробництва бойових частин до "шахедів" під Москвою. ВIДЕО

Крім того, знищено 52 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 21 точку вильоту операторів БПЛА.