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Новости Сирия сформировала новое правительство
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Великобритания после 14 лет восстановила дипломатические отношения с Сирией

Великобритания возобновила дипломатические отношения с Сирией

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми 5 июля посетил Сирию, что стало первым визитом министра Великобритании за 14 лет и знаменовало восстановление дипломатических отношений между странами.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Лемми объявил о восстановлении дипломатических отношений Британии с Сирией во время визита в Дамаск.

В рамках визита Лемми встретился с президентом Сирии Ахмедом Аль-Шараа и министром иностранных дел Асадом Аль-Шайбани.

В сообщении МИД отмечается, что британский министр подчеркнул "важность инклюзивного и представительного политического перехода в Сирии и предложил сирийскому народу дальнейшую поддержку Великобритании".

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По словам Лемми, стабильная Сирия отвечает интересам Великобритании, поскольку "уменьшает риск нелегальной миграции, обеспечивает уничтожение химического оружия, борется с угрозой терроризма и способствует реализации Плана изменений правительства".

Кроме того, Лемми сообщил о выделении дополнительных 2 миллионов фунтов стерлингов Организации по запрещению химического оружия для поддержки ее работы по ликвидации химического оружия в Сирии.

Также Великобритания выделяет 94,5 миллиона фунтов стерлингов на предоставление сирийцам срочной гуманитарной помощи, поддержку долгосрочного восстановления Сирии через образование и обеспечение средств к существованию, а также поддержку стран региона, принимающих сирийских беженцев.

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Великобритания (5051) дипломатия (1467) Сирия (3154) Лемми Дэвид (64)


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Радіємо за обох.
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05.07.2025 20:48 Ответить
Коли з країни тікають незламні лідери і розбігаються "ефективні менеджери", вона повертається в адекватний стан і з нею починають вести діалог інші країни.
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05.07.2025 20:50 Ответить
Той факт, що людожер вбрався у європейський костюм, ще не свідчить про зміни у його (людожера) меню...
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05.07.2025 21:12 Ответить
 
 