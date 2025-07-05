Велика Британія після 14 років відновила дипломатичні відносини із Сирією

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі 5 липня відвідав Сирію, що стало першим візитом міністра Великої Британії за 14 років і знаменувало відновлення дипломатичних відносин між країнами.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Леммі оголосив про відновлення дипломатичних відносин Британії з Сирією під час візиту до Дамаска.

У межах візиту Леммі зустрівся з президентом Сирії Ахмедом Аль-Шараа та міністром закордонних справ Асадом Аль-Шайбані.

У повідомленні МЗС зазначається, що британський міністр наголосив на "важливості інклюзивного та представницького політичного переходу в Сирії та запропонував сирійському народу подальшу підтримку Великої Британії".

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За словами Леммі, стабільна Сирія відповідає інтересам Великої Британії, оскільки "зменшує ризик нелегальної міграції, забезпечує знищення хімічної зброї, бореться із загрозою тероризму та сприяє реалізації Плану змін уряду".

Крім того, Леммі повідомив про виділення додаткових 2 мільйонів фунтів стерлінгів Організації із заборони хімічної зброї для підтримки її роботи з ліквідації хімічної зброї в Сирії.

Також Велика Британія виділяє 94,5 мільйона фунтів стерлінгів на надання сирійцям термінової гуманітарної допомоги, підтримку довгострокового відновлення Сирії через освіту та забезпечення засобів до існування, а також підтримку країн регіону, що приймають сирійських біженців.

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